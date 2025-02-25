Почему греческие чебуреки не спасли проворовавшегося махновца

В своих воспоминаниях Галина Кузьменко, жена Нестора Махно, назвала чир-чири греческим блюдом. По ее словам, впервые батька отведал его благодаря командиру Дашкевичу, уличенному в растрате более 4 миллионов рублей. Впоследствии Дашкевич был убит, а чир-чири стало любимым лакомством Махно.

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Многонациональное движение

Действительно, как отмечали многие современники батьки Махно, в организованном им движении, по крайней мере поначалу, отсутствовал какой бы то ни было шовинизм, то есть идеология национального превосходства. Историк П. Аршинов считал, что данное обстоятельство было связано с действием социально-экономического фактора, который и сплотил в единую группировку бедных крестьян самых разнообразных национальностей. Тем более что, как указано в книге Андрея Марчукова «Украинское национальное движение», население южных и юго-восточных регионов Украины отличалось смешанным этническим составом.

В отрядах Нестора Махно числились и украинцы, и русские, и евреи, и греки. Примечательно, что принадлежность к той или иной национальности абсолютно не мешала никому добиваться командирских постов. Если верить М. Кубанину, автору книги «Махновщина. Крестьянское движение в степной Украине в годы Гражданской войны», в 1918-1919 годах в руководящем составе движения было много евреев. Александр Андреев в своей книге «Нестор Махно: анархист и вождь в воспоминаниях и документах» также подчеркивает, что расположенные в приазовском районе греческие поселения находились в постоянной связи с махновцами.

Угощение во время расследования

Поэтому неудивительно, что однажды жена Нестора Махно Галина, которую все называли не иначе как «мать», оказалась в гостях у одного грека. Воспоминания Галины Кузьменко приводит в своей книге «Нестор Махно: вожак анархистов» Сергей Семанов. История была связана с растратой денег, в которой был виноват командир 13-го повстанческого батальона Дашкевич. В тот день он отчитался о том, куда дел имевшиеся у него более 4 миллионов рублей, а затем пригласил своих соратников отведать новое для них греческое блюдо чир-чири или, как выразилась Галина Андреевна, греческие чебуреки.

В гости к жителю греческого села Большой Янисель, в доме которого остановился Дашкевич и благодаря которому махновцы и попробовали чир-чири, Нестор Иванович не пошел. Он устал и рано лег спать. Галина же полакомилась чебуреками, выпила чарку и заторопилась к мужу. Виноватый Дашкевич не только проводил супругу батьки, но и захватил тарелку с чир-чири для самого Махно. И атаману, и его жене греческие чебуреки пришлись по вкусу. Мало того, с этого момента чир-чири стало самым любимым блюдом батьки. Вот только старания Дашкевича оказались напрасными.

Чебуреки не помогли

Если верить Василию Голованову, автору «Нестора Махно», выяснилось, что Дашкевич на вверенные ему средства от души покутил: он устраивал шикарные балы, делал дорогие подарки своим любовницам и даже платил им по 200 тысяч только за один визит. В итоге от 4,5 миллиона рублей у Дашкевича остались только 105 тысяч. Узнав об этом, греческие партизаны наотрез отказались воевать с таким командиром. Вследствие этого участь Дашкевича была предрешена: не помогли даже чебуреки, заботливо принесенные командиром своему батьке. На следующий же день на митинге в селе Времьевка Дашкевич был убит.

Между тем сам Дашкевич до конца не осознавал всю серьезность своего положения. Галина Кузьменко вспоминала, что он «вежливо извинился», после чего даже собирался удалиться домой. Однако командира схватили и повели на расстрел. Когда оружие дало осечку, Дашкевич попытался сбежать. Но за ним погнался Лепетченко и ранил его из нагана. Перед тем как умереть от второго, контрольного, выстрела Лепетченко, Дашкевич сказал: «Зато пожил...» А у Махно на память от Дашкевича осталось гастрономическое пристрастие – чебуреки, или чир-чири по-гречески.