Как создавались первые паспорта
Паспорт сегодня — это один из главных документов, удостоверяющих личность, и ключ к международным поездкам. Но когда-то его функции и внешний вид были совершенно иными. История паспортов берет начало тысячи лет назад. Подробнее читайте в материале «Рамблера».
Зачем паспорта понадобились человечеству?
- безопасность — защита от преступников и врагов,
- контроль — управление перемещением людей внутри и между государствами,
- идентификация — подтверждение личности в чужой стране,
- защита граждан — помощь в случае потери документов или правовых проблем за границей.
Первые прообразы паспортов: от Вавилона до Древнего Китая
Одним из первых известных документов, похожих на паспорт, считается разрешение на передвижение, упоминаемое в Библии. В книге Неемии (V век до н. э.) говорится, что персидский царь Артаксеркс дал своему подданному письмо, разрешающее безопасный проезд через земли других правителей.
В Древнем Китае уже во II веке до н. э. существовали специальные документы, которые позволяли людям пересекать региональные границы внутри страны. Они указывали внешность владельца и его статус.
В Римской империи тоже существовали пропуска, которые использовались военными и дипломатами. Они позволяли легионерам свободно передвигаться по обширным территориям государства.
Средневековье: паспорта как защита от разбойников
В Европе документы, напоминающие паспорта, появились в Средние века. В XI-XV веках путешествия по Европе были опасными из-за войн и разбойников, поэтому правители начали выдавать путевые грамоты (или Safe Conducts — «гарантии безопасности». Такие документы защищали путешественников и давали им право проходить через определенные земли.
Одним из самых известных ранних примеров паспорта является документ, выданный королем Англии Генрихом V в 1414 году. Он предназначался для англичан, отправлявшихся за границу, и его можно смело назвать прототипом современных паспортов.
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Паспорта в Новое время: инструмент контроля
К XVII-XVIII векам паспорта уже использовались многими государствами, но их функция изменилась. Теперь они были не только документами для защиты путешественников, но и средством контроля. Например, в Российской империи паспорта начали выдавать в 1719 году по указу Петра I. Они нужны были не только для заграничных поездок, но и для передвижения внутри страны.
В XIX веке паспорта в Европе стали менее популярны. Многие страны, включая Францию и Великобританию, отменили паспортный контроль для своих граждан. Однако с началом Первой мировой войны (1914-1918) паспорта вновь стали обязательными: государства боялись шпионов и дезертиров.
Современный паспорт: как он появился
После Первой мировой войны в 1920 году Лига Наций (предшественница ООН) разработала единый международный стандарт паспортов. Они стали книжечками с фотографиями и персональными данными владельцев.
Сегодня паспорта представляют собой целые технологические системы. Биометрические паспорта с чипами, защищенными страницами и водяными знаками используются во всем мире, позволяя быстро идентифицировать личность владельца.
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