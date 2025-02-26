Как появились и что означают карточные масти: мифы и реальность

Каждый из нас хотя бы раз держал в руках игральные карты, а некоторые посвящают им значительную часть времени, играя для развлечения или даже с целью заработка. Но очень немногие знают, что на самом деле означают знаки карточных мастей и их названия. Существует множество вариантов, в том числе самые конспирологические, но они не имеют ни малейшего отношения к реальности.

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Чаще всего можно услышать «христианскую» версию происхождения карточных мастей. Она гласит, что масти — это символы, придуманные первыми христианами для тайного общения. Пики в этом случае означают копье легионера Лонгина, поразившее Иисуса, трефы — крест, на котором распяли Спасителя, бубны — камень, на котором лежало тело Христа после погребения, а черви — чашу Святого Грааля.

Но на самом деле, эта версия не соответствует действительности, так как символы на картах никак не могут быть христианскими. Дело в том, что карты придумали китайцы, а от них они попали в Индию, затем на Ближний Восток и в Северную Африку и лишь потом, через Испанию, частично принадлежавшую маврам, в Европу.

Произошло это не ранее 14 века — именно тогда появляются первые упоминания картежных игр в разных источниках. Ученые хорошо изучили секреты карточной колоды и отлично знают, что означает тот или иной символ и как он появился.

© Карточные масти в Средние века в разных странах Европы различались

С пиками все очевидно, и эта карточная масть на самом деле обозначается стилизованным изображением оружия, пики или меча. В испанском варианте средневековых карт — это кривая мавританская сабля.

Бубны, как это ни странно звучит, но этот значок изображает стилизованный кристалл. В английском языке эта масть называется «diamonds», то есть бриллианты. Эта масть прошла серьезные метаморфозы, прежде чем оформилась в современном виде и получила привычное нам название. Когда-то единого стандарта не существовало и у карт было вообще не два, а целых четыре цвета.

Принятые у нас сейчас масти — это французский вариант, производный от первого в Европе испанского варианта. Именно французы начали делить карты на «черные» и «красные» и использовали значки мастей, наиболее схожие с современными. Произошло формирование «французской колоды» примерно в 1480-х годах, а затем карты такого типа попали в Германию, где уже был свой вариант.

В Средние века у немцев бубны назывались «бубенцы» и значок использовался другой. Когда французские карты прижились и все привыкли к знакомому нам красному ромбу, название осталось и в русском языке видоизменилось в бубны. В украинском варианте эта масть называлась «дзвiнка», а в белорусском — «звонкi».

Трефы — эта масть, которую еще называет крести, к кресту не имеет никакого отношения. Значок этой масти символизирует трилистник клевера, который на французском языке называется «trèfle». Как вы уже поняли, масть пришла так же из французской колоды, как и бубны.

© Караваджо "Шулера", 1594 г.

Черви — невероятно, но название этой масти происходит именно от живых червей, правда, очень косвенно. Значок, выглядевший как сердце, во французской колоде назывался «coeur» — сердце. Еще в 18 веке в России эта масть называлась на французский манер — «керы». Но позднее появилось русское название «черви», от слова «червленый», то есть красный. А при чем здесь живые черви, спросите вы?

Все просто — слово «червить», то есть красить в красный, произошло от старинной технологии получения этой краски из кошенили — насекомого, выделявшего красный, или как его еще называли карминовый пигмент. В старину это существо называли «червецом», то есть червем, так как на Руси не слишком разбирались в энтомологии и червей от жуков отличали далеко не всегда.