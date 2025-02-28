Кому достались бриллианты Людмилы Зыкиной?

Людмила Георгиевна Зыкина, которую не без основания называли «душой и королевой русской песни», как и любая королева не гнушалась дорогих аксессуаров. Певица могла себе многое позволить и имела подходящую слабость — драгоценные ювелирные украшения. В СССР говорили, что Зыкина — подпольная миллионерша и хранит в сундуках золото и бриллианты. Разумеется, это было преувеличением, хотя золотишко и дорогие камни у певицы водились всегда.

В Москве говорили, что Людмиле Георгиевне первой докладывали, когда в комиссионных магазинах Москвы появлялись старинные драгоценности. Внушительные по советским меркам гонорары Зыкина предпочитала вкладывать исключительно в редкие украшения и расшитые камнями и золотом костюмы.

Народная артистка никогда не расставалась с чемоданчиком, в котором хранились лучшие предметы ее коллекции — он сопровождал ее на гастролях и помогал выглядеть великолепно как на сцене концертного комплекса республиканской столицы, так и на подмостках клуба оленеводов в Заполярье.

Несмотря на пристрастие к роскоши, дома Зыкина одевалась крайне просто и ее не раз видели в магазине, где певица выбирала овощи или мясо в простеньком платье и даже без уложенной прически. Доходило до того, что продавцы не узнавали знаменитую певицу, которой не было равных в стране по популярности.

Разумеется, перемещения с чемоданчиком, полным бриллиантов и золота по бескрайним просторам Союза было занятием небезопасным. Друзья не раз просили Людмилу Георгиевну отказаться от этой привычки и брать на гастроли только необходимое. Но певица заверяла всех, что украшения — часть ее сценического образа и без них ей никак не обойтись.

Иногда Зыкина печально вздыхала — «В гроб-то всю эту красоту никто не положит, да и за гробом не понесут». И была совершенно права — после смерти народной артистки ее сокровища из заветного чемоданчика продолжили жить отдельно от хозяйки, попадая в приключения и интриги.

Анонимные эксперты подсчитали, что приблизительная стоимость коллекции Зыкиной составляла в рублях не менее 160 миллионов. Разумеется, о сундуках и ларях, набитых алмазами и рубинами, речи не было — певица знала толк в дорогих вещах и в ее чемоданчике были лишь исключительно дорогие, эксклюзивные вещи, старинные или изготовленные на заказ.

Одно лишь бриллиантовое колье, подаренное певице президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, стоило не менее 400 тысяч долларов, а индийский гарнитур с изумрудами вполне мог бы быть продан за 200 тысяч. Оставить ценности по наследству было некому — детей у Людмилы Георгиевны не было.

До 38 лет певица сама отказывалась от материнства, чтобы не делать перерыва в карьере. А потом уже и хотела завести ребенка, да не смогла — после тяжелой болезни и операции это стало невозможно. Трудно сказать, что творилось в душе великой певицы, но на людях она не показывала ни малейшего сожаления, рассуждая так: «Я же почти все время в разъездах. Ну, какой мне ребенок? Как бы я смогла его воспитывать?».

После смерти певицы в борьбу за ее внушительно наследство активно включились многочисленные родственники, о которых ранее не было даже слышно. Основными претендентами на имущество Зыкиной, в том числе и на раритеты из дорожного чемоданчика, стали три племянника, дети сводного брата.

Были и другие люди, считавшие, что сокровища могут принадлежать им. Помощница Людмилы Георгиевны Татьяна Свинкова пыталась присвоить часть драгоценностей. По этому поводу даже было возбуждено уголовное дело.

Солидную часть бриллиантов певицы правоохранители обнаружили у Свинковой дома в ходе обыска. Женщина настаивала на том, что взяла ценности, следуя предсмертной воле Зыкиной. По неподтвержденным словам помощницы певица перед смертью просила продать все украшения, а деньги передать в церковь.

Но этому не суждено было сбыться — драгоценности у Свинковой изхъяли и передали племяннику певицы Сергею Зыкину, получившему доверенность от двух других наследников на право распоряжаться этим имуществом.

Родственник недолго думал, как распорядиться свалившимся на его голову богатством, — все теткины украшения Сергей почти сразу же выставил на аукцион. Все лоты были приобретены одним участником торгов, родом с Ближнего Востока. Имя его неизвестно, но ходили слухи, что это был сын одного иранского шаха — страстного поклонника Зыкиной.

Ходили слухи, что восточный богач сам неоднократно одаривал Людмилу Георгиевну украшениями и его потомок, в память об отце, решив вернуть сокровища в семью. Интересно, но покупатель так и не смог увезти свою покупку в Иран. Внезапно выяснилось, что оценщики лотов намеренно занизили их стоимость и результаты торгов были аннулированы.

Сергей Зыкин забрал сокровища и увез их в неизвестном направлении. Больше о судьбе любимых украшений народной артистки никто ничего не слышал. Дело о спорном наследстве было закрыто, а средства на памятник великой певице на Новодевичьем кладбище пришлось собирать знакомым — наследники больше о своей покойной тете не вспоминали.