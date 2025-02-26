Экипаж МКС-75 провел первую совместную комплексную тренировку

Состоялась первая совместная комплексная тренировка недавно назначенного экипажа МКС-75, в который входят россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

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Как рассказали в Центре подготовки космонавтов, экипаж прошел все этапы "полета" к МКС: предстартовую подготовку, выведение транспортного пилотируемого корабля на орбиту, сближение, причаливание и стыковку со станцией. Сначала выполнялись штатные операции. А затем, на протяжении пяти часов, на каждом этапе "полета" инструктор вводил экипажу нештатные ситуации.

Вообще любая тренировка - не только отработка определенных навыков и знаний. Это прежде всего шлифовка взаимодействия внутри звездной команды. И особенно как раз, если случается то, что не должно случиться. Или, по крайней мере, возможно, но очень нежелательно.

Например, проблемы со связью. Может сломаться приемник радиосигнала либо внутреннее переговорное устройство. Еще одна часто встречающаяся нештатная ситуация, которую вводят инструкторы на тренировках, - поломки в системе жизнеобеспечения корабля. Так, могут выйти из строя патрон, отвечающий за поглощение углекислого газа, вентиляция, блок очистки атмосферы…

Экипажу важно быстро распознать проблему, доложить о ней на Землю. И, по возможности, ликвидировать ее тоже как можно быстрее.

Одна из "неприятностей", которую "подкинули" экипажу, была связана с работой радиотехнической системы "Курс": не состоялся захват сигнала МКС. А потом отказала система, с помощью которой экипаж наблюдает за сближением и причаливанием "Союза" к станции. Поэтому экипажу пришлось выполнять весь визуальный контроль через видеокамеры.

Кроме того, дал сбой двигатель причаливания и ориентации корабля. Космонавтам и астронавту пришлось попотеть, чтобы разобраться с ним… В общем, экстрима хватило.

По словам ведущего специалиста по подготовке космонавтов Сергея Иртуганова, при некоторых нештатных ситуациях не происходят оповещения, но их можно заметить, если, например, пропадут обозначения на экране пульта космонавтов. "Во время тренировки я вводил такие нештатные ситуации, чтобы проверить экипаж на внимательность и понимание работы корабля в целом", - подчеркнул он.

Специалисты говорят, что первая такая тренировка экипажа прошла успешно. Дубров, Кикина и Менон показали себя сплоченной, знающей командой.