История и традиции Дня химика в России

В День химика свой профессиональный праздник отмечают сотрудники химических предприятий, добывающих и перерабатывающих отраслей, научно-исследовательских институтов, преподаватели, лаборанты, студенты и аспиранты. Об истории возникновения праздника, его традициях и важности профессии — в материале «Ленты.ру».

Когда отмечают День химика

Свой профессиональный праздник химики каждый год отмечают в России в последнее воскресенье весны.

В 2025 году День химика выпадает на 25 мая.

История праздника

Первые простейшие химические лаборатории появились в царской России в начале XVII века. В 1718 году в стране заработал первый химический завод, на котором производили купорос, азотную кислоту и другие вещества.

В 1748 году в Петербурге по инициативе ученого Михаила Ломоносова была создана первая в Российской империи научно-исследовательская химическая лаборатория. В ней Ломоносов провел свыше четырех тысяч экспериментов в области химии и технологии силикатов, производства металлов и анализа рудных проб, активно исследуя свойства различных растворов, веществ и наблюдая химические реакции.

В XIX веке русский ученый Дмитрий Менделеев открыл периодическую систему химических элементов.

Отмечать День химика стали только два столетия спустя — идея МГУ в середине 1960-х годов. В октябре 1980 года, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», День химика получил официальную дату — последнее воскресенье мая. В это время химия уже играла важнейшую роль в большинстве промышленных сфер, нефтепереработке, оборонном производстве и сельском хозяйстве Советского Союза.

В некоторых российских населенных пунктах, где химические комбинаты превратились в градообразующие предприятия, День химика со временем преобразовался в День города. Так, например, отмечать сразу два праздника принято в Дзержинске, где расположено множество химических предприятий.

Чем занимаются химики

Сегодня химики исследуют состав, строение, свойства материи, изучают условия взаимодействия веществ, их превращения, создают новые методы получения продукции. Так, в сферу деятельности специалистов входит разработка:

различных кислот, щелочей, компонентов для бытовой химии;

химико-фармацевтической продукции;

косметики;

минеральных удобрений для сельского хозяйства;

текстиля и других товаров.

Зарплата химиков По информации портала «ГородРабот.ру», средняя зарплата химика в России в 2025 году составляет 63 тысячи рублей, при этом в Москве специалисты получают существенно больше — 90 тысяч рублей. Химики-технологи в среднем по стране зарабатывают 81 тысячу рублей в месяц, а в Москве — 104 тысячи. Согласно данным 2024 года, самую высокую зарплату в области химии можно было получить на производстве компонентов взрывчатых веществ. Там химикам-технологам обещали 345 тысяч рублей на руки.

Профессия предполагает постоянное расширение навыков и применение новых знаний, разработку специализированного оборудования, реакторов и вспомогательных технологий.

Чтобы стать профессионалом в этой области, необходимо образование в вузе или окончить колледж или техникум по этому направлению.

Работа химиком может быть сопряжена с опасными для жизни и здоровья условиями труда

Нередко у химиков выявляют вызванные токсическим воздействием профессиональные заболевания:

поражение печени;

нервной системы;

кожи;

крови;

бронхов и легких;

профессиональная нейросенсорная тугоухость.

Профессиональные заболевания приводят к снижению трудоспособности, из-за чего многие специалисты выходят на пенсию раньше времени и вынуждены регулярно проходить медицинские обследования.

Традиции праздника

Отмечают профессиональный праздник работники сферы химической и нефтехимической промышленности, а также студенты, аспиранты и преподаватели.

Российский Союз химиков (РСХ) ежегодно организует торжественные мероприятия, которые традиционно проходят в одном из столичных театров. Также в этот день проходят концерты и награждения лучших сотрудников данной сферы.

2019 год по решению Генеральной Ассамблеи ООН стал Международным годом Периодической таблицы химических элементов

К Дню химика также приурочивают различные конференции, семинары, лекции, рассказывающие о новых достижениях в области теоретической и прикладной химии, а также о важности профессии химика в наши дни.

Значение праздника

Праздник играет важную роль в популяризации химии и привлечении внимания широкой аудитории к этой науке. Образовательные мероприятия в День химика нацелены на то, чтобы упростить восприятие химических процессов, но при этом продемонстрировать их значимость для повседневной жизни.

Это повод собраться людям одной профессии для обмена знаниями и опытом, что способствует развитию науки и химической промышленности, расширяет горизонты и дает импульс для новых открытий.

День химика показывает значимость образования в области химии. Работники этой сферы стараются вдохновить молодое поколение на изучение науки.

Кроме того, на фоне увеличения экологических проблем этот день становится важным напоминанием о необходимости защиты и очищения окружающей среды.

День химика в МГУ

В 1960-х годах в МГУ организовывали только официальные мероприятия, например Ленинский урок или Ленинский зачет. Студенты предложили неформальную альтернативу — отмечать День химика, ежегодно посвящая праздник одному из элементов таблицы Менделеева.

Первому празднику был присвоен номер 1 — это был День водорода

Само мероприятие решено было провести не на сцене или в аудитории, а на ступенях химического факультета. Деньги на костюмы, краски, бумагу собирал из личных средств преподавательский состав вуза.

Огромная таблица Менделеева, которую сделали студенты, закрывала несколько окон на двух этажах здания химического факультета.

В день праздника декан факультета выступил с поздравительной речью, после чего студенты устроили костюмированное шоу с песнями, танцами, факельным шоу и фейерверком.

Декан химического факультета пригрозил организаторам праздника отчислением в случае возникновения пожара, но все обошлось

В рамках торжества в последующие годы проводились футбольные матчи и забеги на главный приз от газеты «Советский химик», лотереи, конкурсы, аукционы, викторины и даже «тараканьи бега». В честь праздника в рамках деятельности клуба интересных встреч (КИВ) организовывали интервью с известными людьми:

автором-исполнителем Владимиром Высоцким;

поэтом Евгением Евтушенко;

артистом Александром Ширвиндтом.

День химика, который в МГУ обычно отмечают во вторую субботу мая, проводится ежегодно до сих пор, превратился в том числе и в день встреч выпускников химфака. В честь праздника устраиваются представление на ступеньках химического факультета, которое неизменно собирает сотни зрителей, традиционные забеги и футбольные матчи.

Таблица Менделеева на фасаде факультета стала своеобразным календарем этих встреч. Согласно этому календарю, элементов для праздников химикам хватит еще на много лет.

Интересно, что к отмечанию Дня химика в МГУ подключаются и физики: оба факультета естественных наук находятся в главном здании МГУ. Бывшие выпускники соревнуются, чей факультет организует праздник масштабнее.