Как на самом деле выглядела Сонька Золотая Ручка

Самой известной преступницей Российской империи была женщина, о происхождении которой известно довольно мало. Жизнь Соньки Золотой Ручки связана с массой легенд, причем многие из них не имеют ничего общего с правдой. Легендарную аферистку сегодня многие называют красавицей, хотя современники отзывались о Соньке неоднозначно.

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Страсть к роскошной жизни

Будущая мошенница родилась в 1846 году в поселке Повонзки недалеко от Варшавы. Она происходила из еврейской семьи и при рождении получила имя Шейндлей-Сура. Мать девочки рано умерла, а отец женился второй раз. В 12 лет Сонька сбежала из дома и устроилась служанкой к известной артистке цирка Юлии Пастране, которая славилась своим необычным внешним видом и любовью к изысканным вещам. Она оказала большое влияние на Соньку, фактически приучив ее к роскоши. Недаром впоследствии преступницу часто будут принимать за даму из высшего общества. Перед тем, как стать воровкой, Сонька действительно получила неплохое образование, могла общаться на шести языках, музицировала и пела, модно одевалась. А главное – она обладала выдающимся актерским талантом, могла с легкостью перевоплощаться и «примерять» на себя личность тех персон, на которых ей было выгодно походить.

Когда Соньке исполнилось 17 лет, ее покровительница скончалась. Девушке пришлось начинать самостоятельную жизнь. Вскоре она очаровала одного юношу и убедила его украсть деньги у собственных родителей. С этим капиталом пара планировала сбежать заграницу и жить припеваючи. Однако все сложилось не так, как мечтала Сонька: жених быстро раскаялся в содеянном, бросил любимую и поехал мириться с родителями. Девушка же вернулась в Одессу и решила отныне добывать деньги самостоятельно. Рассудив, что самый короткий и верный путь получения богатств – это воровство, она начала совершенствоваться в этом «ремесле». Сонька Золотая Ручка в одиночку проворачивала сложные аферы, могла выкрасть целое состояние и хитростью заставить любого выдать все тайны. Ее отличало редкое обаяние, вокруг аферистки всегда вилось немало поклонников (один даже был наследником знатного греческого рода), но красавицей в общепринятом смысле она не являлась.

Тайна внешности

Удивительно, что миф о невероятной красоте Соньки Золотой Ручки поддерживали даже царские газеты. Так, в 1899 году в «Московских ведомостях» вышла заметка о преступнице, начинавшаяся словами:

«Сия особа, в прошлом кухарка, славилась необыкновенной красотой...».

А вот люди, знавшие Соньку лично, отзывались о ней иначе. По их словам, она была невысока ростом (примерно 153 см), с широкими ноздрями, тонкими губами и бородавкой на правой щеке. Некоторые знакомые аферистки утверждали, что она и вовсе была рябой. Несмотря на это, у мужчин Сонька Золотая Ручка пользовалась невероятной популярностью благодаря своему артистизму. В народе ее тоже полюбили за благородное отношение к бедным. Королева преступного мира с удовольствием грабила богатых, но бедняков не обижала ни при каких обстоятельствах. Узнав однажды из газет, что ограбленная ею женщина была вдовой простого служащего, Сонька немедленно отправилась на почту и принесла той свои письменные извинения.

«Милостивая государыня! Я прочла в газете о постигшей вас беде. Я сожалею, что моя страсть к деньгам послужила причиной несчастья. Возвращаю вам ваши деньги и советую впредь поглубже их прятать. Еще раз прошу у вас прощения. Шлю поклон вашим бедным малюткам» – писала она по ошибке пострадавшей вдове.

Сама Сонька Золотая Ручка замужем была трижды. Первым мужем преступницы стал Исаак Розенбад, с которым она связала свою судьбу в 1864 году. Сонька долго не выдавала себя, старалась быть примерной супругой и даже родила дочь. Но уже через полтора года семейной жизни исчезла, прихватив 500 рублей из магазина мужа. В дальнейшем Сонька Золотая Ручка еще дважды побывала замужем, но многочисленные романы не довели ее до добра. Однажды поклонник сдал ее полиции, вероятно не поделив награбленное. Она неоднократно сидела под арестом, бежала из тюрьмы, и в конце 1880-х годов была отправлена в ссылку на Сахалин, где с ней виделся писатель Антон Чехов. Вот что он вспоминал о встрече с преступницей:

«Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное».

После освобождения из тюрьмы Сонька Золотая Ручка прожила еще три года и умерла в 1902 году, хотя существует и другая версия – по мнению эмигранта Марка Вильчура, она сбежала в США и промышляла уже там, прожив как минимум до 1918 года.