«Цековские дома»: в чем был секрет жилищ советской элиты

Многоквартирные дома для высших слоев советского руководства назывались цековскими. Их возводили без малого три десятилетия, начиная с 1963 года.

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Дома для министров

Министерские жилища отличались от квартир простых граждан. Высота домов составляла от 12 до 14 этажей. В домах элиты и военных чинов были все условия для комфортной жизни. Например, там имелись лифты с зеркалами, просторные холлы, комнаты для консьержей.

Территория дома ограждалась. В некоторых домах предусматривались подземные гаражи. Размещались такие дома в самых престижных районах столицы. Много цековских домов на Арбате и Бронной.

Но самые дорогие варианты находились в домах на улице Косыгина. На улице Звенигородской есть дом, построенный в советские времена, в каждой квартире которого был сооружен камин. Такой уровень комфорта даже не предполагался для жилищ обычных граждан.

Тайная роскошь

Если сталинские дома «номенклатурного» типа строили в неоклассическом стиле, то цековские дома внешне почти не отличались от обычных кирпичных «брежневок».

Цековские дома чаще всего «прятались» и не выделялись среди обычной застройки. Дома возводились из светлого кирпича и внешне заметно отличались от сталинского ампира: никаких украшений на фасадах не было предусмотрено. Но при этом габариты министерского жилья намного превосходили размеры типовых «хрущевок». Иногда размеры «цековок» превосходили по площади и сталинские квартиры, все зависело от ранга владельца жилья.

Для самых высокопоставленных руководителей строились еще более просторные квартиры. Например, средняя площадь двухкомнатной квартиры в таком доме составляет 75 квадратных метров, трёхкомнатной — 105 квадратных метров.

Два санузла и просторная кухня были не главными преимуществами цековских квартир. Жилье зонировалось, разделяясь на рабочие кабинеты, жилые и подсобные помещения. Имелись комнаты для прислуги, и для хранения гардероба. Инженеры старались предусмотреть любую мелочь. Их усилия не пропали даром. Удобство и комфорт цековских домов сравнимы с уровнем современных клубных домов. Высота потолков колебалась от 2,9 до 3,2 метров. На площадке обычно располагалось не более двух квартир.

«Особенности» квартир

В цековских домах ещё на стадии строительства закладывались провода для прослушивания. А жильцы не всегда об этом догадывались. Порой, во время проведения ремонта, полы вскрывались и ремонтные бригады находили многочисленные провода, проложенные для целей слежения. Современные жильцы, купив квартиру в таком доме, могут легко найти подслушивающие устройства прошлых времен.

В наши дни квартиры в министерских домах по-прежнему считаются элитной недвижимостью. Эти дома нельзя назвать изношенными даже спустя столько лет после постройки. Ведь при строительстве использовались самые качественные и прочные материалы.