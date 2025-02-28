Самые необычные метеориты за всю историю Земли

Рейтинг самых больших, красивых, дорогих, российских, загадочных и прочих небесных тел, достигших планеты Земля.

Сначала разберемся с понятиями. Международный Астрономический Союз уточнил определения терминов из метеорной астрономии.

Метеороид — это объект в космосе размером от 30 микрометров (как самый тонкий волос человека) до 1 метра. Объекты диаметром от 1 метра до 1000 км — это астероиды, они же «малые планеты». К примеру, месяц назад, 3 декабря 2024 года над Якутией сгорело небесное тело диаметром около метра. Его вполне корректно называть астероидом, тем более, что точность определения размеров упавшего тела невысока. Метеор и болид — это процесс полета. Когда мы видим свет, пересекающий ночное небо в результате высокоскоростного вхождения твердого объекта из космоса в нашу атмосферу — это то, что называется метеором, а именно свет и все связанные с ним физические явления (такие как нагрев, удар, ионизация). Метеоры могут встречаться на любой планете или луне с достаточно плотной атмосферой. Болид — метеор яркостью более −4m (ярче, чем Венера). Метеорит же — это небесное тело, уже достигшее поверхности.

Самый большой и тяжелый

Гоба — крупнейший из найденных метеоритов. Он до сих пор лежит на месте падения в Намибии, близ фермы Гоба-Уэст. Это одновременно и самый большой на Земле кусок железа природного происхождения. Железный метеорит массой около 66 тонн упал примерно 80 тысяч лет назад и был найден совершенно случайно фермером, вспахивающим поле. Кратер, который должен был остаться от этого падения, совершенно исчез.

Самый загадочный

Фото: East News

Ореольный бурелом вокруг места взрыва Тунгусского феномена. Фотография из журнала "Вокруг света", 1931 год. Оригинальное фото сделано в мае 1929

Конечно же, Тунгусский метеорит. 17 (30) июня 1908 года около 7 часов утра по местному времени в бассейне реки Подкаменная Тунгуска был виден двигавшийся с юго-востока на северо-запад яркий болид c пылевым следом, сохранявшимся в течение нескольких часов, что закончилось мощным взрывом над незаселенным районом тайги. Звук взрыва был слышен на расстоянии более 1000 км, взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему миру. Самым загадочным оказалось то, что была найдена воронка, но никаких следов обломков метеорита. Это породило огромное количество версий: от кометы, взрыва природного метана до прилета инопланетян.

В 2020 году исследователи из Сибирского федерального университета, МФТИ и Физического института им. Лебедева РАН создали модели прохождения разных метеоритов. Получилось, что сложившиеся условия лучше всего объясняет вхождение в плотные слои атмосферы железного тела диаметром 100—200 м, пролетевшего по касательной траектории и создавшего мощную ударную волну.

Самый красивый и дорогой

О вкусах не спорят, но очень многие специалисты признают самым красивым метеорит Фукан. Он был найден в 2000 году в пустыне Гоби. Внутри метеорита — полупрозрачные кристаллы минерала оливина в окружении железо-никелевого сплава. Это палласит — самый редкий тип метеоритов, таких всего 1%. Он весил более тонны, но его разделили на части и продали по частям на аукционе. Общая стоимость составила 1,7 млн евро. Это самый дорогой из всех проданных в мире метеоритов.

Самый российский

Челябинск. Из всех метеоритов, упавших на территорию нашей страны, этот получил, пожалуй, самую большую известность, по всей вероятности потому, что появился недалеко от крупного города в эру смартфонов и видеорегистраторов. Челябинский метеорит прилетел 15 февраля 2013 года. Он взорвался в атмосфере, создав ударную волну, которая повредила множество зданий. Около 2000 человек получили ранения осколками стекла. Изначально метеорит весил, скорее всего, около 11 тонн. Наиболее крупный из фрагментов, массой 500 кг, был поднят со дна озера Чебаркуль и теперь хранится в музее в Челябинске. Метеорит относится к классу обыкновенных хондритов. Это наиболее распространенный тип.

Самый исторический

Кинжал Тутанхамона

Человечество впервые познакомилось с железом именно благодаря метеоритам — еще до того, как люди научились добывать подземную руду. Самый древний кинжал из метеоритного железа найден в Месопотамии и датируется примерно 3100 г. до н.э. Однако наибольшую известность из всех древних произведений искусства из метеоритного железа получил кинжал Тутанхамона. Вряд ли метеоритам тогда давали имена, как сейчас, но этот неизвестный древний метеорит вошел в анналы истории благодаря тому, что из него сделали кинжал, который затем положили в гробницу молодого фараона. Артефакт датируется XIV веком до н. э. и был найден у правого бедра мумии. Кинжал имеет декорированную золотую ручку с закруглением из горного хрусталя. Он был заключен в золотые ножны, украшенные рисунком из лилий, перьев и головы шакала. Его подарил деду Тутанхамона фараону Аменхотепу III царь Миттании, страны, которая находилась на территории современной Турции. Кинжал с тех пор передавался по наследству в царской семье — тогда железо стоило чуть ли не дороже золота.

Самый священный

Метеорит Уилламетт в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, 1911 год

Метеорит Уилламетт. Этот огромный, весом более 15 тонн, железный метеорит был найден американскими индейцами-клакамас (штат Орегон). Долгое время они поклонялись этому небесному камню, на своем языке они называли его Томановос, то есть Лунный гость. Дождевую воду, которая скапливалась в углублениях метеорита, они считали целебной и даже волшебной. Позднее метеорит увезли в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке.

Есть еще, безусловно, известен метеорит Черный камень Каабы, но он никогда не изучался с помощью научных методов, поэтому его происхождение остается предметом спекуляций.

Самый зависший

В июле 2014 года над Марокко пролетел огромный метеорит, грохот от которого был слышен на расстоянии до 200 километров. Его очень долго не могли найти. Но спустя сутки мальчик обратил внимание, что одно дерево отбрасывает слишком большую тень. Оказалось, что метеорит застрял на ветках. Всего было собрано около 3 кг обломков. Застрявший на дереве был продан на аукционе Кристис за 37 500 долларов США, во многом благодаря его истории. Метеориту дали имя Тигерт — по названию ближайшего оазиса.

Самое красивое название

Черная красавица

Их довольно много, но мы выбрали три: Каньон Дьябло, Черная красавица и Небесное поле (Кампо-дель-Сьело ).

Черная красавица была найдена в марокканской части пустыни Сахара в 2011 году. Это — осколок марсианской породы. На данный момент, Красавица признана древнейшим образцом с поверхности Марса. Составляющий ее основу базальт застыл 4,44-4,48 миллиарда лет назад, то есть спустя всего сотню миллионов лет с рождения самой Солнечной системы.

Каньон Дьябло

Каньон Дьябло — железные метеориты, фрагменты астероида, упавшего около 20-40 тысяч лет назад на территории штата Аризона. Он получил свое имя от городка, в районе которого в большом количестве разбросаны осколки. Общая масса найденных фрагментов — около 15 тонн, они хранятся во многих музеях мира.

Кампо-дель-Сьело

Кампо-дель-Сьело — это группа железных метеоритов, найденных в Аргентине. Поле ударных кратеров занимает площадь 3 на 20 км, и на этом месте находится не менее 26 кратеров, самый большой из которых имеет размеры 115 на 91 м. Предполагается, что метеорит упал на Землю между 4000 и 5000 лет назад. Рассыпавшись в атмосфере, он создал обширный метеоритный дождь.

Самый меткий

Таких можно насчитать несколько. Сведения о том, убивали ли метеориты людей, достаточно туманны, твердо доказанных случаев нет, но, к примеру, в 1972 году метеорит убил в США корову (его продали за 1600 долларов). В 1992 году 12-килограммовый метеорит Пикскилл в центре Нью-Йорка рухнул на припаркованную машину, красный Chevrolet Malibu, принадлежащую Мишель Кнапп (автомобиль был продан на аукционе за 230 000 долларов). В 2021 году метеорит размером с кулак пробил крышу и упал на подушку канадки Рут Гамильтон.

Однако наш фаворит — метеорит Аугас Саркас, пробивший в 2019 году в Коста-Рике собачью будку. В момент столкновения пес был внутри, но, к счастью, не пострадал, став знаменитостью. В 2022 году эту будку из ДСП с очень ржавой жестяной крышей продали за 44 000 долларов. Будка стоила гораздо дороже самого метеорита, потому что столкновения небесных камней с предметами, созданными человеком, крайне редки.

Самый внеземной

Метеоритами называют камни, которые падают не только на Землю, но и на другие небесные тела. Первый такой был обнаружен марсоходом Оппортьюнити в 2005 году. Это кусок железа с никелем размером с баскетбольный мяч, но он стал большим событием для науки. С тех пор различные марсоходы нашли еще несколько.