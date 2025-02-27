Как благодаря чужому допингу Вяльбе установила вечный мировой рекорд

С 26 февраля по 9 марта в норвежском городе Тронхейм пройдёт чемпионат мира по лыжным гонкам. Россиян там, естественно, не будет из-за отстранения, так что внимание будет приковано к хозяевам соревнований. Этот населённый пункт является родиной пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, нацеленного показать внушающие результаты дома.

Впрочем, Тронхейм был удачным и для российских спортсменов. В 1997 году на чемпионате мира Елена Вяльбе, нынешний президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), выступала как спортсменка. И ей удалось сделать то, о чём мечтают многие, – выиграть все золотые медали. Лыжница признавалась, что в Норвегии случился пик её формы. Кроме того, Вяльбе очень мотивировали зрители – их было больше, чем на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.

Сначала Елена победила на дистанции 15 км свободным стилем, обойдя главных соперниц – итальянку Стефанию Бельмондо и чешку Катержину Нойманову. Вяльбе выиграла у них более 10 секунд. В гонке преследования на 10 км россиянка тоже была первой, но исход решил фотофиниш: за золото она боролась с итальянкой, которую она в итоге обогнала всего на 4 см.

В эстафете национальная команда была убедительной: Вяльбе вместе с Ольгой Даниловой, Ларисой Лазутиной и Ниной Гаврылюк опередила норвежек на 16 секунд, а пришедших к финишу третьими финок – на целую минуту.

Заключительную гонку 30 км классическим стилем Елена и вовсе хотела не бежать. Она пыталась уговорить своего тренера Александра Грушина: медалей было завоёвано уже много, сил не осталось. Специалист попросил россиянку прийти на тренировку. Потом сказал, что можно и на соревновании расслабиться, бежать спокойно, «просто кататься». Да, 30 км, но и что? Вяльбе так и сделала. Вышла, не пытаясь победить, но потихоньку стала догонять и обгонять соперниц и в итоге выиграла. На таком расслабоне Елена опередила Бельмондо на 28 секунд, а норвежку Марит Миккельспласс – почти на две минуты.

© РИА Новости

Но была ещё одна гонка, в которой россиянка изначально не была первой. Легендарная Любовь Егорова, шесть раз выигравшая Олимпийские игры, победила и на чемпионате-1997 на дистанции 5 км классикой. Она не была коронной для Вяльбе, поэтому на золото спортсменка не рассчитывала. Получила серебро, уступив Егоровой 2,8 секунды.

Казалось бы, у Вяльбе и так потрясающий результат – четыре золота и одно серебро. Абсолютный триумф на чемпионате мира! Но через несколько дней стало известно, что Любовь дисквалифицировали из-за употребления допинга. В организме Егоровой нашли вещество бромантан, которое повышает иммунитет и выносливость. Кроме этого, препарат обладает психостимулирующим свойством и скрывает употребление стероидов.

Егорова призналась, что использовала бромантан, но не знала, что он запрещён. Любовь отметила, что ни один врач сборной об этом её не предупредил – они и сами были не в курсе. Удивительно, конечно, но таковы факты.

Это не могло не сказаться на Вяльбе и остальной части российской команды. Елене досталась ещё одна золотая медаль – таким образом, она победила во всех гонках, в которых принимала участие. Но вот тень на национальную команду была брошена.

© ЦСКА

Вяльбе пришлось извиняться. Она выступила с речью до старта женской эстафеты, разговаривая с публикой на немецком. Поначалу зрители начали освистывать Елену, но потом замолчали, прислушиваясь к словам россиянки.

Мне стыдно, что это произошло. Я думаю, что этого не должно было быть, – говорила спортсменка.

Болельщики простили Вяльбе и других россиянок – они с радостью просили их сфотографироваться и дать автограф. Соперницы тоже посчитали, что это было сильно и красиво. Мнение изменилось, когда ещё двух спортсменок той сборной позже поймали на допинге – Лазутину и Данилову. Это случилось уже в 2002-м. По слухам, обвиняли и Гаврылюк, но наказания не было.

Но это было потом. А тогда, на чемпионате мира – 1997, ужасную ситуацию спасло искреннее извинение Елены Вяльбе. Она были любимицей миллионов – милая, оптимистичная, живая, но в то же время очень сильная. Пока что ещё никому не удалось повторить достижения российской спортсменки и выиграть все золотые медали на одном чемпионате мира.