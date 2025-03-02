Люди рассказали о роли бананов в их жизни во времена СССР

Съел банан и угодил в лазарет. Россияне рассказали о роли бананов в их жизни во времена СССР
Во времена СССР бананы были чем-то загадочным и недоступным. О том, чем они являлись для советского человека и как проходило их первое знаком с этим деликатесом, россияне вспомнили в своих социальных сетях.
О том, что значит банан для человека, рожденного еще во времена СССР, на своей странице в сети Instagram (социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) поделилась известная актриса Анастасия Цветаева.
«Для человека 1981 года рождения это СИМВОЛ! Символ свободной жизни, открытого окна в мир, ветра перемен и роскоши!» — написала Анастасия. И вспомнила, как у нас в стране появились зеленые бананы.
«За ними надо было отстоять в очереди, принести домой и спрятать в темный ящик, а потом неделю ждать, пока они пожелтеют. И потом сакрально раздавать каждому страждущему члену семьи по банану, когда они созрели», — рассказала Цветаева.
Однако, другой россиянин в своем Telegram-канале поделился куда более драматичными воспоминаниями о бананах времен своего детства:
«Я был мажором, потому что ходил в довольно-таки мажорный московский ведомственный детский сад от Гознака на проезде Ольминского, где было хорошо. А еще у этого сада была своя дача в районе Истры. Туда нас вывозили летом. Там был открытый бассейн (из него детей вылавливали огромными сачками) и огромный сад, полный самых разных цветов. В саду росли даже бананы. Росли стройными рядами, занимая довольно большую площадь и маня к себе сладкой желтизной и загадочностью. Бананы для советского ребёнка были чем-то… нездешним и сказочным. А тут вдруг вот они — только руку протяни. И я, конечно, протянул ее много раз! Я слышал про бананы многое и часто, однако понятия не имел, как они должны выглядеть. Желтые и длинные — вот и все мое знание по данному вопросу. Так стоит ли удивляться, что, нажравшись пестиков цветов под названием калла, я угодил в лазарет, в котором долго и мучительно извергал из себя съеденное? Я попробовал настоящие бананы через несколько лет. И я до сих пор не понимаю, чему радовался тогда больше: осуществлению мечты или долгому (по детским меркам) пути к ней. Потому что путь к мечте — это всегда здорово».