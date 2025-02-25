Почему в СССР не было клещей

О клещах, которые могут быть источником тяжёлых заболеваний и стать причиной смерти человека, советские исследователи узнали лишь в 1937 году, когда вирусолог Лев Зильберг обнаружил в тканях больных и членистоногих вирус клещевого энцефалита. С тех пор начался активный поиск способа борьбы с опасными членистоногими, который увенчался успехом, хотя и не без побочных эффектов.

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Дихлордифенилтрихлорэтан, ДДТ или дуст

После выявления причины вспышки смертей от заболевания энцефалитом в СССР были приняты срочнее меры по борьбе с разносившими эту заразу насекомыми.

Самым действенным препаратом, способным быстро и эффективно справиться с кровососущими членистоногими был признан дихлордифенилтрихлорэтан, который сокращённо именовался ДДТ или дуст.

Этим химикатом в обязательном порядке должны были обрабатываться все местности в масштабах страны, признанные природным очагом инфекций, переносимых клещами, которые представляли опасность для здоровья человека.

Геннадий Онищенко, занимавший пост главы Роспотребнадзора отмечал, что решающую роль в победе над клещами в советское время сыграла дезинсекция лесов посредством авиации. Борьба с вредоносными насекомыми в пределах городских парков без уничтожения их в обширных лесных массивах не способна была принести реальные положительные плоды.

В прошлом распыление химиката проводилось ранней весной, в период, когда ещё не сошёл снег. Подобная атака защищала обработанную местность от клещей от 2 до 5 лет. Над лесами эту работу проводила лесная авиация, в городской черте эпидемиологи действовали наземными средствами.

По сведениям специалиста Людмилы Карань, в Кемеровской области в 1970-х годах подвергшейся массовому нашествию клещей, проводилась тотальная обработка всех заражённых участков дихлордифенилтрихлорэтаном. В результате полномасштабной операции санитарные службы добились уничтожения всех трёх поколений энцефалитных клещей трехгодичного цикла развития.

Кроме того в СССР безусловной обработке подвергались территории санаториев, пионерских лагерей и городских лесопарковых зон, однако для их дезинсекции чаще всего использовался менее вредный препарат – трихлофос.

Минусы ДДТ

Успешная борьба с клещами при помощи ДДТ длилась до конца 1980-х годов, когда выяснилось, что данное химическое соединение наносит значительный вред окружающей среде, и как следствие, здоровью человека.

По словам Геннадия Онищенко, это неразлагающееся во внешней сфере вещество, обладает способностью накапливаться в почве и водоёмах, и в концентрированной дозе пагубно отражается на природе и людях.

Помимо этого выяснилось, что данный инсектицид, за применение которого против вшей и малярийных комаров швейцарец Пауль Мюллер в 1948 году удостоился Нобелевской премии по медицине и физиологии, негативно влияет не только на кровососущих насекомых, но и на экосистему в целом.

Вместе с переносчиками инфекций от ДДТ погибали участвовавшие в процессе опыления пчёлы, что приводило к снижению урожайности, а также другие мирные насекомые. Волна негодования, поднятая экологами по всему свету, привела к тому, что в 1989 году ДДТ, занимавший первую строчку в списке 12 наиболее стойких органических загрязнителей, был запрещён к использованию в СССР.

По мнению Онищенко, если бы власти не присоединились к Стокгольмской конвенции, и продолжили бороться с клещами при помощи ДДТ, то спустя ещё один десяток лет место истреблённых насекомых могла занять другая «более сложная и опасная зараза», так как человек производил резкое вмешательство в биоравновесие, в котором клещам отведена своя роль. Кроме того стойкий ДДТ отрицательно сказывалась на потомстве рыб птиц не только региона, где применялся этот реагент, но даже в Антарктиде, куда он доходил по средствам длинной пищевой цепочки.

Вакцинация

Свою немаловажную лепту в победу над клещами в СССР внесла плановая профилактическая вакцинация против энцефалита населения, жившего в потенциально опасных районах и людей, признанных угрожаемым контингентом.

К последней категории советских граждан относились лица, чья деятельность была связана с нахождением в лесу, который входил в зону очага природной инфекции.

Прививку от клещевого энцефалита обязаны были делать охотники, зоологи, ботаники, пастухи, рыболовы, туристические инструкторы, экскурсоводы, работники газо- и нефтеразведки, геолого-разведывательных отрядов, искатели полезных ископаемых, служащие топогеодезических организаций и люди, занятые на лесозаготовках.

Без профилактической иммунизации к работе в опасных зонах не допускались прокладчики дорог, линий коммуникаций, гидрометеорологии.

На эндемичной территории без прививки запрещалось появляться работникам социально-оздоровительных учреждений, сотрудникам научно-исследовательских учреждений, сезонным рабочим и студентам-практикантам.

Помимо вакцинации ответственные за эпидемиологическую обстановку связанную с клещами должны были обеспечить людей специальными противоклещевыми костюмами.

По собственному желанию прививку от энцефалитного клеща мог сделать любой желающий, даже тот, кто не проживал в регионе с высокой интенсивностью передачи данного заболевания.

В качестве основного препарата для инъекций против энцефалита выступала инактивированная культурная сорбированная вакцина. Полный цикл курса плановой вакцинации состоял из 3-х прививок препарата: первые две инъекции ставились с интервалом 14-30 суток, а заключительная лишь спустя 90 дней после второй, но не позже чем за 14 суток до поездки человека в очаг инфекции. Именно поэтому начало профилактической вакцинации против клещевого энцефалита приходилось на ноябрь-декарь, чтобы завершающая прививка приходилась на начало эпидемиологического сезона.

В последующие три года ежегодно проводилась однократная ревакцинация непосредственно перед началом эпидсезона.