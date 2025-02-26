Кто и зачем подставил Михаила Ефремова

Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, может не выйти на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО). Как сообщил ряд источников, в колонии, где актёр отбывает наказание, внезапно была проведена масштабная проверка на наличие у заключенных запрещённых предметов. В личных вещах Ефремова в его камере был обнаружен мобильный телефон с выходом в интернет. Что в этой истории не так, и почему есть версия о том, что артиста подставили – читайте далее…

Итак, из-за обнаруженного телефона шансы Ефремова на УДО под большим вопросом. Как именно телефон попал к актёру на территорию исправительного учреждения, пока не известно. Однако, чтобы сохранить возможность досрочного освобождения, актеру необходимо будет доказать два факта: этот телефон ему не принадлежит и у него не было к нему доступа.

О неанонсированных рейдах, которые прошли в ИК №4 Белгородской области сообщает издание Life. Как утверждает издание со ссылкой на свои источники, из-за внезапности многие заключенные не успели спрятать вещи, которые им запрещено держать в камере. Не повезло и Михаилу Ефремову, в чьих вещах обнаружили мобильник, который был подключен к интернету.

Напомним, что в белгородскую колонию Михаил Ефремов попал после того, как находясь под воздействием алкоголя, в 2020 году сел за руль автомобиля. Артист стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров (у мужчины остались жена и двое детей). В итоге Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Сегодня актер пытается предпринять все, чтобы выйти на свободу условно-досрочно. Для этого он собирает все документы. В этом плане многое зависит от того, чем закончится инцидент с телефоном. Если его вина будет доказана, то об УДО, скорее всего, можно будет забыть.

«Все телефоны попадают в зону с помощью администрации, причём разного уровня. Сейчас во многих зонах как были телефоны, так и остались, и после всех шмонов их и заносят и завозят. Просто не хочет администрация зоны чтобы Ефремов вышел раньше. У них там свои заморочки с этим. У них есть театр, с которым они выступают, наверно, на «Калине красной» и т.д. За это хозяину и остальным почёт и уважение и плюс деньги от местного ФСИН, ну и из центра похвалят…», — предположили одни пользователи сети.

«Если начали конкретно с камеры Ефремова, значит это уже 100% "кукольный театр" и трубку подбросили чтобы не выпустить… Такого пристального внимания нет ни к кому, некоторые штраф заплатили и на домашнем аресте. Ефремов снимает документальные фильмы, которые собирают призы на кинофестивалях. Его фильм "Евангелие от Федора" получил приз за лучший монтаж на всероссийском кинофестивале среди осуждённых», — напомнили другие.

«Большая часть "запрещенки", как-то: средства связи, вещества, попадают в зону, Сизо и прочие учреждения системы с лёгкой руки или с ведома (под контролем) сотрудников этих самых учреждений. Там, за колючкой, крутятся сумасшедшие деньги, кто от них в здравом уме откажется? Осужденные поддерживают спрос, сотрудники, обеспечивают неиссякаемый канал предложений…», — утверждают третьи.

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Однако адвокат Михаила Ефремова, комментируя инцидент, опроверг сообщения о найденном у его подзащитного смартфоне. При этом защитник подчеркнул, что если бы этот факт имел место быть, то он сделал бы УДО Ефремова практически невозможным.

В любом случае телефон у Ефремова оказаться просто так не мог. Об этом в разговоре с «МК» рассказал экс-заключённый, за плечами которого есть немалый опыт пребывания в колонии.

«Телефон у заключённого не может появиться просто так, — подчеркнул собеседник издания. — Телефон, сим-карта и даже зарядное устройство — все эти предметы запрещены к свободному обращению в местах лишения свободы».

По словам мужчины, так называемые нелегальные предметы могут попадать в колонию, однако не просто так: или под контролем осуждённых, которые приближены непосредственно к администрации, или под контролем самой администрации. То есть суть в том, что если у актера действительно был телефон, то об этом уже давно бы все знали. Что касается так называемых «забросов через забор», то это происходит крайне редко.

«У заключённых, безусловно, есть мобильные телефоны. Во время проверки они прячут их. Разговаривать по телефону можно только в определённое время и не со всеми. Например, заключённый не будет звонить журналистам или другим фигурантам своего уголовного дела», — отмечает бывший заключенный.

При этом, как он поясняет, если телефон у Ефремова всё-таки был, то, это, бесспорно, произошло с чьего-либо разрешения. Более того, не исключено, что этот телефон изначально мог стать инструментом для давления.

Дело в том, что время перед долгожданным УДО — это период, когда заключённому можно легко навредить, как говорится, малейший промах – и все, пиши «пропало». Поэтому для суда, в рамках которого происходит рассмотрение заявления, необходима фактически идеальная характеристика.

То есть, если такой инцидент все-таки был, актеру могли специально навредить. Кто – уже другой вопрос. В целом, как отмечает экс-сиделец, судьба зэка порой зависит от целого ряда обстоятельств. Вред может нанести любой сотрудник или, например, зэк-активист, которым могут двигать самые разные мотивы: от бытовых конфликтов, до зависти и мести.