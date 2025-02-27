Красота по-советски: почему манекенщиц не брали в стюардессы

Профессия стюардессы в Советском Союзе считалась не просто престижной — она была мечтой для тысяч девушек. В условиях закрытых границ работа бортпроводницы давала уникальный шанс увидеть мир, а зарплата превышала многие «земные» должности. Но пройти отбор было невероятно сложно, и далеко не каждая красавица могла получить заветную работу. Так кто же имел самый высокий шанс стать стюардессой «Аэрофлота»?

Работа мечты

История советских стюардесс начинается с 1939 года, когда Эльза Городецкая стала первой стюардессой, работая на рейсе Москва — Ашхабад. Ее обязанности включали не только обслуживание пассажиров, но и подготовку самолета, включая уборку салона и обеспечение его провизией.

Сразу стоит сказать, что на заре пассажирской авиации СССР такой должности как стюардесса не было. Нет, пассажиры не были брошены на произвол судьбы, и им во время авиарейсов помогали бортпроводницы в форме. Вот только числились они… кладовщицами или буфетчицами. Сути это не меняло, и желающих работать на авиалиниях было хоть отбавляй.

Карьера в небе манила не только романтикой, но и выгодными условиями: бортпроводницы зарабатывали от 200 до 240 рублей в месяц — такие зарплаты на земле получали разве что офицеры и… футболисты сборной страны. Для советских женщин такой доход был настоящей мечтой. Также плюсом был и продолжительный отпуск — стюардессы могли отдыхать 70 дней в году.

Многих девушек больше чем зарплата и соцпакет привлекала возможность посмотреть мир и, разумеется, получить доступ к зарубежным магазинам. Попасть на международные рейсы, которых в СССР были единицы, могли только самые удачливые или пробивные, но получить хотя бы шанс мечтали многие.

Внешность: красота по-советски

Конкурс на должность был огромным, отбор проводили тщательно. В разные годы требования к кандидаткам менялись, но многие оставались неизменными. В первые годы советской авиации отбирали миниатюрных девушек с пропорциональной фигурой: их рост не должен был превышать 162 см, а вес — 52 кг. Стюардессам такой комплекции было проще перемещаться в тесных проходах первых пассажирских авиалайнеров. Со временем требования стали менее жесткими.

Когда в небо начали подниматься большие авиалайнеры, высокий рост стал одним из преимуществ при приеме на работу. Бортпроводница должна быть достаточно рослой, чтобы помочь пассажирам разместить багаж на полках или снять его. Но слишком высоких или низких не брали, чтобы они гармонично смотрелись в салоне самолета.

Эталонная красота была совсем необязательным условием — достаточно было приятной внешности и располагающей улыбки. Так что красавицы с модельной внешностью не имели особых преимуществ, а слишком низкий вес или хрупкость могли стать причиной отказа на медкомиссии.

Какие требования предъявляли к будущим стюардессам

От будущих стюардесс ждали ухоженного внешнего вида, приятных манер и чистого голоса без дефектов. Именно поэтому манекенщицам часто отказывали — их яркая внешность не всегда сочеталась с мягкостью и обходительностью, которые требовались в работе с пассажирами.

Для международных рейсов, которые с 1960-х становились всё популярнее, требовалось знание иностранных языков. Поэтому кандидатки, которые уже владели языками, были более конкурентноспособными. Правда, бортпроводниц все равно обучали английскому во время профессиональной подготовки. Образование не играло большой роли, но предпочтение часто отдавали девушкам с дипломами медика, педагога и психолога. Их навыки и знания могли пригодиться в работе.

В «Аэрофлоте» выдвигали требования и к возрасту. Стюардессой можно было стать с 19 лет, но после 30 шансы стремительно снижались. У юных сотрудниц и здоровье было крепче и работоспособность выше. Когда-то существовал запрет на прием замужних женщин, но потом его отменили.

Главное испытание: собеседование в политотделе

Даже если девушка соответствовала всем требованиям, впереди ее ждало самое сложное испытание — собеседование в политотделе. В СССР стюардессы считались лицом страны, особенно на международных рейсах, поэтому их тщательно проверяли. Будущей стюардессе полагалось иметь безупречную репутацию и законопослушных родственников. Отказать могли из-за судимости у отца или плохой характеристики из комсомольской организации. Если в парткоме сомневались в благонадежности кандидатки, то никакие знания, внешность и навыки не помогали — дорога в авиацию закрывалась.

Как учили стюардесс в СССР

Попасть в число стюардесс — только половина дела. После отбора девушек ждали интенсивные курсы подготовки, которые длились от нескольких месяцев до года. Девушек учили всему: от правил безопасности до того, как правильно подать чай в турбулентности.

Учебные программы включали не только теорию, но и практику, а также занятия на тренажерах. В итоге стюардесса знала, как помочь пассажиру, если ему плохо, и как эвакуировать людей из самолета в экстренной ситуации и многое другое. Те, кто успешно проходил экзамены по итогам подготовки, получали распределение в Министерство гражданской авиации и начинали свою карьеру.