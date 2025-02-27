Какие праздники отмечаются 28 февраля в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Тещины вечерки

Это пятый день Масленичной недели, который является важной частью традиций, символизируя укрепление семейных уз между родственниками. В старину зять отправлял к теще почетных гонцов с роскошной упряжкой, чтобы торжественно привезти родных на застолье. Теща заранее готовила посылку с необходимыми атрибутами для приготовления блинов: сковородой, половником и кадушкой для теста. Тесть заботился о продуктах масле и муке. Во время посиделок тещи делились с молодыми супругами житейским опытом и мудрыми советами. Считалось, что если зять проявит особое внимание и заботу в этот день, то семейная жизнь молодых будет счастливой и благополучной. На Руси этот день помогал сгладить возможные недопонимания и создать основу для добрых отношений между родственниками на весь год.

Всемирный день татарской национальной кухни

Она славится своим разнообразием и уникальными блюдами, многие из которых известны далеко за пределами Татарстана. Особое внимание уделяется приготовлению чак-чака традиционного праздничного блюда из меда и теста, которое считается символом счастья и благополучия. История татарской кухни уходит корнями в глубокую древность, формируясь на протяжении многих веков. Ее развитие тесно связано с образом жизни народа, который со временем перешел от кочевого к оседлому. На начальном этапе, во времена кочевого быта, основой питания было мясо лошадей и субпродукты. Их заготавливали впрок различными способами: коптили, солили, вялили и сушили. Это позволяло иметь запас пищи во время длительных переходов. Важную роль сыграло развитие животноводства, которое привело к появлению разнообразных кисломолочных продуктов.

День Калевалы

Его отмечают в честь карело-финского эпоса, который был составлен Элиасом Леннротом. В 1835 году вышла первая версия произведения, а в 1849 году окончательная редакция, которая и стала классикой мировой литературы.

Интересные факты:

Эпос состоит из 50 рун (песен), где описываются не только приключения героев, но и сотворение мира, стихий и различных явлений.

В честь эпоса назван поселок Калевала, расположенный на севере Карелии. До 1963 года он назывался Ухта.

В поселке Калевала до сих пор сохранилась сосна Леннрота легендарное дерево, под которым, по преданию, ученый записывал руны эпоса.

«Калевала вдохновила знаменитого писателя Джона Толкина на создание эльфийского языка для фильмов «Властелина колец.

Также 28 февраля отмечают День IT-cпeциaлиcтa, Всемирный день портного.

События 28 февраля:

В 1732 году в Санкт-Петербурге открылся первый Кадетский корпус.

В 1854 году была основана Республиканская партия США.

В 1913 году ученый Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома.

В 1935 году ученый Уоллес Карозерс изобрел нейлон.