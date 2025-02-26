Chateau Marmont: что творилось в самом загадочном отеле Голливуда

На протяжении 90 лет отель Chateau Marmont на бульваре Сансет в Голливуде оставался обителью не только самых богатых и знаменитых людей планеты, но и их пороков. По странному стечению обстоятельств его сотрудники становились свидетелями десятков трагических происшествий, громких сексуальных скандалов, грязных вечеринок, постыдных инцидентов и просто нелепых выходок постояльцев. Что творилось в номерах самого гламурного и в то же время самого загадочного отеля в Лос-Анджелесе — в материале «Ленты.ру».

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«Если хотите, чтобы вас видели, идите в отель Beverly Hills. Если не хотите, чтобы вас видели, идите в Chateau Marmont», — посоветовал один из студийных боссов паре молодых шумных актеров, только что приехавших в город в 1930 году.

В Голливуде трудно отыскать хотя бы одну звезду, которая бы не останавливалась в Chateau Marmont с момента его открытия в 1929 году. Инженер и предприниматель Говард Хьюз предпочитал уединяться в пентхаусе, Барбра Стрейзанд и Уоррен Битти всегда заселялись в номер 16, Мирна Лой провела много лет в 29-м с выходом во внутренний двор, а в 54-м в свое время жили Шэрон Тейт и Роман Полански.

«В одном углу Джулия Робертс проводит совещание. В другом углу — Джордж Клуни, а рядом с ним — Боно. Я оглядывался вокруг и говорил себе: "Нигде на планете нет такой концентрации культовых личностей, как там, где я нахожусь прямо сейчас"»,— анонимный постоялец отеля.

Все дело в том, что только здесь знаменитости могли вести себя как простые смертные, не опасаясь, что агенты, пресса или супруги узнают об их тайнах. Marmont — меньше своих конкурентов Beverly Hills и Beverly Wilshire, а полная конфиденциальность — приоритет его владельцев. Вероятно, именно по этой причине в отеле не стали проектировать общественных помещений, где можно было бы шпионить за постояльцами.

Цена заветной роли

«Один из самых знаковых фильмов десятилетия был по большей части задуман, отрепетирован и снят в Marmont. В некотором смысле он жил на его территории», — пишет автор книги «Замок на закате: жизнь, смерть, любовь, искусство и скандал в голливудском Chateau Marmont» Шон Леви о романтическом боевике середины прошлого века «Бунтарь без причины».

В 1952 году сценарист и режиссер Николас Рэй переехал в бунгало отеля, после того как застал свою вторую жену, актрису Глорию Грэм, в постели со своим 13-летним сыном от первого брака Тони. Однако Рэй быстро пришел в себя в объятиях голливудских секс-символов, таких как Джоан Кроуфорд, Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд и Жа Жа Габор.

Когда «Бунтаря без причины» утвердили и съемочный процесс стартовал, Рэй познакомился с актерами Джеймсом Дином и Деннисом Хоппером, а также сценаристом Стюартом Стерном. Режиссер обожал развлекать звезд индустрии в своем бунгало и каждое воскресенье устраивал там вечеринки у бассейна.

Однажды среди его гостей оказалась 16-летняя актриса Натали Вуд, которая отчаянно рвалась избавиться от прилипшего к ней образа хорошей девочки и попасть в картину Рэя. Мужчина несколько раз сводил ее на ужин, и в конце концов они стали любовниками, хотя девушка уже состояла в отношениях с партнером по фильму Деннисом Хоппером.

На тот момент Рэй был старше Вуд на 27 лет.

После одной из вечеринок Вуд и Хоппер попали в автокатастрофу. Лежа на больничной койке, девушка попросила врачей позвонить Рэю. Когда он приехал навестить актрису, та обратилась к нему со словами:

«Они назвали меня чертовой малолетней преступницей. Теперь-то я получу роль?»

Это не первое и не последнее мрачное событие, связанное с Marmont. Певица и актриса Бетт Дэвис, которую СМИ называют королевой фанка, едва не спалила отель — дважды. В 1958 году звезда заснула с сигаретой в руке в бунгало во время просмотра одного из своих старых фильмов — и подожгла комнату.

Актер Лу Якоби, который тоже жил в гостинице, заметил дым из соседнего окна — и это спасло жизнь Дэвис. Происшествие повторилось в точности несколько лет спустя — во второй раз из-за короткого замыкания сработала сигнализация. После этого звезда больше не возвращалась в это место.

А в 2004 году трагическое событие произошло в мире фэшн-фотографии — известный модный фотограф Хельмут Ньютон погиб в автокатастрофе в гараже отеля Chateau Marmont. Выезжая с парковки, он потерял управление машиной, врезался в стену и скончался. Позже выяснилось, что причиной аварии стал сердечный приступ.

Однако «отвратительный и великолепный» Хельмут Ньютон оказался не единственным фотографом, с именем которого связаны печально известные истории в Chateau Marmont.

Тот самый снимок

«Если вы хотели работать с Марио, то вам нужно было согласиться на обнаженную фотосессию в Chateau Marmont. Все агенты знали, что только так можно преуспеть и продвинуться по карьерной лестнице», — рассказал манекенщик Джейсон Феделе, который часто появлялся в рекламных кампаниях авторства британского фэшн-фотографа Марио Тестино.

Тестино — любимец королевской семьи, который увековечил помолвку принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году, а несколько лет спустя получил орден Британской империи. Тестино доверяют и в мире шоу-бизнеса: именно он проводил съемки с Мадонной и ее детьми для издания Vanity Fair, а затем — с Сереной Уильямс и ее дочерью для Vogue. За обаяние и энтузиазм художника обожают и люксовые бренды, например, Michael Kors, Burberry и Dolce & Gabbana.

В середине 1990-х годов 13 мужчин из числа ассистентов и моделей Тестино рассказали, что он подвергал их сексуальным домогательствам, которые включали в себя ощупывание и мастурбацию. По словам манекенщика Райана Локка, фотограф был сексуальным хищником: когда мужчина подписал контракт с Тестино на съемку в капании Gucci, все его коллеги с иронией посоветовали ему «попрочнее застегнуть пояс».

Вместо того чтобы по приезде встретить Локка в вестибюле, Тестино дожидался его в своем номере — в халате нараспашку. Под конец фотосессии, как рассказал манекенщик, у них начался спор о необходимости позировать полностью обнаженным, а в самый последний день съемок мужчина попросил всех ассистентов покинуть помещение, чтобы остаться наедине с моделью.

«Он запирает дверь на ключ. Потом заползает на кровать, забирается на меня и говорит: "Я девочка, ты мальчик". Я набросился на него, мол, тебе лучше прекратить. Накинул на него полотенце, оделся и вышел», — Райан Локк, модель.

Однако в то время манекенщик не стал придавать огласке эту историю. А дизайнер Том Форд, который тогда работал в команде Gucci, не поверил его словам. Модельер отметил, что сочувствует всем жертвам домогательств, но добавил, что если фотографу нужен кадр с лицом модели на кровати, то сделать его можно ограниченным количеством способов.

Трагичное пристрастие

Сумасшедшие вечеринки с нескончаемым потоком девушек, которых перевозили обнаженными в украденной из супермаркета тележке из номера в номер, и постоянные звонки на ресепшен с просьбой принести еще алкоголя — всем этим запомнилось присутствие в Marmont группы Led Zeppelin в 1968 году. Несмотря на то что «их пребывание было относительно спокойным», как пишет Леви, за неподобающее поведение администрация попросила музыкантов переселиться из основного корпуса в отдельное бунгало.

Но такое снисхождение получали не все нарушители. Примерно в то же время актеру и певцу Ричарду Харрису навсегда запретили заселяться в отель, после того как тот вернулся пьяным поздно ночью и принялся стучать в двери других гостей. Все это сопровождалось истошными криками, что на отель сброшена ядерная бомба. На следующее утро мужчина нашел свои вещи на обочине у главного входа.

А рок-музыкант Джим Моррисон заселился в Chateau Marmont в 1970-м — за год до своей смерти. В дополнение к выпивке и наркотикам у звезды была привычка качаться между окнами и балконами на ветвях деревьев и скатываться по водосточным трубам. Он попытался проделать это и здесь — и упал со второго этажа. К счастью, артист уцелел.

Но среди множества шокирующих событий, произошедших в Chateau Marmont, ни одно не вызвало такого скандала, как передозировка комика Джона Белуши. Участник «Шоу субботним вечером» скончался во сне, смешав героин и кокаин (это комбо известно как спидбол). Согласно книге Шона Леви, Роберт Де Ниро и Робин Уильямс были в числе последних гостей, кто видел Белуши живым.

Актеры пришли к комику вечером 4 марта 1982 года, однако поспешно покинули его, испугавшись состояния номера. По словам Де Ниро, повсюду валялись наркотики, грязное белье, коробки от пиццы и пустые винные бутылки. На следующий день личный охранник Билл Уоллес нашел Белуши без сознания.

И другие шалости

Перед тем как стать одним из самых известных режиссеров золотого века Голливуда, автор картин «Зуд седьмого года», «Бульвар Сансет», «В джазе только девушки» и «Квартира» Билли Уайлдер был начинающим писателем, бежавшим из гитлеровской Германии.

К 1934 году он добрался до США. В Chateau Marmont Уайлдер останавливался трижды: первый раз его разместили в самом дешевом номере без окон, а затем, когда он уехал навестить свою мать в Европе и, вернувшись, вновь захотел поселиться в отеле, для него не нашлось свободной комнаты. В качестве компромисса режиссеру разрешили остановиться в вестибюле женского туалета — в помещении размером со шкаф.

«Это была маленькая комната, — вспоминал он. — Но в ней было целых шесть туалетов!» — Билли Уайлдер, режиссер.

Однако к моменту третьего визита в гостиницу (уже с женой Джудит Коппикус) статус Уайлдера повысился — и паре дали люкс.

***

В реальной жизни брак Дези Арназа и Люсиль Болл, которые прославились ролями очаровательных и неразлучных Люси и Рики Рикардо в сериале 1951 года «Я люблю Люси», не был таким удачным. Мужчина постоянно изменял жене, а когда она узнавала о его похождениях, тот сбегал в Chateau Marmont. После каждой ссоры супруги мирились — и история повторялась.

Однажды, согласно легенде, Арназ и Болл повздорили на террасе отеля, и разъяренная Люсиль запустила в мужа портфелем. Сумка открылась в полете, и на бульвар Сансет обрушился дождь из денег.

***

Среди самых известных гостей был и предприниматель Говард Хьюз. Считается, что во время пребывания в стенах Chateau Marmont у авиатора впервые проявились признаки обсессивно-компульсивного расстройства.

«Хьюз настолько боялся общения с чернокожими сотрудниками отеля, что делал все возможное, чтобы избежать любого контакта с ними. Он парковал машину на улице, когда в гараже дежурил чернокожий парковщик, и поднимался по лестнице в пентхаус, чтобы не оказаться рядом с чернокожим лифтером», — повествует Леви.

Кроме того, инженер всегда выбирал номера с видом на бассейн, чтобы подсматривать в бинокль за загорающими девушками.

***

Своими выходками отличились и звезды современности.

Весной прошлого года поп-исполнительницу Бритни Спирс сфотографировали босиком, завернутую в одеяло и с подушкой в руках, когда ее выводили из Chateau Marmont ранним утром после конфликта с тогдашним бойфрендом Полом Ричардом Солизом.

Она угрожала сотрудникам, а потом села в машину скорой помощи с растрепанными волосами, царапинами на коленях и без бюстгальтера. А за 17 лет до этого Спирс выгнали из отеля, после того как она размазала еду по лицу и телу в ресторане.

Ее коллега по цеху Линдси Лохан остановилась в Chateau Marmont летом 2012 года на период съемок биографической драмы «Лиз и Дик», где она сыграла Элизабет Тейлор. Знаменитость постоянно заказывала еду и сигареты в номер, а также ежедневно пользовалась мини-баром. В конце концов, ей выставили счет на 46 тысяч долларов, однако Лохан его не оплатила. За это звезду не только выселили из номера с пожизненным запретом пользоваться услугами отеля, но и оштрафовали на 43 тысячи долларов.

«Если хочешь попасть в беду, отправляйся в Marmont»

В Chateau Marmont практически никогда не было свободных номеров, несмотря на внушительную стоимость и череду странных происшествий. В середине 1990-х годов средняя цена за ночь составляла около 150 долларов.

Однако с 2020 года обычному человеку, даже если на его счету лежит внушительная сумма, стало практически невозможно забронировать номер. Останавливаться там дозволялось только членам закрытого клуба, постоянным клиентам отеля.

Тем не менее сейчас на сервисах бронирования объектов размещения представлен и Chateau Marmont.

От 72 000 до 142 000 рублей стоят номера в Chateau Marmont в зависимости от категории — от стандартных до коттеджей и люксов.

Вероятно, отель перестал пользоваться столь большим спросом, ведь, как однажды сказал соучредитель и президент Columbia Pictures Гарри Коэн: