Скалил зубы и шипел: как «вампир» под Владимиром убивал и насиловал женщин

В Александрове Владимирской области орудовал маньяк-насильник. Он уродовал девушек, разбивая головы, ломая кости и кусая тела. По городу поползли панические слухи о вампире и оккультной секте. Люди боялись выходить вечерами на улицу. Кем оказался убийца, почему его не могли найти несколько месяцев, по какой причине закрывали уголовные дела о нападениях — в материале NEWS.ru.

Как александровский маньяк убивал женщин

В ноябре 1975 года путевой обходчик обнаружил кровь на железнодорожном полотне недалеко от станции Александров. Сначала он подумал, что кого-то сбил поезд, но на рельсах никого не нашел, зато увидел кровавый след, тянувшийся в сторону лесополосы. Там мужчина обнаружил обнаженный труп девушки. Позже следователи выяснили, что погибшая — 18-летняя работница местного радиозавода. Она была неоднократно изнасилована и погибла от перелома костей черепа. Рядом были разбросаны ее вещи и одежда, а также лежал окровавленный железнодорожный молоток. Оперативники обнаружили на груди убитой следы от укуса человека.

Прокуратура возбудила уголовное дело, но через несколько месяцев его приостановили из-за того, что сыщики не смогли выявить подозреваемого.

Второе убийство произошло через полгода, 6 марта. На этот раз маньяк лишил жизни телеграфистку районного узла связи. Ее труп нашла местная жительница, которая отправилась в сарай за углем. Перед смертью убийца неоднократно изнасиловал и искусал жертву. Смерть, как следовало из материалов уголовного дела, наступила от удушения. Во рту у погибшей был кляп, скрученный из ее же одежды, а на шее затянута петля из бюстгальтера. Убийца забрал с собой ее деньги и некоторые вещи, в том числе набор чашек, которые в день убийства женщине подарили коллеги на 8 Марта.

Кто еще пострадал от рук «вампира»

Несколько женщин, на которых напал маньяк, выжили. Одна из них, 23-летняя девушка, столкнулась с «вампиром» в сентябре 1975 года, когда ехала на велосипеде.

«Не доезжая леса, я увидела незнакомого мне парня. Когда я поравнялась с ним, он схватил меня за руку и уронил на дорогу. Я упала, тогда парень стал бить меня по голове. Но мне удалось вырваться и я побежала в сторону города. А он поднял с дороги камень и погнался за мной. Догнав, несколько раз ударил камнем по голове, приказал не кричать, а идти с ним. Иначе убьет. Вырвавшись вторично, я убежала. Позже по дороге ехал мотоциклист, который и доставил меня в больницу», — следует из показаний потерпевшей.

Еще одно нападение произошло 5 ноября 1975 года. Как рассказала потерпевшая в программе Леонида Каневского «Следствие вели», маньяк повстречался ей по пути домой. Когда они поравнялись, мужчина внезапно развернулся и стал бить женщину по голове большим железнодорожным ключом. При этом он скалил зубы, шипел и рычал. Маньяк разбил ей голову и раздробил кисти рук. Затем преступник захотел утащить потерявшую сознание жертву и попытался перебросить ее через забор. Но ему помешали прохожие — они спугнули насильника и спасли пострадавшей жизнь.

Впоследствии маньяк напал со стальным прутом в лесу на лыжницу, повредив ей пальцы рук и голову. Однако девушка вырвалась, добежала до автотрассы и бросилась под колеса автомобиля. Водитель подобрал ее и довез до больницы. Она рассказала милиционерам, что запомнила страшный оскал маньяка.

Почему насильника не могли найти несколько месяцев

В материалах дела убийцы говорилось, что он страдает ярко выраженным расстройством половых функций, проявляет повышенную жестокость и агрессивность по отношению к женщинам, а также склонен к постоянной смене сексуальных партнерш. Сыщики полагали, что он состоит или ранее состоял в неудачном браке. Оперативники подняли бракоразводные дела, надеясь найти необычные судебные процессы, когда жена жаловалась на жестокость и измены партнера. Но поиски не принесли результата.

Выжившие девушки и другие свидетели не могли детально описать внешность маньяка. Поскольку в некоторых эпизодах в качестве орудия убийств применялись железнодорожные инструменты, рассматривалась версия, что убийца может быть связан с этой сферой. Сыщики проверяли всех, кто состоял на учете в психдиспансерах, а также бывших уголовников. Но поиски не увенчались успехом. Как и в случае с первым убийством, по разным эпизодам нападений «вампира» производство приостанавливалось из-за того, что у сыщиков не было никаких зацепок. Они не могли установить даже портрет преступника.

Оперативники решили искать убийцу по следам зубов на трупах. Они привлекли к работе стоматологов и отправили в Москву образцы тканей тел погибших. На их основе специалисты определили приметы маньяка. Они пришли к выводу, что подозреваемый — молодой мужчина с худощавым лицом, имеет неправильный прикус, у него справа на нижней челюсти отсутствует зуб.

Сыщики разослали эти данные во все лечебные учреждения города и района. Из поликлиник пришли ответы, после чего по имеющимся приметам медики отобрали несколько сотен человек с похожим дефектом. Тем не менее круг подозреваемых был слишком большим.

Как сыщики поймали убийцу

Оперативники вышли на след «вампира» после второго убийства. Одна из подруг погибшей рассказала следователям, что за ней приударил какой-то парень. Но он не был интересен девушке, к тому же этот молодой человек женат. Свидетельница не знала его имени.

Сыщики установили четверых молодых людей — знакомых убитой. У троих было алиби, а к четвертому возникли вопросы, поскольку у него не было зуба на нижней челюсти. Им оказался 26-летний водитель автобуса Владимир Саренпя. У мужчины ранее не было проблем с законом, соседи считали его порядочным человеком.

Тем не менее оперативники решили его проверить. На допросе Саренпя рассказал, что он провел вечер, когда произошло второе убийство, с другом в ресторане. Они попрощались в 23 часа, после чего молодой человек пошел домой. Приятель подтвердил, что они «обмывали» получение водительских прав, но ушли из заведения в 21 час.

Сыщики, зацепившись за это противоречие, отправились в квартиру Саренпя, чтобы провести обыск. Нагрянув домой к мужчине, милиционеры встретили его в дверях — тот шел с ведром, чтобы выносить мусор. Впоследствии выснилось, что в нем лежали те самые чашки, которые он украл у второй убитой женщины. Молодой человек решил избавиться от улик, но не успел.

После задержания Саренпя отправили к стоматологу, который подтвердил, что на жертвах были следы его зубов.

Что известно об маньяке

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Саренпя родился в 1949 году в городе Кус-Бэй (Орегон, США). Его отец имел финское происхождение. Он эмигрировал в США, где вступил в местную Компартию. Когда будущий убийца был несовершеннолетним, родители переехали в Москву. Вскоре отца осудили и сослали в Александров — на 101‑й километр. Он развелся с женой, запил на фоне депрессии и стал вымещать агрессию на сыне.

В школе Саренпя подвергался травле. Одноклассники дразнили юношу и поколачивали, а девочки не обращали на него внимания.

После армии Саренпя устроился водителем и женился. Он воспитывал с супругой двух дочерей. Однажды мужчина поднял руку на жену. Женщина пригрозила ему, что если это повторится, она подаст на развод. В тот же вечер Саренпя выбежал в гневе на улицу, попытался пристать к незнакомке, но та его отшила. Тогда он схватил кирпич, бросил его в девушку, но не нанес ей серьезных травм. Это был первый случай нападения.

С тех пор у Саренпя появилось желание властвовать над женщинами и подавлять их волю.

Что стало с маньяком после задержания

На допросах Саренпя признался в убийствах, изнасилованиях и нападениях. По версии следствия, он причастен к гибели двух женщин, еще в девяти эпизодах жертвы выжили. Как вспоминали в программе «Следствие вели» ветераны прокуратуры и уголовного розыска, во время следственных экспериментов местные жители хотели устроить самосуд над маньяком и бросали в него куски льда, несмотря на оцепление милиции.

Психиатры признали убийцу вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. В 1976 году Владимирский областной суд приговорил маньяка к расстрелу. Вскоре вердикт привели в исполнение.