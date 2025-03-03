Раннюю историю человечества придется переписать

Ученые нашли самые ранние свидетельства того, что наши предки жили в тропических лесах 150 000 лет назад.

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Специалисты из Университета Шеффилда исследовали отложения с орудиями среднего каменного века, найденные на археологическом участке в Кот-д’Ивуаре еще в 1980-х. Они применили метод оптически стимулированной люминесценции, чтобы определить возраст отдельных песчинок из восьми образцов на месте раскопок. Оказалось, что археологический памятник существовал еще примерно 150 000 лет назад, а последним артефактам около 12 000 лет.

Во времена среднего палеолита в этом регионе обильно росли тропические леса. Палеоантропологи раньше считали, что люди не жили в тропических лесах до относительно недавнего времени — такая растительность могла быть естественной преградой для Homo sapiens. Однако новое исследование развенчивает эту теорию, подтверждая теорию о том, что эволюция человека происходила в различных регионах и средах обитания.

До сегодняшнего дня самым древним свидетельством проживания людей в тропических лесах Африки было поселение, возникшее около 18 000 лет назад. В джунглях Юго-Восточной Азии люди впервые поселились около 70 000 лет назад, отмечают ученые.

По словам профессора Элеоноры Скерри, работа отражает сложную историю разделения популяций, в ходе которой разные группы людей жили в разных регионах и типах местности.