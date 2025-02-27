Как сексуальный отбор сделал рыб умнее

Половой отбор, оказалось, сделал рыб умнее
Исследования Австралийского национального университета показали, что мужская особь, Gambusia holbrooki, известная как рыба комар (или голубая гамбузия) обладает выдающимися навыками решения «любовных проблем». Эти способности помогают ему успешно ориентироваться в лабиринтах и других тестах, что, в свою очередь, увеличивает его шансы на спаривание. Результаты опубликованы в Nature Ecology and Evolution.
Ведущий автор исследования, доктор Иван Виноградов, объяснил, что эти когнитивные способности могли развиться благодаря половому отбору — процессу, при котором те особи, которые имеют лучшие способности для привлечения партнера, оставляют больше потомков.
«Эволюция животного интеллекта давно считалась результатом естественного отбора. Но есть еще одно объяснение: ум может быть привлекательным качеством для противоположного пола. Лучший мозг может помочь животному найти больше партнеров и в конечном итоге оставить больше потомков», — сказал Виноградов.
Для исследования ученые провели серию тестов, включая лабиринты разной сложности и задания на запоминание, на мужских особях. После этого они отследили 2000 результатов, сколько потомков каждый самец производил, соревнуясь с другими самцами за внимание самки.
Результаты показали, что комары с лучшими когнитивными навыками, которые успешно проходили тесты, производили больше потомства.
«Даннные, которые мы получили в ходе эксперимента предполагают, что эволюция когнитивных способностей могла быть обусловлена сексуальным отбором», — отметил профессор Майкл Дженнион.
Ученые отметили, что это исследование наглядно продемонстрировало, что интеллект в животном мире может развиваться не только из-за необходимости выживания, но и из-за полового отбора, где лучшие мозговые способности помогают животным привлекать партнеров и размножаться.