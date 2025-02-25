Как создавались первые паспорта

Паспорт сегодня — это один из главных документов, удостоверяющих личность, и ключ к международным поездкам. Но когда-то его функции и внешний вид были совершенно иными. История паспортов берет начало тысячи лет назад. Подробнее читайте в материале «‎Рамблера».

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Зачем паспорта понадобились человечеству?

безопасность — защита от преступников и врагов,

контроль — управление перемещением людей внутри и между государствами,

идентификация — подтверждение личности в чужой стране,

защита граждан — помощь в случае потери документов или правовых проблем за границей.

Первые прообразы паспортов: от Вавилона до Древнего Китая

Одним из первых известных документов, похожих на паспорт, считается разрешение на передвижение, упоминаемое в Библии. В книге Неемии (V век до н. э.) говорится, что персидский царь Артаксеркс дал своему подданному письмо, разрешающее безопасный проезд через земли других правителей.

В Древнем Китае уже во II веке до н. э. существовали специальные документы, которые позволяли людям пересекать региональные границы внутри страны. Они указывали внешность владельца и его статус.

В Римской империи тоже существовали пропуска, которые использовались военными и дипломатами. Они позволяли легионерам свободно передвигаться по обширным территориям государства.

Средневековье: паспорта как защита от разбойников

В Европе документы, напоминающие паспорта, появились в Средние века. В XI-XV веках путешествия по Европе были опасными из-за войн и разбойников, поэтому правители начали выдавать путевые грамоты (или Safe Conducts — «‎гарантии безопасности». Такие документы защищали путешественников и давали им право проходить через определенные земли.

Одним из самых известных ранних примеров паспорта является документ, выданный королем Англии Генрихом V в 1414 году. Он предназначался для англичан, отправлявшихся за границу, и его можно смело назвать прототипом современных паспортов.

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Паспорта в Новое время: инструмент контроля

К XVII-XVIII векам паспорта уже использовались многими государствами, но их функция изменилась. Теперь они были не только документами для защиты путешественников, но и средством контроля. Например, в Российской империи паспорта начали выдавать в 1719 году по указу Петра I. Они нужны были не только для заграничных поездок, но и для передвижения внутри страны.

В XIX веке паспорта в Европе стали менее популярны. Многие страны, включая Францию и Великобританию, отменили паспортный контроль для своих граждан. Однако с началом Первой мировой войны (1914-1918) паспорта вновь стали обязательными: государства боялись шпионов и дезертиров.

Современный паспорт: как он появился

После Первой мировой войны в 1920 году Лига Наций (предшественница ООН) разработала единый международный стандарт паспортов. Они стали книжечками с фотографиями и персональными данными владельцев.

Сегодня паспорта представляют собой целые технологические системы. Биометрические паспорта с чипами, защищенными страницами и водяными знаками используются во всем мире, позволяя быстро идентифицировать личность владельца.

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