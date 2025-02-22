Самое секретное место в СССР: чем занимались на острове посреди Селигера

Остров Городомля посреди озера Селигер в годы советской власти стал секретным объектом – участок суши обнесли колючей проволокой и доверили охранять чекистам. Но для чего потребовалось делать остров закрытым?

Подвели под монастырь

Остров Городомля (Городовня) на озере Селигер имеет площадь всего около 3 кв. км. В XVI веке территорией, покрытой хвойным лесом и озером Дивное владел боярин Богдан Яковлевич Бельский. В начале XVII века остров стал вотчиной боярина Бориса Михайловича Лыкова. Он же и подарил сушу в 1629 году мужскому монастырю Нило-Столобенской пустыни. Вскоре там вырос тихий Гефсиманский скит, где проживали старцы-иноки. Уединённым местом остров оставался и в последующие века. После революции имущество Нило-Столобенской пустыни и остров Городомля были конфискованы и переданы Осташковскому уездному отделу здравоохранения. Произошло это не случайно – опустевший и изолированный остров Городомля большевики выбрали для строительства Ящурного института, который открыли в 1932 году.

Во второй половине 30-х годов на остров «переехал» Биотехнический институт РККА, занимавшийся разработкой вакцин для нужд армии. Остров стал секретным объектом с соответствующими правилами посещения и охраной, что позволяет предположить – новые «хозяева» могли заниматься и разработкой биологического оружия. Лев Фёдоров в своей книге «Микроубийцы из пробирок» добавляет – Городомля охранялся силами НКВД. При этом первое время сами сотрудники института не понимали, на какой сверхсекретном объекте трудятся. Так, в 1936 году врачу И.М. Великанову объявили выговор «за недозволенный допуск постороннего лица на территорию острова Городомля». Приказ о дисциплинарном взыскании подписал лично Климент Ворошилов.

Немецкая вотчина

Позже институт решили перенести в более отдалённое место. После Великой Отечественной войны сохранившиеся постройки начали обживать специалисты по ракетной технике из Германии. Но сначала их вместе с семьями разместили в санаториях Подмосковья, а на работу ежедневно возили в ракетные институты. Заместитель наркома внутренних дел СССР Иван Серов первым обратил внимание на то, что это не продуктивно, и немцев переселили на остров Городомля.

Организация немецких специалистов на Селигере получила статус филиала No 1 НИИ-88, занимавшегося исследованиями ракет и космических аппаратов. Но долго она не просуществовала. В 50-х годах филиал закрыли, а иностранных специалистов отправили на родину. В настоящее время на острове функционирует предприятие, подведомственное ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина».