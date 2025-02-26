Что значит выражение «первый блин комом»

Как правильно "первый блин комам" или "первый блин комом"? В Сети рассказывают, что "комы" - это медведи, которым поклонялись наши предки, поэтому на Масленицу, которая называлась Комоедицей, относили в лес первые блины. Ресурс naukatv.ru разоблачает этот миф.

Комы - не медведи!

"Комы" - это не хозяева дубрав. Слово "ком" ни в одном письменном памятнике или словаре в таком значении не встречается. Да и в национальном корпусе русского языка и в сборниках пословиц и поговорок нет пословицы "первый блин комам". Даже в книге Владимира Даля "Пословицы русского народа" встречается только фраза: "первый блин да комом", - рассказывает филолог Светлана Гурьянова.

Полный вариант пословицы такой: "Первый блин комом, а второй знакомым…".

Белорусская Комоедица

Существовал ли тогда на самом деле белорусский праздник Комоедица? Возможно, предполагает Светлана Гурьянова, он действительно был и связан с медведями. Упоминание о празднике есть в книге Павла Шейна "Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края", изданной еще в 1902 году. Автор цитирует статью некоего священника Симеона Нечаева о суевериях в Бегомльском приходе Борисовского уезда. То есть праздник этот был сугубо местным, встречался только в отдельных деревнях тогдашней Беларуси.

Симеон Нечаев пишет, что он всегда бывает накануне Благовещения Пресвятой Богородицы и посвящен медведю. Одно из блюд, которые обязательно готовились на Комоедицу были сушеный репник в знак того, что медведь питается по преимуществу растительною пищей, травами, овсяный кисель, потому что медведь любит овес и блюдо из гороховых комов. Светлана Гурьянова подытоживает: Комоедица и Масленица - не одно и то же, хотя они примерно совпадают по времени. И главное, "комы" - это вовсе не медведи, а традиционное кушанье из гороха.

"Первый блин и тот комом"

В "Большом фразеологическом словаре" Вероники Телии о "первом блине комом" сказано, что поговорка основана на обиходно-бытовом опыте: пока сковорода еще недостаточно горяча, первый блин получается "скомканным", неудачным".

Фразеологизм также восходит к древнейшему представлению о том, что первые явления, дела, поступки, встречи, вещи носят сакральный характер, что особенно ярко проявляется при совершении семейных обрядов - родин, крестин, свадьбы, поминок.

В старинных собраниях пословица звучала иначе, чем сейчас: "Первый блин и тот комом" (1736), "Первый блин да комом" (1741). В них ее смысл явно противоречит нынешнему. В связи с ритуальным значением блинов на Руси (их ели на Масленицу, при поминальных обрядах, на свадебных пирах) первый блин считался особым и должен был быть отнюдь не "скомканным", неудачным.

Светлана Гурьянова заключает: первый блин предназначался усопшим, был своего рода данью предкам, обеспечивающей связь с загробным миром. Именно поэтому к его приготовлению нужно было относиться с особым тщанием. И если даже первый блин, столь "ответственный" для культа усопших предков, выходил комом, то человеку грозили бедствия".