Люди рассказали о роли бананов в их жизни во времена СССР

Во времена СССР бананы были чем-то загадочным и недоступным. О том, чем они являлись для советского человека и как проходило их первое знаком с этим деликатесом, россияне вспомнили в своих социальных сетях.

О том, что значит банан для человека, рожденного еще во времена СССР, на своей странице в сети Instagram (социальная сеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) поделилась известная актриса Анастасия Цветаева.

«Для человека 1981 года рождения это СИМВОЛ! Символ свободной жизни, открытого окна в мир, ветра перемен и роскоши!» — написала Анастасия. И вспомнила, как у нас в стране появились зеленые бананы.

«За ними надо было отстоять в очереди, принести домой и спрятать в темный ящик, а потом неделю ждать, пока они пожелтеют. И потом сакрально раздавать каждому страждущему члену семьи по банану, когда они созрели», — рассказала Цветаева.

Однако, другой россиянин в своем Telegram-канале поделился куда более драматичными воспоминаниями о бананах времен своего детства: