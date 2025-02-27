Что общего у граждан России с воробьями

В Минприроды Московской области посчитали российских воробьев. Выяснилось, что во всей России их не так много, как может показаться — всего 207 780 птиц. Но жить многие из них предпочитают в Москве.

В Минприроды Московской области посчитали российских воробьев. Такая Всероссийская воробьиная перепись проводится ежегодно. Как сообщили в ведомстве, в этом исследовании в этот раз приняли участие почти 15 000 независимых наблюдателей.

Как выяснилось, между воробьями и российскими гражданами довольно много общего. Например, и те, и другие стремятся перебраться в Москву. Воробьиная диаспора в столице насчитывает 15 793 пернатых горожанина.

Еще один город, который эти птицы сочли удобным для жизни, — Рязань. Здесь проживают 11 832 воробья.

Московская область, по мнению птичьего сообщества, — на третьем месте по воробьиному уровню жизни. В Подмосковье обитает 10 653 воробья.

© Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Чтобы подсчеты были максимально точными, наблюдателям нужно было фотографировать птиц и записывать с ними видеоролики. Также результаты наблюдений фиксировались в специальных анкетах.

При этом выяснилось, что в России есть места, где встретить воробья — сложная задача. Так, Ингушетии насчитали всего 20 птиц, а в Республике Северная Осетия — Алания — только 16 особей.

Меньше всего воробьями освоена Еврейская Автономная область — там наблюдателям удалось обнаружить только 15 воробьев.

Идея воробьиной переписи принадлежит Союзу охраны птиц России. По мнению его представителей, воробьев в нашей стране и мире становится все меньше, поэтому нужно их регистрировать и следить за численностью. По словам ученых, одна из причин постепенного исчезновения воробьев — новостройки. Зачастую это монолитные дома, которые не оставляют птицам шансов найти укромное место или щелку и свить гнездо.