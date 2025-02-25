Почему Маяковский боялся прикасаться к людям

Великий советский поэт-футурист Владимир Маяковский страдал мизофобией – навязчивой боязнью загрязнений или заражений, в результате которой он старался избегать прикосновений к окружающим предметам и другим людям. Хотя изначально такое отклонение современники связывали с излишней брезгливостью и стремлением к чистоте.

Страсть к чистоте

Как утверждают биографы поэта, причиной развития фобии послужила глубинная детская травма. Зимой 1906 года (на тот момент Маяковскому было 12 лет) внезапно от заражения крови скончался Владимир Константинович Маяковский. Старшая сестра Владимира Маяковского Людмила описала причину смерти следующим образом: «Приготовляя к сдаче дела Багдадского лесничества, сшивая бумаги, он уколол палец иголкой и, не обратив на это внимание, уехал в лесничество. А рука разболелась, образовался нарыв». Со слов супруги Владимира Константиновича Александры Алексеевны, глава семьи вернулся домой уже в плохом состоянии. Он обратился в больницу, но врачи лишь развели руками – операцию делать уже поздно и помочь умирающему ничем нельзя. Ему было 49 лет… Позже Владимир Маяковский в автобиографии «Я сам» описал трагедию следующим образом:

«Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось…».

Но печальное событие привело не только к страху перед булавками. Владимир Владимирович, боясь чем-нибудь заразиться, отныне старался не браться за дверные ручки голыми руками – только в перчатках, через платок или бумагу. А возлюбленная поэта Лиля Брик вспоминала – Маяковский всегда носил с собой в кармане алюминиевую мыльницу и неоднократно мыл руки в течение дня (в том числе и после рукопожатий). Кроме того, литератор в парикмахерской требовал полной дезинфекции, за столом никому не позволял прикасаться к своему бокалу и даже возил в кожаном футляре личные столовые приборы. Не складывались отношения у Маяковского и с общественным транспортом. Он предпочитал ходить пешком в любую погоду и даже опаздывать, но не толкаться с другими пассажирами. А узнав, что этажом ниже живёт венеролог, поэт перестал браться за перила, идя по лестнице.

Мизофобы нашего времени

Мизофобия – довольно распространённое психическое заболевание среди выдающихся личностей. Так, этому невротическому расстройству после перенесённой в детстве холеры был подвержен учёный и изобретатель Никола Тесла. Философ Артур Шопенгауэр боялся получать письма, а его коллега Фридрих Ницше при рукопожатии не снимал перчаток. Мизофобами оказались первый миллиардер США Ховард Хьюз и французская религиозная мыслительница Симона Вейль, новоиспечённый президент Дональд Трамп и кинозвезда Кэмерон Диаз, канадский комик Хоуи Мэндел и композитор Вячеслав Добрынин.

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Впрочем, некоторые специалисты уверены – современные мизофобы являются жертвами умелых маркетологов, которым нужно «впарить» потребителям всевозможные антибактериальные чистящие средства. Но излишняя чистоплотность может стать причиной развития астмы и аллергии. Страдает от постоянного мытья рук и иммунная система человекам, которая не может правильно сформироваться. Вполне вероятно, что знаменитый путешественник Николай Пржевальский скончался как раз из-за того, что его организм разучился бороться с инфекциями. Он единственный из всей походной группы заразился брюшным тифом, выпив сырой воды из реки. Ранее же исследователь всегда носил с собой во фляге кипячëную воду, которую и употреблял.