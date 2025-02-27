Куда подевались радиослушатели?

В музыкальном мире сейчас интересно и весело от перемен.

Появляются новые артисты и песни, а одним из самых востребованных, или, как сейчас говорят, вирусным хитом, стал шуточный "Бобр" многодетного отца и упаковщика детской мебели Славы Скрипки, живущего в небольшом городе Зерноград под Ростовом-на-Дону. И с начала года те, кто помладше, распевают "Сигма-боя" дуэта Бетси и Марии Янковской - тоже остроумного и мелодичного. А те, кто постарше, - уже "Бобра" с его тоже закадычными и дружескими строчками: "Сидим с бобром за столом/Вдвоем, готовим на ужин полено/Давай поговорим, бобер,/О том, что наболело"... И пока именно папа трех сыновей из Зернограда и проект петербургских старшеклассниц, а не завсегдатаи телеэфиров и ротаций, стали главными прорывами и открытиями этой осени и зимы. Будто подтвердив давнюю присказку: "Будь проще (и добрее) и - люди к тебе потянутся!" Что же нас ждет дальше?

Вот и на радио в 2025 году тоже пора перемен. Сменился лидер - теперь им стало "Авторадио", забравшееся на вершину вместо "Дорожного радио". В общем, никакой сенсации в этом нет - обе станции рассчитаны на одну и ту же аудиторию, слушающую радио в автомобилях, дабы оперативно узнавать про пробки и ремонты дорог, да и ехать в основном под бодрые треки, создавая себе хорошее настроение и не опасаясь заснуть за рулем.

Точно найти аудиторию и работать в расчете на вкусы своих слушателей - верный путь к успеху. То есть иметь свою точную целевую аудиторию, что тоже помогает добиваться высоких рейтингов... Это знают все программные директора радиостанций. Но и они, наверное, не могли ожидать, что суммарная аудитория слушателей в начале года вдруг сократится...

Куда делись люди

Да, по данным исследовательской компании Mediascope, лидера в сфере изучения статистики российских медиа, мониторинга рекламы и СМИ, популярность всех крупнейших радиостанций за год прилично сократилась. Слушать мы их стали меньше. Одна цифра - данные за июль - декабрь 2023 года, вторая - за тот же период недавно завершившегося 2024-го.

В лидерах ныне, по данным от Mediascope - "Авторадио". Вот его цифры: в конце 2024-го - 7,5 миллиона, за тот же период 2023-го - 7,9.

Дальше - "Дорожное радио", соответственно: 7,3 миллиона по итогам 2024 года и 8 миллионов за 2023-й.

Следующая - "Европа Плюс", находящаяся в Top-5 уже почти 30 лет: 7,3 миллиона, соответственно 7,9 в конце 2023-го...

На четвертом месте - "Русское радио" - 6,6 миллиона в конце 2024 года и 6,8 в конце 2023-го.

Да, все немого потеряли в количестве слушателей и ныне - это общая тенденция..

Еще меньше слушателей теперь у "Радио Дача" (5,3 миллиона), "Вести FM" (4,7), дальше - "Радио Шансон" - 4,4, "Юмор FM" - 3,8, а у Радио "Маяк" - 3,7 миллиона...

Неужели радио стало хуже, поэтому мы его меньше и слушаем?

Лорд не обманул

Формула успеха давно есть, успешно работает и в общем-то проста: "Радио должно информировать, развлекать и просвещать". Ее предложил еще один из основателей ВВС лорд Рич. К нынешним временам стоило бы добавить, что сегодня радио может помогать бороться с чувством одиночества. И еще идеально, если на радио работают ведущие, появления которых в студии ты особенно ждешь. Привык к ним, полюбил их голоса, шутки, разговоры в паузах между песнями... Потому что ведущий на радио - и немного актер, и твой невидимый друг... Оттого некоторых поклонники поджидают потом на улице, как артистов после спектаклей. Обозреватель "РГ" более 20 лет работал на FM-станциях, и особенно приятно вспоминать теперь такие вечера - на выходе c эфиров на "Радио России", Радио "101" или "Говорит Москва"...

Да, радио может стать новым другом для слушателей. На тех станциях, где это происходит, растут и рейтинги. Но об этом знают, наверное, и все программные директора радиостанций, подбирают в штат именно таких людей... Но все равно суммарная аудитория сокращается. И причины, увы, почти неизбежные...

Сами с умами

Новый опыт, когда искусственному интеллекту доверили вести эфиры, провалился уже на двух радиостанциях. Слушатели быстро раскусили механистичность шуток и их банальность, да и пауза (на профессиональном жаргоне диджеев "дырка в эфире") однажды затянулась. Но технократические новшества все равно угрожают радиостанциям.

Ведь теперь мало-мальски просвещенный пользователь может и сам собрать собственный плейлист, например в приложении "Яндекс с Алисой". И тогда уже сможет слушать только свои самые любимые песни. Конечно, так максимально угодить любому слушателю не сумеет ни одно радио.

В итоге примерно 75 процентов молодежи не смотрит телевидение, а 90 процентов - как уверяют эксперты, вообще не слушают никакого радио. Да, лишают себя приятной атмосферы студии и новых друзей, но зато сами выбирают музыку. И радио постепенно становится любимым досугом тех, кто постарше... А ведь жаль - эфиры, премьеры и диджеи на некоторых станциях очень уж хороши.

Как все-таки вернуть на радиостанции ушедшую аудиторию? Об этом "РГ" - Неделя расспросила ведущих специалистов и руководителей отечественного радиовещания.

Мнения

Роман Емельянов, генеральный директор "Европейской медиагруппы", медиаменежер, радиоведущий:

- Бывают и абсурдные способы построения рейтингов. Иногда кто-то даже делает выводы о популярности форматов и платежеспособности слушателей по... фото машин на интернет-досках объявлений. Просто смотрят, какое радио включено на магнитоле авто, выставленного на продажу, и на основании этого делают выводы о популярности станции. Хотя очевидно, что понять аудиторию можно только, напрямую общаясь с ней. Этим принципом мы и руководствуемся, проводя исследования музыкального материала в эфире. Но радио - это не только про бизнес, но и про культуру. И еще оно обладает огромной объединяющей силой и формирует культурный контекст страны, причем абсолютно бесплатно для аудитории. И мы осознаем эту ответственность. Ничто так не заряжает нас самих, работающих на радио, как осознание того, что мы вместе делаем большое дело. Помогаем, влияем на окружающий мир и делаем его чуть добрее. Весной 2024-го, например, решились на эксперимент - провели церемонию вручения премии "Новое Радио AWARDS" в формате благотворительного марафона, с Фондом Хабенского. Нашими гостями стали более пяти миллионов слушателей и зрителей в эфире и онлайн. И все вместе мы - команда радиостанции, артисты и слушатели - собрали деньги 17 детям и взрослым с опухолями мозга, а также закупили оборудование в две больницы. И в 2025-м продолжаем следовать по курсу на добро и милосердие. Посильно помогать каждому - словом, песней и поступком.

Егор Серов, продюсер, теле- и радиоведущий, создатель Радио "Книга", "Сити-FM", Радио "Культура" и "Детского радио":