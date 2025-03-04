Семь самых нелепых шпионских операций в истории

Не все разведывательные миссии вписываются в классический образ шпионажа: скрытность, хитрость и продуманная стратегия. «‎Рамблер» собрал самые неудачные и странные шпионские операции в истории, которые больше напоминают сценарии для шпионских комедий, чем реальные разведывательные миссии.

© CSA Images/iStock.com

1. «Кошачий шпион» (1960-е, США)

В разгар холодной войны ЦРУ решило создать идеального разведчика – шпиона-кота. В рамках программы Acoustic Kitty в бедное животное вживили микрофон, антенну, а также обучили следить за советскими дипломатами.

Однако на первой же миссии все пошло не по плану. Кошку выпустили неподалеку от советского посольства в Вашингтоне, но она тут же попала под машину и погибла. Потратив на проект около 20 миллионов долларов, ЦРУ свернуло операцию, осознав, что кошки – не лучшие агенты разведки.

2. «Сонные медведи» (1970-е, СССР)

В разгар Холодной войны КГБ попытался использовать гипноз в шпионаже. Идея заключалась в том, чтобы внушить оперативнику ложные воспоминания и отправить его в США с целью внедрения.

К сожалению, гипнотические эксперименты шли не по заранее продуманному сценарию. Испытуемый агент то начинал внезапно «просыпаться» в неподходящих местах, то путался в собственной легенде. Один раз он даже назвал себя «Командиром Красного Октября», чего в его инструкциях точно не было. В результате КГБ отказался от этой затеи, убедившись, что гипноз – это скорее атрибут циркового шоу, чем надежный шпионский инструмент.

3. «Голубиная почта» (ВОВ)

Во время Второй мировой войны британцы использовали почтовых голубей для передачи разведданных через линию фронта. Однако нацисты придумали весьма нетривиальный способ борьбы с ними – натренировали ястребов, которые перехватывали голубей в воздухе.

В итоге британская разведка потеряла огромное количество пернатых агентов, а немецкие офицеры даже шутили, что ястребы эффективнее, чем контрразведка. Несмотря на это, голуби все же успели передать немало важных сообщений, но сам факт войны между птицами в небе остается одним из самых забавных эпизодов в истории шпионажа.

Исторические подвиги почтовых голубей: как они меняли ход событий

4. «Морж»

Советские агенты придумали необычный способ шпионажа против американских подлодок. Они начали использовать моржей, которых якобы обучали подныривать под американские корабли и наносить повреждения.

К сожалению, моржи оказались не самыми надежными диверсантами – они либо вовсе отказывались подчиняться, либо проявляли слишком дружественный интерес к людям, предпочитая играть с ними, а не выполнять боевые задачи. В итоге проект закрыли, а разведка СССР переключилась на более традиционные методы.

5. «Корова» (1950-е, США)

Во время Корейской войны американцы пытались создать шпиона из коровы. Идея заключалась в том, чтобы замаскировать миниатюрный радиопередатчик под корову и отправить ее вглубь вражеской территории. Однако эксперимент провалился по банальной причине – животное просто ушло в неизвестном направлении, и разведданные так и не были получены. Эта история до сих пор вызывает смех у историков.

6. «Духи» (ВОВ)

Вторая мировая война породила массу шпионских уловок, но одной из самых необычных была идея британцев использовать духи как средство передачи информации. План состоял в том, чтобы отправлять ароматизированные письма, в которых невидимые чернила появлялись под воздействием парфюмерных компонентов. Однако нацистская разведка случайно разгадала этот метод, когда офицер СС заметил, что некоторые письма имеют слишком специфический запах. В результате отправители писем были разоблачены, а сам метод больше не использовался.

7. «Полярный медведь»

Советские военные пытались использовать полярных медведей в качестве разведчиков в Арктике. Медведям прикрепляли датчики и камеры, надеясь, что они смогут незаметно приблизиться к объектам НАТО.

Однако медведи оказались слишком независимыми. Они не не только атаковали своих «кураторов», но и с легкостью срывали с себя аппаратуру. Кроме того, американцы быстро догадались, что происходит, когда заметили странных медведей с металлическими ремнями на шее. Так, операцию пришлось свернуть.

Ранее мы писали про морскую битву, выигранную благодаря отражению солнечного света.