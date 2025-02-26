Женщина выиграла 46 млн рублей в лотерею, пока жарила блины

Жительница Сургута стала обладательницей рекордного приза. Она выиграла 46 млн рублей в онлайн-лотерее, пока занималась домашними делами и жарила блины детям, пишут РИА Новости.

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Алена, мама двоих детей, рассказала, что участвовала в лотерее «Большая 8» с октября прошлого года, периодически выигрывая суммы до 19 тысяч рублей. Она призналась, что интуитивно чувствовала возможный крупный выигрыш.

Победительница уже планирует, как распорядиться выигранными деньгами. Главной целью для неё стало приобретение собственного дома, где её дети смогут наконец завести домашних питомцев, о чём давно мечтали.