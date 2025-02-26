Когда и чем люди начали загрязнять планету

Традиционно принято считать, что человек начал загрязнять окружающую среду с началом промышленной эры. На самом деле есть гораздо более ранние примеры. Международная группа ученых из Германии и Греции недавно обнаружила самое древнее на сегодняшний день свидетельство загрязнения окружающей среды свинцом, вызванного деятельностью человека.

На тысячу лет раньше

Исследовав отложения со дна Эгейского моря, ученые выяснили, что первые следы антропогенного загрязнения свинцом появились около 5 275 лет назад, что на 1 200 лет раньше, чем считалось до этого. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Свинец и развитие технологий

Ученые отмечают тесную связь между появлением свинцового загрязнения и развитием технологий. Дело в том, что этот элемент играл ключевую роль в процессе выплавки серебра, что, в свою очередь, способствовало формированию монетной экономики Древней Греции. Однако, как выяснилось, загрязнение свинцом началось гораздо раньше, чем принято было считать.

Загадка бронзового века

Интересным фактом, обнаруженным учеными, является отсутствие следов загрязнения свинцом в слоях отложений, относящихся к бронзовому веку. Загрязнение свинцом резко возросло около 2 225 лет назад, что совпадает по времени с римским завоеванием греческих территорий.

Экологические изменения

Анализ пыльцы, сохранившейся в отложениях, позволил ученым проследить изменения в хозяйственной деятельности региона. Оказалось, что переход от пастушеского образа жизни к экономике, основанной на денежном обращении, сопровождался масштабными изменениями в экологии: вырубкой лесов, расширением сельского хозяйства и увеличением содержания тяжелых металлов в почве и воде.

После завоевания Греции римляне начали активно использовать ее природные ресурсы, включая добычу и плавку металлов. Это привело к значительному загрязнению окружающей среды. Свинец, который широко применялся в римской водопроводной системе, мог стать причиной отравлений среди населения.