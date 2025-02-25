На Берлин! Почему союзники не смогли опередить Красную армию

Существуют разные версии, почему союзники уступили Красной армии возможность взять Берлин. Самая расхожая - чтобы избежать больших потерь при штурме хорошо укреплённого города. На самом деле потому, что не могли, хотя очень хотелось. Особенно Черчиллю

В 1945 году на Ялтинской конференции Сталин спросил у Черчилля и Рузвельта: «На каком расстоянии от Берлина находятся ваши войска?» Ему ответили: «Шестьсот километров». На тот момент Красную армию отделяли от германской столицы, от того самого «логова», всего 60 километров. Уже в Москве Сталин задал своим маршалам совсем не риторический вопрос: «Так кто будет брать Берлин, мы или союзники?»

Сражение в Арденнах

К началу 1945 года состав, техническая оснащённость и вооружение Красной армии достигли наивысшего уровня за годы войны. На советско-германском фронте (без резерва Ставки) наши Вооружённые силы имели 6,7 млн человек, 107,3 тыс. орудий и миномётов, 12,1 тыс. танков и самоходно-артиллерийских орудий, 14,7 тыс. боевых самолётов. Сократившаяся протяжённость фронта позволила советскому командованию реорганизовать ряд объединений, направив высвободившиеся силы и средства на пополнение действующей армии.

У фашистской Германии, лишившейся на востоке важнейших источников стратегического сырья, дела не ладились. Ухудшило положение и открытие второго фронта. Тем не менее, Берлин всё ещё обладал мощной производственной базой и определёнными ресурсами. В фольксштурм были мобилизованы 1,5 млн человек в возрасте от 16 до 60 лет, и Германия не теряла надежды переломить ситуацию в свою пользу. 16 декабря 1944 года вермахт начал наступление в Арденнах. Англо-американские войска попали в тяжёлое положение. 6 января британский премьер Уинстон Черчилль обратился к Сталину с просьбой о помощи.

Выполняя союзнический долг, Красная армия 12-13 января (на 8 дней ранее намеченного срока) начала одновременное наступление в Польше (Висло-Одерская операция) и в Восточной Пруссии (Восточно-Прусская операция). Это заставило немецко-фашистское командование прекратить наступление на западе и перебросить во второй половине января - начале февраля 13 дивизий (6 танковых и моторизованных - 800 танков и штурмовых орудий) на Восточный фронт. Вынужденная переброска крупных сил на советско-германский фронт и потери привели к резкому ослаблению немецко-фашистских войск на западе, способствовали успеху союзников в последующих операциях.

При этом переброшенные на восток части вермахта и ваффен СС не смогли предотвратить надвигающийся крах Третьего рейха. 12 января в наступление перешёл 1-й Украинский фронт, а 14 января - 1-й Белорусский фронт. Прорвав главную полосу вражеской обороны на висленском рубеже, ударные группировки двух фронтов стали стремительно продвигаться на запад. Наступление развивалось столь стремительно, что в тылу продвигавшихся советских войск оставались подчас довольно значительные группировки противника. К исходу 17 января прорыв вражеской обороны был осуществлён по фронту до 500 километров и на 120-140 километров глубину.

Успех грандиозного наступления советских войск получил большой международный резонанс. Даже Черчилль, который хоть и называл Польшу «гиеной Европы», при этом сам был ещё той гиеной в политике, наступил на горло собственной песне и отправил Сталину послание следующего содержания: «Мы восхищены Вашими славными победами… Примите нашу самую горячую благодарность и поздравление по случаю исторических подвигов».

Знаменитая ныне Висло-Одерская операция, завершившаяся 3 февраля 1945 года, - это разгром 35 дивизий вермахта, входивших в группу армий «А», а ещё - потеря 25 немецкими дивизиями от 50 до 70% личного состава, пленение 147,4 тыс. человек, захват около 14 тыс. орудий и миномётов, до 1,4 тыс. танков и штурмовых орудий. Операция привела к освобождению значительной части Польши и выходу частей Красной армии на территорию Германии, оказала решающее влияние на срыв контрнаступления немецко-фашистских войск на Западном фронте и, как уже было отмечено, способствовала действиям войск союзников.

Опередить русских

Когда стало очевидно, что Советские Вооружённые силы добились блестящих успехов, а угроза разгрома англо-американских войск в Арденнах благодаря Красной армии миновала, главнокомандующий союзными армиями генерал Дуайт Эйзенхауэр сформулировал замысел «своего» стратегического наступления. Предусматривалось разгромить существенно ослабленные противостоявшие войска противника и выйти в центральные районы Германии, а затем - к Берлину.

Примечательно, что ещё до начала Крымской конференции с 30 января по 2 февраля 1945 года прошла встреча высших государственных и военных руководителей США и Англии на Мальте. Лидеры западного мира обсудили и утвердили планы ведения войны союзными вооружёнными силами, при этом Черчилль отметил нежелательность того, «чтобы русские оккупировали в Западной Европе больше того, чем это необходимо». В этом контексте на заседаниях Объединённого комитета начальников штабов выявились острые разногласия между американцами и англичанами, особенно по вопросу сосредоточения основных усилий войск в предстоящих наступательных операциях.

Суть разногласий заключалась в том, что английская сторона настаивала на проведении активных действий на северном участке Западного фронта - обойти Рур с севера и далее двигаться к Берлину. Черчилль и его советники опасались, что сосредоточение основных усилий на других направлениях помешает занять территорию Голландии и Северной Германии и не даст возможность упредить Красную армию с выходом к Берлину. Представители американского военного руководства, усматривая в такой стратегии некое лукавство (проще говоря, нечестную игру в отношениях с Москвой), настаивали на одновременном нанесении двух ударов: одного - на северном участке, считая его хоть и главным, но не единственным, и второго - силами американских армий к югу от Рура в районе Франкфурта-на-Майне. После бурного обсуждения англичанам пришлось уступить: была принята американская точка зрения.

В соответствии с планом, утверждённым на Мальте, главнокомандующий союзными войсками на Западном фронте Дуайт Эйзенхауэр отдал приказ 21-й группе армий не позднее 8 февраля начать наступательную операцию на территории между Маасом и Рейном.

«Русское наступление, - отмечал он, - достигло больших успехов, и противник вынужден начать отвод войск с Западного фронта. Поэтому делом первостепенной важности является выход к Рейну севернее Дюссельдорфа со всей возможной быстротой».

Трагедия Дрездена

До сих пор непонятно, в чём состоял военный смысл разрушения Дрездена американской и британской авиацией 13-15 февраля. Большинство экспертов считают, что главная и единственная цель заключалась в том, чтобы на будущее продемонстрировать СССР возможности западной военной машины. На город, не имевший военного значения, 1299 бомбардировщиков сбросили 3749 тонн фугасных и зажигательных бомб. Бомбардировка и последовавший за ней пожар по сути дела полностью уничтожили культурную столицу Саксонии, при этом погибло не менее 25 тысяч человек. Советская же авиация дальнего действия - 18-я воздушная армия - в ходе войны никогда не наносила удары по площадям, а стремилась поражать исключительно объекты военного назначения.

В соответствии с общим планом ведения операций в Германии союзные войска 23 марта начали наступление с занятых на правом берегу Рейна плацдармов, которое сыграло известную роль в общей борьбе антигитлеровской коалиции против Третьего рейха и его сателлитов. Американо-английские войска успешно провели ряд операций в 1945 году: Фалезская, Голландская, Маас-Рейнская, Рурская. Но отметим и то, что и после открытия второго фронта главным оставался советско-германский фронт, на котором действовали 195 дивизий вермахта. На Западном фронте дивизии - 74 немецкие дивизии.

Несколько слов о Рурской наступательной операции англо-американских войск, проведённой 23 марта - 18 апреля 1945 года с целью окружить и разгромить рурскую группировку немецких войск, выйти к Эльбе и соединиться с Красной армией, расчленив общий фронт вермахта на две части. Были привлечены 21-я (генерал-фельдмаршал Б. Монтгомери) и 12-я (генерал-лейтенант О. Брэдли) группы армий - всего 51 дивизия, 12 бригад при поддержке 9 тыс. боевых самолётов. Им противостояли 5-я танковая армия и 15-я армия немецкой группы армий «Б» (генерал-фельдмаршал В. Модель) и часть сил 1-й парашютной армии (всего 29 дивизий, 1 бригада, более 1,7 тыс. боевых самолётов). В ходе операции союзные войска форсировали Рейн, чему способствовал успех Рейнской воздушно-десантной операции, и 1 апреля окружили в Рурском промышленном районе около 18 дивизий противника (325 тыс. чел.), которые 18 апреля капитулировали.

Сопротивление немецких войск на Западном фронте практически прекратилось. В Рурской операции союзным силам впервые удалось окружить крупную группировку немецких войск. Превосходство в силах и средствах, благоприятная стратегическая обстановка позволили союзникам использовать в операции классические приёмы военного искусства и весь арсенал технических средств ведения войны.

Сепаратные переговоры

После очевидного провала планов немецко-фашистского командования на Западном фронте Берлин стал активно зондировать почву для союза с западными державами на антисоветской основе. По мнению западногерманского историка Г. Гансена, Гитлер надеялся на раскол антифашистской коалиции, который должен был привести к мировому политическому перелому и новой фазе Второй мировой войны - военному столкновению Англии и США с Советским Союзом. При этом были использованы возможности немецких спецслужб и средства дипломатии.

Оценивая сложившуюся в конце января 1945 года военно-политическую обстановку и позицию гитлеровского руководства, генерал Курт фон Типпельскирх впоследствии писал:

«Если вообще стоило продолжать войну, то разве лишь для того, чтобы остановить красный поток на востоке и по возможности отбросить его назад. Была надежда, что всё же удастся найти какую-то общую политическую линию с западными державами, пока на востоке ещё не прорваны последние заслоны».

Из стенограммы совещания в ставке Гитлера от 27 января 1945 года следует, что верховное главнокомандование вермахта надеялось на возможность изменения американо-английской позиции.

«Не в интересах англичан, - рассуждал Герман Геринг, - чтобы их прижали к стене и позволили бы между тем русским захватить всю Германию».

В ставке, судя по контексту стенограммы, надеялись получить согласие от союзников относительно их желания вступить в переговоры о заключении перемирия. Однако ожидания явились иллюзорными.

Однако отдельные представители элиты США и Великобритании продолжали вести сепаратные переговоры с представителями Третьего рейха в Швейцарии. Советское правительство, получив от союзников первое сообщение об этих переговорах лишь 12 марта, заявило британскому послу Арчибальду Керру, что СССР не возражает против их продолжения и заключения соглашения о местной капитуляции немецких войск в Италии, но при условии участия в переговорах советских представителей. Но, как потом стало известно, союзники вели с немецкой стороной и тайные переговоры, о содержании которых Москва получала информацию исключительно по своим каналам…

Неожиданная смерть 12 апреля президента США Франклина Рузвельта вызвала у фашистского руководства новый приступ надежды на спасение. Гитлер, как отмечают историки, полагал, что с Третьим рейхом может произойти нечто подобное тому, что случилось с Пруссией во время Семилетней войны. Тогда прусский король Фридрих II тоже находился на грани катастрофы, но неожиданная смерть русской императрицы Елизаветы и вступление на престол Петра III спасли его и Пруссию от разгрома. Поэтому фашистская пропаганда объявила смерть Рузвельта чудом, поворотным моментом в войне, внушая немцам надежду на распад «противоестественного американо-советского союза».

На Берлин!

Тем временем советские войска продолжали громить врага. 15 марта успешно завершилась Балатонская оборонительная операция войск 3-го Украинского фронта, которым командовал Фёдор Толбухин. С обеих сторон в боях участвовало свыше 800 тыс. человек, более 12,5 тыс. орудий и миномётов, около 1300 танков и САУ, более 1800 самолётов. Но немецкие генералы не учли, что уже имеют дело с армией победителей. Широкий манёвр резервами и артиллерией, высокая стойкость советских частей и соединений сорвали контрнаступление врага.

На другой день после завершения Балатонской операции началась Венская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта и левого крыла 2-го Украинского фронта. В ходе операции советские войска разгромили 32 дивизии противника, взяв в плен 130 тыс. человек, и продвинулись на запад на 150-250 км. Балканская группировка немецко-фашистских войск оказалась изолированной и была вынуждена поспешно отходить. 15 апреля было завершено освобождение Венгрии и полностью очищена от врага восточная часть Австрии с её столицей Веной.

Продолжалось советское наступление на севере. 26 марта, несмотря на сложные условия и упорное сопротивление немцев, войска 3-го Белорусского фронта вышли к заливу Фриш-Гаф. Фронт приступил к подготовке разгрома кёнигсбергской группировки немцев.

А впереди были Берлинская операция, завершившаяся водружением Знамени Победы над рейхстагом, и освобождение Праги.