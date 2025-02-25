Ундециллион и дуодециллион: как не ошибиться в больших числах

Какие большие числа существуют и есть ли у них вообще предел. Есть два способа составить название гигантского числительного — и не ошибиться.

Какое самое длинное число

Самое большое число, как всем, наверное, известно, — гугол, единица со ста нулями (10 в сотой степени). Его придумал девятилетний племянник известного американского математика Эдварда Казнера.

Числительные поменьше, которые активно применяются, затруднений не вызывают — они у всех на слуху: миллион, миллиард, триллион и т. д.

Что означают ундецеллион и дуодециллион

А что же в промежутке? И у этих чисел есть названия. Например, единица с 36 нулями — ундециллион. Не очень благозвучно, но более чем логично. Есть еще дуодециллион — это число с 39 нулями.

Для обозначения больших чисел существуют две системы образования названий с использованием латинских корней.

Короткая шкала

Используется в России и других странах бывшего СССР, англоязычном и арабоязычном мире, Бразилии, Болгарии, Греции, Румынии и Турции. Название числа образуется так: латинское числительное + суффикс «-иллион» (от латинского mille — тысяча) по формуле 10001+n.

Миллион

Биллион (в России и некоторых других странах — миллиард)

Триллион

Квадриллион

Квинтиллион

Секстиллион

Септиллион

Октиллион

Нониллион

Дециллион

Ундециллион

Дуодециллион

Длинная шкала

Применяется в большинстве франкоязычных, скандинавских, испаноязычных и португалоязычных стран, кроме Бразилии. В соответствии с этой системой для образования названия числа используется латинское числительное, обозначающее степень миллиона 1000000n с суффиксом «-он», а следующее число, в 1000 раз большее — с суффиксом «-ард».

Миллион

Миллиард

Биллион

Биллиард

Триллион

Триллиард

Квадриллион

Квадриллиард

Квинтиллион

Квинтиллиард

Секстиллион

Секстиллиард

Позволяя дать название абсолютно любому большому числу, обе системы помогают структурировать и упрощать их понимание и использование.

Хотя измерять такими монструозными числительными, в общем-то, особо нечего. Во всяком случае, в материальном мире. Например, муравьев на Земле ученые насчитали всего 20 квадриллионов, а количество атомов в наблюдаемой Вселенной может составлять, по разным оценкам, до 10 в восьмидесятой степени.

Все, что больше, как правило, — сугубо математические построения. И они получаются столь громоздкими, что для них применяются специальные способы записи, например — нотация Кнута, в которой сверхбольшие числа указываются в виде выражений с многократным возведением в степень.

Одно из таких приложений — поиск больших простых чисел, который ведут добровольцы по всему миру, используя новейшие достижения вычислительной техники вроде распределенных сетей графических процессоров. Недавно было получено еще одно, которое в десятичной записи требует более 41 миллиона цифр. Подобные достижения находят применение в создании сложных криптографических алгоритмов.