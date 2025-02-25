История и традиции Дня химика в России

День химика в 2025 году: дата, история и традиции праздника в России
В День химика свой профессиональный праздник отмечают сотрудники химических предприятий, добывающих и перерабатывающих отраслей, научно-исследовательских институтов, преподаватели, лаборанты, студенты и аспиранты. Об истории возникновения праздника, его традициях и важности профессии — в материале «Ленты.ру».
Когда отмечают День химика
Свой профессиональный праздник химики каждый год отмечают в России в последнее воскресенье весны.
В 2025 году День химика выпадает на 25 мая.
История праздника
Первые простейшие химические лаборатории появились в царской России в начале XVII века. В 1718 году в стране заработал первый химический завод, на котором производили купорос, азотную кислоту и другие вещества.
В 1748 году в Петербурге по инициативе ученого Михаила Ломоносова была создана первая в Российской империи научно-исследовательская химическая лаборатория. В ней Ломоносов провел свыше четырех тысяч экспериментов в области химии и технологии силикатов, производства металлов и анализа рудных проб, активно исследуя свойства различных растворов, веществ и наблюдая химические реакции.
В XIX веке русский ученый Дмитрий Менделеев открыл периодическую систему химических элементов.
Отмечать День химика стали только два столетия спустя — идея МГУ в середине 1960-х годов. В октябре 1980 года, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», День химика получил официальную дату — последнее воскресенье мая. В это время химия уже играла важнейшую роль в большинстве промышленных сфер, нефтепереработке, оборонном производстве и сельском хозяйстве Советского Союза.
В некоторых российских населенных пунктах, где химические комбинаты превратились в градообразующие предприятия, День химика со временем преобразовался в День города. Так, например, отмечать сразу два праздника принято в Дзержинске, где расположено множество химических предприятий.
Чем занимаются химики
Сегодня химики исследуют состав, строение, свойства материи, изучают условия взаимодействия веществ, их превращения, создают новые методы получения продукции. Так, в сферу деятельности специалистов входит разработка:
- различных кислот, щелочей, компонентов для бытовой химии;
- химико-фармацевтической продукции;
- косметики;
- минеральных удобрений для сельского хозяйства;
- текстиля и других товаров.
Зарплата химиков По информации портала «ГородРабот.ру», средняя зарплата химика в России в 2025 году составляет 63 тысячи рублей, при этом в Москве специалисты получают существенно больше — 90 тысяч рублей. Химики-технологи в среднем по стране зарабатывают 81 тысячу рублей в месяц, а в Москве — 104 тысячи. Согласно данным 2024 года, самую высокую зарплату в области химии можно было получить на производстве компонентов взрывчатых веществ. Там химикам-технологам обещали 345 тысяч рублей на руки.
Профессия предполагает постоянное расширение навыков и применение новых знаний, разработку специализированного оборудования, реакторов и вспомогательных технологий.
Чтобы стать профессионалом в этой области, необходимо образование в вузе или окончить колледж или техникум по этому направлению.
Работа химиком может быть сопряжена с опасными для жизни и здоровья условиями труда
Нередко у химиков выявляют вызванные токсическим воздействием профессиональные заболевания:
- поражение печени;
- нервной системы;
- кожи;
- крови;
- бронхов и легких;
- профессиональная нейросенсорная тугоухость.
Профессиональные заболевания приводят к снижению трудоспособности, из-за чего многие специалисты выходят на пенсию раньше времени и вынуждены регулярно проходить медицинские обследования.
Традиции праздника
Отмечают профессиональный праздник работники сферы химической и нефтехимической промышленности, а также студенты, аспиранты и преподаватели.
Российский Союз химиков (РСХ) ежегодно организует торжественные мероприятия, которые традиционно проходят в одном из столичных театров. Также в этот день проходят концерты и награждения лучших сотрудников данной сферы.
2019 год по решению Генеральной Ассамблеи ООН стал Международным годом Периодической таблицы химических элементов
К Дню химика также приурочивают различные конференции, семинары, лекции, рассказывающие о новых достижениях в области теоретической и прикладной химии, а также о важности профессии химика в наши дни.
Значение праздника
Праздник играет важную роль в популяризации химии и привлечении внимания широкой аудитории к этой науке. Образовательные мероприятия в День химика нацелены на то, чтобы упростить восприятие химических процессов, но при этом продемонстрировать их значимость для повседневной жизни.
Это повод собраться людям одной профессии для обмена знаниями и опытом, что способствует развитию науки и химической промышленности, расширяет горизонты и дает импульс для новых открытий.
День химика показывает значимость образования в области химии. Работники этой сферы стараются вдохновить молодое поколение на изучение науки.
Кроме того, на фоне увеличения экологических проблем этот день становится важным напоминанием о необходимости защиты и очищения окружающей среды.
День химика в МГУ
В 1960-х годах в МГУ организовывали только официальные мероприятия, например Ленинский урок или Ленинский зачет. Студенты предложили неформальную альтернативу — отмечать День химика, ежегодно посвящая праздник одному из элементов таблицы Менделеева.
Первому празднику был присвоен номер 1 — это был День водорода
Само мероприятие решено было провести не на сцене или в аудитории, а на ступенях химического факультета. Деньги на костюмы, краски, бумагу собирал из личных средств преподавательский состав вуза.
Огромная таблица Менделеева, которую сделали студенты, закрывала несколько окон на двух этажах здания химического факультета.
В день праздника декан факультета выступил с поздравительной речью, после чего студенты устроили костюмированное шоу с песнями, танцами, факельным шоу и фейерверком.
Декан химического факультета пригрозил организаторам праздника отчислением в случае возникновения пожара, но все обошлось
В рамках торжества в последующие годы проводились футбольные матчи и забеги на главный приз от газеты «Советский химик», лотереи, конкурсы, аукционы, викторины и даже «тараканьи бега». В честь праздника в рамках деятельности клуба интересных встреч (КИВ) организовывали интервью с известными людьми:
- автором-исполнителем Владимиром Высоцким;
- поэтом Евгением Евтушенко;
- артистом Александром Ширвиндтом.
День химика, который в МГУ обычно отмечают во вторую субботу мая, проводится ежегодно до сих пор, превратился в том числе и в день встреч выпускников химфака. В честь праздника устраиваются представление на ступеньках химического факультета, которое неизменно собирает сотни зрителей, традиционные забеги и футбольные матчи.
Таблица Менделеева на фасаде факультета стала своеобразным календарем этих встреч. Согласно этому календарю, элементов для праздников химикам хватит еще на много лет.
Интересно, что к отмечанию Дня химика в МГУ подключаются и физики: оба факультета естественных наук находятся в главном здании МГУ. Бывшие выпускники соревнуются, чей факультет организует праздник масштабнее.