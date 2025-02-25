«Деловая колбаса»: что бы это значило?

Выражение «деловая колбаса» употребляют, когда с иронией говорят об очень занятом человеке. Но почему именно колбаса? Когда возникло это выражение — неизвестно. Филологи и лингвисты, пытаясь разгадать, откуда взялся фразеологизм, выдвигают разные версия его происхождения. Предлагаем три самые реалистичные версии.

© Кадр из фильма «12 стульев»

Согласно одной из версий, «колбаса» здесь не связана с продуктом. «Колбасой» в конце XIX века называли особое приспособление, с помощью которого один трамвайный вагон цепляли к другому. Своей цилиндрической формой оно напоминало колбасу.

На сцепке трамвайных вагонов часто ездили безбилетники, а также те, кто очень спешил. В таком значении слово «колбаса» употребляется и в поговорке «катись колбаской по Малой Спасской», в выражениях «ехать на колбасе» и «носиться колбасой». В таком контексте «деловая колбаса» — это не просто занятой человек, но и тот, кто очень спешит.

В толковом словаре Даля у слова «колбаса» есть дополнительное значение — «бранное или шуточное прозвище немцев». Поэтому предполагают, что фразеологизм «деловая колбаса» первоначально мог служить дразнилкой для богатых немецких купцов или торговцев.

В Германии было развито производство мясных изделий — считалось, что именно там делали лучшие колбасы. А в немецком народном театре даже существовал персонаж Гансвурст, чье имя в буквальном переводе означало «Ганс-колбаса» («Ванька-колбаса»). Позднее слово «колбаса» вошло и в другую дразнилку, которая стала популярна после Второй мировой войны, — «Немец, перец, колбаса, кислая капуста».

По третьей версии, слово «колбаса» в это выражение попало от глагола «колбаситься». «Колбаситься — выставлять что-либо напоказ с целью возбудить к себе любопытство». Тогда «деловая колбаса» — это человек, который хвастается своим доходом.

Другое значение глагола «колбаситься» — лениться, валять дурака. «Деловой колбасой» в таком случае могли с иронией называть бездельников. По еще одному предположению, «колбаситься» — значит «бродить, ошиваться». То есть «деловая колбаса» может означать человека, который замышляет что-то плохое и прилагает много усилий, чтобы осуществить это.