Как проходило сражение на Бессарабском фронте

На румынском берегу Дуная с советских бронекатеров и сторожевых катеров был высажен десант. За 2 дня боёв был захвачен плацдарм шириной 75 км и глубиной до 10 км. Румынские войска разгромлены и обращены в бегство. Население сёл Ласкар и Каратжиу встретили десантников красными флагами.

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Большинство читателей наверняка решили, что речь идёт о событиях осени 1944 года. Так стоит ли расписывать хорошо известные вещи – бегство румын и красные флаги над их селами? Нет, это не август 1944-го, а 25 и 26 июня 1941-го!

Из сообщения «Информбюро»:

«Бессарабский фронт. В ночь на 26 июня группа наших войск при поддержке речной флотилии форсировала Дунай, захватила выгодные пункты, 510 пленных, двух офицеров, 11 орудий и много снаряжения».

Сейчас мы знаем, что советская пропаганда летом 1941 года в разы завышала потери немцев. Но на сей раз всё было правдой. За 10 дней наступательных боёв на Дунае было захвачено 810 пленных, уничтожено 327 солдат и офицеров противника, несколько сот ранено. Было захвачено: 15 орудий, около трёх тысяч снарядов, 742 винтовки.

В связи с общим отходом Красной Армии 17 июля командование Южного фронта приказало флотилии покинуть Дунай.

9-20 июля корабли и катера флотилии перешли в Одессу. Всего пришли с Дуная свыше 100 вымпелов, в том числе пять мониторов, 17 бронекатеров, пять тральщиков, четыре сторожевых катера МО-4, десяток сторожевых катеров КМ.

Любопытно, что моряки эвакуировали с Дуная не только основной корабельный состав флотилии, но и обе принадлежавшие ей подвижные береговые батареи. Но по прибытии в Одессу 152-мм батареи на мехтяге № 724 и № 725 были переданы Одесской ВМБ.

Далее моряки Дунайской флотилии вели боевые действия на Днестре, Ингуле и защищали Одессу. 21 ноября 1941 года флотилия была расформирована, а уцелевшие корабли и катера вошли в состав Черноморского флота, а позже – Азовской флотилии.

Дунайская флотилия была воссоздана 13 апреля 1944 года. Дунайцы отличились при форсировании Днестровского лимана. А 24 августа бронекатера флотилии вошли в устье Дуная и высадили десант в районе Жебрияны – Вилково. Румыния капитулировала, и её 5 речных мониторов вошли в состав Дунайской флотилии.

К этому времени немцы и их союзники на Дунае имели десятки вооружённых судов, но по своей огневой мощи они серьёзно уступали советской флотилии. Поэтому немцы избегали речных сражений, а предпочитали ставить заграждения из затопленных судов на Дунае.

Наибольшую же опасность для нашей флотилии на Дунае представляли мины. Причём самыми опасными были мины английские и американские. По каким-то причинам авиация союзников не ставила минных заграждений на Дунае до апреля 1944 года. Как раз тогда, когда по коммуникации Дунай – Чёрное море – Крым – Анапа снабжались немецкие войска в Крыму и на Кавказе.

В апреле 1944 года Красная Армия взяла Крым, и стало очевидным, что Румыния вскоре выйдет из войны, и советские корабли появятся на Дунае. И вот тогда-то с аэродромов в Африке и Италии сотни «Летающих крепостей» поставили на Дунае свыше двух тысяч магнитных донных мин.

О действиях экипажей кораблей и бойцов разведотряда Дунайской флотилии можно снять десяток приключенческих фильмов.

В конце сентября 1944 года немцы установили на Дунае в районе Прахово два ряда заграждений из полузатопленных барж и пароходов. Всего было затоплено 30 десантных барж, монитор, два парохода, несколько барж, а всего свыше сотни кораблей и судов.

Тут не то что мониторы, не смог пройти даже полуглиссер. Разведчики на маленькой лодке отправились искать проход.

В одном месте немцы перестарались: слишком сильно загрузили камнями большую баржу. В итоге со временем её нос глубоко зарылся в ил, и образовался проход шириной в 6 метров и глубиной 1,5 метра, что было вполне достаточным для прохода бронекатеров. Затем разведчики нашли «дырки» и во втором ряду заграждения.

Самым опасным в навигационном отношении местом на Дунае было ущелье Железные ворота на границы Румынии и Сербии ниже города Оршов. Длина опасного участка – 15 км, а ширина Дуная в этом месте – до 162 м.

Для прохода судов вверх по Дунаю ещё в XIX веке параллельно реке был прорыт канал, а рядом проложена железнодорожная линия. Пароходы и баржи тянули вверх паровозы.

Немецкие войска покинули район Железных ворот ещё в начале сентября. Однако ситуация в этом районе оставалась неясной. И, естественно, туда отправили «флагманских разведчиков». Они захватили канал, принудили к сотрудничеству весь обслуживающий персонал, ввели в строй паровозы. В результате действия разведчиков Дунайская флотилия прошла Железные ворота почти без потерь.

17 октября 1944 года бронекатера с боем прорвались к Белграду и высадили десант на правый берег Дуная.

5 декабря 1944 года войска 2-го Украинского фронта окружили будапештскую группировку германских и венгерских войск общей численностью 180 тысяч человек. Бои за Будапешт затянулись на 2,5 месяца.

Корабли Дунайской флотилии ежедневно вели интенсивный огонь по позициям противника. Так, к примеру, с 22 по 29 декабря бронекатера №№ 111, 414 и 415 израсходовали 76-мм снарядов – 2654, реактивных снарядов М-8-М – 160.

В конце декабря 1944 года штаб флотилии поставил перед разведчиками задачу проникнуть в занятую противником часть Будапешта и выкрасть из здания Дунайского пароходства секретные карты и лоции, где были обозначены минные заграждения и свободные от мин фарватеры.

Наши разведчики без потерь пересекли линию фронта и укреплённые районы внутри города, незаметно проникли в здание пароходства на второй этаж. Подорвали толовой шашкой сейф и извлекли оттуда карты и лоции Дуная. По городу вовсю работала советская артиллерия, и венгерская охрана даже не обратила внимание на взрыв в здании.

Разведчики вернулись на корабли без потерь и спасли немало жизней советским морякам.

Неоценим вклад Дунайской флотилии при взятии Братиславы и Вены. Это – десанты на вражескую территорию, переброска через Дунай целых дивизий и корпусов и интенсивная поддержка своих войск огнём пушек и РСЗО М-8 и М-13.

Уникальной операцией стал захват 13 апреля 1945 года Имперского моста в Вене. Немцы взорвали все мосты через Дунай. Имперский мост тоже был подготовлен к взрыву. На обеих сторонах моста немцы построили укрепления. Три бронекатера и восемь минных катеров прорвались с боем 5 км по Дунаю, оба берега которого были заняты немцами. Минные катера открыли ураганный огонь по укреплениям немцев, а бронекатера высадили десант на обе стороны моста. Среди десантников был будущий народный артист РСФСР Георгий Юматов. Захватив мост, десантники держались до подхода главных сил.

9 мая 1945 года бронекатера вошли в австрийский город Линц, который Гитлер хотел сделать культурной столицей всего мира. Далее катера пошли вверх по Дунаю и остановились, увидев танки с белыми звёздами на броне. Приказа не было, а то бы пошли дальше.