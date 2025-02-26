Убийство Джона Кеннеди: новые разоблачения и старые тайны

Убийство Кеннеди: правда, которую скрывают 61 год. Новые данные указывают на причастность мафии, ФБР и ЦРУ. Что скрывают засекреченные документы? Читайте в новом расследовании.

22 ноября 1963 года в Далласе был убит 35-й президент США Джон Ф. Кеннеди. Это событие стало одним из самых загадочных и обсуждаемых в мировой истории. Официальная версия гласит, что убийцей был Ли Харви Освальд, но спустя 61 год новые данные и рассекреченные документы заставляют усомниться в этой версии. Что скрывают архивы, и почему правда до сих пор не раскрыта?

Официальная версия и её противоречия

Согласно выводам комиссии Уоррена, Освальд, бывший морской пехотинец с подозрительными связями, действовал в одиночку. Он якобы произвёл три выстрела из здания Техасского хранилища школьных учебников. Однако уже тогда возникли вопросы. Например, траектория «волшебной пули», которая, по версии комиссии, ранила и Кеннеди, и губернатора Техаса Джона Конналли, выглядит крайне сомнительной.

Свидетели, включая саму миссис Конналли, утверждали, что выстрелов было больше, а Кеннеди и Конналли были ранены разными пулями. Кроме того, видеозапись Авраама Запрудера, снятая в тот день, показывает, что голова Кеннеди откинулась назад, что указывает на выстрел спереди, а не сзади, как утверждала комиссия.

Теории заговора: мафия, ФБР и ЦРУ

Многие исследователи считают, что Освальд был лишь «козлом отпущения». Одной из самых популярных теорий является причастность мафии. Джон Кеннеди и его брат Роберт, занимавший пост генерального прокурора, вели жёсткую борьбу с организованной преступностью. Мафия, которая ранее помогала Кеннеди на выборах, могла решить отомстить за предательство.

Не менее интригующей выглядит версия о причастности ФБР и ЦРУ. Директор ФБР Дж. Эдгар Гувер имел компромат на Кеннеди, включая его многочисленные любовные связи и отношения с Мэрилин Монро. Кроме того, Кеннеди был недоволен работой ЦРУ после провала операции в заливе Свиней, что могло сделать его врагом для спецслужб.

Роль Мэрилин Монро

Мэрилин Монро, которая была любовницей как Джона, так и Роберта Кеннеди, могла знать слишком много. За день до своей смерти она угрожала провести пресс-конференцию и раскрыть секреты семьи Кеннеди. Её смерть, официально признанная самоубийством, до сих пор вызывает вопросы. Бывший муж Монро, Джо Ди Маджио, утверждал, что её убили, но боялся говорить об этом публично, чтобы не спровоцировать скандал.

Рассекреченные документы: что скрывают власти?

В 2017 году президент Дональд Трамп пообещал рассекретить все документы, связанные с убийством Кеннеди. Однако часть файлов до сих пор остаётся засекреченной под предлогом угрозы национальной безопасности. Что может быть настолько опасным в событиях 60-летней давности?

Некоторые эксперты считают, что раскрытие правды может показать причастность высокопоставленных лиц и спецслужб к убийству. Это не только подорвёт доверие к власти, но и может вызвать политический кризис.

Почему это важно сегодня?

Убийство Кеннеди стало поворотным моментом в истории США. Оно показало, что даже самый могущественный человек в стране не защищён от заговоров. Сегодня, когда доверие к власти находится на historically low уровне, раскрытие правды о смерти Кеннеди могло бы стать шагом к восстановлению этого доверия.

Однако пока документы остаются засекреченными, мы можем только строить догадки. Одно ясно точно: убийство Кеннеди — это не просто историческое событие, а напоминание о том, что правда иногда бывает страшнее вымысла.