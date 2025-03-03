Календарь на 3 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

3 марта свой профессиональный праздник отмечают писатели, театральные кассиры и авиационные подразделения войск национальной гвардии России. Также в этот день принято вспоминать о сохранении дикой природы и уделять внимание вопросам здоровья слуха. У православных верующих начинается Великий пост. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 3 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

3 марта: какие праздники отмечают в этот день
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Праздники в России и мире 3 марта

Всемирный день дикой природы

В 2013 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН 3 марта был провозглашен Всемирным днем дикой природы. Цель праздничной даты — повысить уровень осведомленности общества в вопросах дикой фауны и флоры, напомнить о важности защиты диких животных и растений и борьбы с браконьерством. Каждый год праздник посвящен определенной теме. В 2025-м это «Финансирование охраны дикой природы: инвестиции в людей и планету». В ООН подчеркивают, что сегодня более миллиона видов животных находятся под угрозой, поэтому эффективное и устойчивое финансирование проектов по защите фауны особенно важно.

В России восстановление популяции редких видов животных находится в ведении нацпроекта «Экология». Особое внимание уделяется сохранению и росту численности переднеазиатского и дальневосточного леопардов, снежного барса, сайгака, белого медведя, зубра, амурского тигра, китов.

Всемирный день писателя

Праздник мастеров пера был учрежден в 1986 году по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба. Сегодня эту дату отмечают создатели литературных произведений в разных странах мира. Во Всемирный день писателя в России традиционно проходят книжные выставки и ярмарки, познавательные лекции и квесты в библиотеках.

Всемирный день слуха

Этот праздник появился благодаря инициативе Всемирной организации здравоохранения. Его цель — повысить осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом. Как отмечают медики, в половине случаев можно не допустить проявления глухоты. Для этого важно вовремя обращаться к врачу при любых проблемах с ушами и проходить плановые обследования. В России в честь праздника проводят дискуссионные панели в больницах, акции по бесплатной проверке слуха в клиниках, различные информационные кампании в прессе и социальных сетях.

День авиационных подразделений войск национальной гвардии России

Сегодня свой профессиональный праздник в 47-ой раз отмечают авиаторы войск национальной гвардии. В этот день в 1978 году приказом МВД СССР была сформирована первая авиачасть войск правопорядка — отдельная авиационная эскадрилья с дислокацией в Хабаровске. С тех пор силы и средства авиации войск национальной гвардии привлекаются к выполнению таких задач, как авиационная поддержка подразделений войск и перевозка личного состава и грузов.

Авиационные подразделения войск национальной гвардии России принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, урегулировании карабахского и осетино-ингушского вооруженных конфликтов, восстановлении конституционного порядка в регионах российского Северного Кавказа. Сегодня военные авиационного подразделения выполняют служебно-боевые задачи в районах проведения СВО.

День театрального кассира

Ежегодно в первый понедельник марта отмечают свой праздник театральные кассиры. Считается, что именно с этой профессии начинается театр. Задача кассира — не просто продать билет, но и проконсультировать покупателей о предстоящих представлениях. Эти специалисты должны хорошо знать репертуар, быть вежливыми и внимательными. В профессии театрального кассира не бывает случайных людей — как правило сюда приходят работать заядлые театралы. Изначально праздник предложил отмечать в 2009 году российский Государственный драматический театр «Приют комедианта». Вскоре инициативу поддержали театры по всей России.

Какие праздники отмечаются 3 марта в других странах

Болгария — День освобождения от османского ига. Этот национальный праздник посвящен избавлению болгарского народа от османских завоевателей в 1878 году. До того момента Болгария почти 500 лет входила в состав Османской империи. Обретения независимости удалось достигнуть благодаря подписанию мирного Сан-Стефанского договора между Россией и Османской империей.

Грузия — День матери. Этот праздник отмечается в Грузии в семейном кругу. В этот день почет и уважение оказывают как молодым матерям, так и тем, чьи дети уже выросли.

Япония — Праздник девочек. Эта дата носит два названия: Хина мацури или Момо-но секку. У праздника древние корни. Изначально в этот день встречали приход весны — в этот период в Японии как раз начинают цвести персиковые деревья. В XVIII веке в стране в это же время начали отмечать праздник кукол. В домах, где росли девочки, устраивали выставки роскошно наряженных кукол, олицетворявших подданных императора.

Исландия — День пирожных. Этот национальный праздник тесно связан с католическим постом, предваряющим Пасху. Ежегодно он отмечается за два дня до начала Великого поста. У западных христиан начало самого долгого поста носит название Пепельная среда. В 2025 году она приходится на 5 марта. В День пирожных в Исландии принято баловать себя сдобой со взбитыми сливками. Особенно любят этот праздник дети.

Церковные праздники 3 марта

Великий пост

Великий пост к праздникам не относится, однако это одно из важнейших для верующих событий церковного года. В 2025 году он начинается у православных в понедельник, 3 марта. Пост предваряет праздник Пасхи и длится почти семь недель. Все это время верующие не только придерживаются ограничений в питании, но и меняют свой образ жизни. В этот период принято отказываться от излишеств в еде и развлечениях, а сэкономленные на этом средства — жертвовать нуждающимся и на благие дела.

Важно помнить, что миряне определяют свою норму поста индивидуально — в зависимости от состояния здоровья и духовного возраста. Желательно получить благословение духовника. Первая неделя Великого поста носит название Торжество Православия.

3 марта Русская православная церковь также чтит память:

  • святителя Льва I Великого, папы Римского;
  • преподобного Космы Яхромского;
  • святителя Агапита исповедника, епископа Синадского;
  • святителя Флавиана исповедника, патриарха Цареградского;
  • преподобного Владимира (Терентьева), исповедника.

Католическая церковь в этот день также чтит память:

  • святой Кунигунды Люксембургской;
  • святой Терезы Евстафии Верцери;
  • святой Екатерины Марии Дрексель.

Народные праздники и приметы 3 марта

Ярилин день

3 марта на Руси издревле почитали Ярило — мифологического персонажа, олицетворяющего солнце, тепло, плодородие. В этот день было принято готовить особенное печенье под названием «овсяники». Сладости напоминали формой птичек-овсянок, первых вестниц тепла.

Приметы

  • Если заметили птичку-овсянку 3 марта — ждать скорого тепла.
  • Если в этот день еще много снега, значит, будет и много хлеба.

Какие исторические события произошли 3 марта

  • 1067 год — в летописях впервые упоминается Минск в связи с битвой на реке Немиге.
  • 1613 год — 16-летний Михаил Федорович вступил на престол и стал родоначальником династии Романовых.
  • 1802 год — в венской газете сообщили об издании сонат Бетховена, последняя из которых впоследствии получила название «Лунной».
  • 1861 год — император Российской империи Александр II манифестом «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» отменил в России крепостное право.
  • 1865 год — на реке Колорадо в США создали резервацию для индейцев.
  • 1919 год — из Канады в США полетела первая в мире международная авиапочта.
  • 1920 год — в Москве открылся Дом печати — в настоящее время Центральный дом журналиста.
  • 1921 год — канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг вместе с коллегами открыл гормон инсулин. Два года спустя за это открытие его наградили Нобелевской премией.
  • 1933 год — в Потсдаме Гитлер провозгласил образование нацистской Германии.
  • 1955 год — на телевидении впервые выступил Элвис Пресли.
  • 1958 год — основан город-спутник Москвы Зеленоград — сегодня это один из округов столицы.

Дни рождения и юбилеи 3 марта

  • 1709 год — родился Андреас Сигизмунд Маргграф, немецкий химик, впервые получивший сахар из сахарной свеклы.
  • 1824 год — родился Алексей Абрикосов, русский фабрикант, основатель кондитерской фабрики — ныне концерн «Бабаевский».
  • 1831 год — родился Джордж Пульман, американский изобретатель, создатель спальных вагонов.
  • 1845 год — родился Георг Кантор, немецкий математик, создатель теории множеств.
  • 1847 год — родился Александр Белл, американский изобретатель и промышленник, один из основоположников телефонии.
  • 1860 год — родился Алексей Фаворский, русский и советский химик-органик.
  • 1889 год — родился Дмитрий Сахаров, русский и советский физик, преподаватель, популяризатор физики. Отец академика А.Д. Сахарова.
  • 1899 год — родился Юрий Олеша, русский и советский писатель, автор повести-сказки «Три толстяка».
  • 1907 год — родился Владимир Векслер, советский физик-экспериментатор, академик, изобретатель синхрофазотрона, один из основоположников ускорительной техники.
  • 1925 год — родилась Римма Маркова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.

Кто отмечает дни рождения

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Геннадий Назаров
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