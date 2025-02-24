Недетские игры: как призывник угнал советский самолет за границу

Граждане СССР искренне верили, что угон самолетов — это беда «загнивающего Запада». Пропаганда умело подогревала этот стереотип, тщательно замалчивая случаи, происходившие в самой Стране Советов. Но воздушный терроризм существовал и в Союзе. Правда, мотивы угонщиков заметно отличались от западных. Они не стремились получить выкуп или организовать диверсию. Главной целью был побег из «страны развитого социализма». Среди тех, кто решался на такой шаг, встречались интеллигенты, военные, музыканты. А однажды самолет захватил обычный белорусский подросток.

План побега

17-летний Дмитрий Семенов родился и вырос в Белорусской ССР, в городе Жодино, где производят знаменитые большегрузные автомобили марки БелАЗ. После девяти классов он поступил в техникум, который готовил специалистов для местного автозавода. Через год его ждала срочная служба в армии.

Но Дмитрий не собирался служить. Позже в прессе появились разные объяснения его решения. По одной версии, у юноши были религиозные убеждения. По другой — он якобы ненавидел советскую систему и считал ее «тюрьмой народов». Но оба предположения вызывают сомнения: никто раньше не замечал в нем ни особой набожности, ни диссидентских взглядов. Скорее всего, Семеновым двигало желание «откосить» от армии. Только вот способ он выбрал очень оригинальный.

Дмитрий Семенов задумал угнать самолет за границу. На подготовку ушло совсем немного времени и усилий. Подросток смастерил муляж гранаты из подручных материалов и купил авиабилет на рейс Минск — Мурманск, вылетающий 8 июня 1990 года. Дмитрий специально подобрал авиарейс, с учетом того, чтобы поблизости от конечной точки находилась граница с капиталистическими государствами. Он считал, что это позволит совершить перелет без дозаправки.

Курс на Стокгольм

В тот вечер на борту Ту-154 находились 113 пассажиров и 7 членов экипажа. В салоне оставалось много свободных мест, и рядом с Дмитрием пустовали два кресла. Спустя 40 минут после взлета, когда самолет пролетал над Ленинградской областью, Семенов подозвал стюардессу. Он показал ей муляж гранаты и велел изменить курс в сторону Швеции.

Экипаж лайнера, следуя инструкции, связался с землей, чтобы уточнить дальнейшие действия. Странно, но пилотам ответили довольно расплывчато: мол, действуйте «по обстоятельствам». Позже командир корабля в одном из интервью признался, что получил указание — «Делайте что хотите». Раньше такого не случалось: обычно с земли четко говорили, покидать страну или нет.

Поскольку маршрут в Швецию проходил через воздушное пространство Финляндии, экипаж сначала связался с финскими диспетчерами, а затем со шведскими. Обе стороны разрешили пересечение границы и посадку в аэропорту Стокгольма. В итоге самолет благополучно приземлился в аэропорту «Арланда» в 2 часа 29 минут по московскому времени.

«Мурманск красивее Шереметьево!»

Интересно, что захват самолета произошел незаметно для для пассажиров. Они даже не догадывались, что покинули пределы СССР и приземлились в одной из западных стран. Когда лайнер приземлился, кто-то из пассажиров, глядя в иллюминатор на стокгольмский аэропорт, удивленно воскликнул: «Оказывается аэропорт Мурманска красивее даже, чем Шереметьево-2!».

После того как к Ту-154 подали трап, угонщик первый покинул лайнер. Через переводчика он обратился к шведским полицейским с просьбой предоставить политическое убежище. Его тут же арестовали и увезли. Лишь после этого пассажиров выпустили из самолета. Только в этот момент люди поняли, что приземлились отнюдь не в Мурманске.

Советских граждан со злополучного рейса разместили в одном из помещений аэровокзала. Для них накрыли «шведский стол» — требовалось время, чтобы согласовать дальнейшие действия с советской стороной. Неизбалованные советским ассортиментом продуктов люди налетели на еду. При этом они не столько ели, сколько распихивали дефицитные продукты по сумкам и чемоданам. Поведение пассажиров вызвало удивление у шведов, и этот случай еще долго обсуждался в западной прессе.

Политика и суровая реальность

Формальности с советской стороной уладили к утру. Самолет заправили и лайнер с пассажирами вылетел в 9 часов 53 минуты в Мурманск. Дмитрий Семенов остался в Швеции и был почти уверен, что его затея удалась. Вот только в его судьбу вмешался случай. Западные страны неохотно выдавали воздушных террористов советским властям, особенно если захват судна не сопровождался актами насилия.

В то время в Швеции с официальным визитом находился Егор Лигачев, член политбюро и второе лицо в советском руководстве после Михаила Горбачева. 8 июня он встречался с премьер-министром Швеции, а на 9 июня была запланирована его беседа с председателем национального парламента.

Сложно сказать, как проходило обсуждение угона воздушного судна в политических кулуарах. Но результат был крайне неблагоприятным для Семенова. В качестве жеста доброй воли шведы решили выдать его советской стороне. Через несколько месяцев подросток предстал перед судом в Минске. Тогда действовали суровые советские законы, согласно которым подобные преступления карались максимально жестоко.

Суд, срок и неожиданная удача

Но власти Швеции, передавая Дмитрия СССР, потребовали, чтобы к нему не применяли статью УК «Измена родине». Согласно ей угонщику могли назначить не только 15 лет, но и высшую меру. На дворе витал дух свободы и демократии, поэтому советский суд вынес Семенову неожиданно мягкий приговор. Не достигший 18 лет воздушный пират получил всего 6 лет заключения. Кроме этого, он должен был возместить «Аэрофлоту» ущерб в сумме 1224 рубля 74 копейки.

Если в Швеции Дмитрию не повезло, то на родине фортуна оказалась на его стороне. Менее чем через год Советский Союз прекратил существование, и вскоре Семенова освободили досрочно. Самый молодой угонщик самолетов в истории СССР провел за решеткой из положенных шести лет всего два с половиной года.

Новые приключения Семенова в Швеции

Казалось бы, на этом историю Дмитрия можно было завершить. Но в 1997 году он снова оказался в центре внимания западной прессы. Накануне визита президента России Бориса Ельцина в Швецию Семенов прибыл в страну как турист и обратился в полицию с требованием предоставить ему политическое убежище.

Но ему традиционно не везло за рубежом. Шведские власти рассмотрели его прошение и отказали. По их мнению, независимая Беларусь уже не была тоталитарным государством, и на родине ему ничего не угрожало. Не желая смириться с решением, Дмитрий публично порезал себе вены в знак протеста. Правда, раны оказались неглубокими — он явно играл на публику. Когда этот шаг не принес результата, Семенов решился на новый отчаянный поступок.

Ночью 2 декабря 1997 года Дмитрий Семенов пытался пробраться на территорию российского посольства в Стокгольме. С собой у него была емкость с горючей жидкостью и зажигалка. Скорее всего, он планировал устроить поджог, чтобы его задержали и отправили в шведскую тюрьму. Но полиция заметила его и оперативно задержала. После этого Семенова выдворили из страны, запретив ему въезд.

Чем все закончилось

Дмитрию Семенову в итоге удалось воплотить свою мечту. Позже он эмигрировал в США, где сейчас живет в Калифорнии с женой и дочерью. У бывшего угонщика самолета есть собственная компания по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. С журналистами он предпочитает не общаться и, судя по всему, старается скрыть на новом месте подробности своей бурной юности.

Этот случай – один из самых необычных угонов самолетов в истории СССР. Но далеко не все такие истории заканчивались мирно. В 1988 году СССР потрясла история с побегом из страны многодетной семьи Овечкиных, в которой было немало человеческих жертв.