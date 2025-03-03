Пожар в «России» стал одним из крупнейших в XX веке

Россияне в группе Facebook (_запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена_) «Москва - та!» поделились воспоминаниями о пожаре, случившемся 25 февраля 1977 года в в крупнейшей в СССР гостинице «Россия» (сегодня на ее месте находится парк «Зарядье»).

Вечером 25 февраля 1977 года одновременно загорелись пятый, одиннадцатый и двенадцатый этажи северного корпуса «России». Люди, находившиеся выше двенадцатого этажа (в том числе посетители ресторанов на 17-м и 22-м этажах), оказались заблокированы в здании. Те, кто пытался спуститься по лестницам вниз, задыхались и гибли в дыму.

На место пожара тогда выехали все пожарные силы Москвы и Подмосковья (1400 пожарных, 35 автоцистерн и 19 автолестниц).

Трагедия заключалась в том, что лестницы доставали только до седьмого этажа. Тогда пожарные связали легкие штурмовые лестницы, протянули их от седьмого до двадцать второго этажа и по этим связкам спустили людей на землю. В концертном зале гостиницы во время пожара выступал Аркадий Райкин. Ему позвонили и попросили максимально растянуть выступление - 2500 зрителям ничего не угрожало, а организовать их эвакуацию во время тушения было проблематично.

© Кадр: Телекомпания "НТВ" / Wikipedia

Потушили огонь за четыре часа, пожару была присвоена высшая, пятая категория.

В результате было спасено более тысячи человек. 42 человека погибли, 52 человека (в том числе 13 пожарных) получили травмы. Пожар 1977 года в гостинице «Россия» вошел в историю как один из крупнейших в XX веке.

Пользователи в комментариях напомнили, что «Пожар помешал съемкам фильма "Мимино"», а также, что «наши СМИ (телевидение, радио, газеты) об этом событии тогда молчали. Всю информацию мы узнавали из "Голоса Америки"».

Причины возгорания экспертная комиссия расследовала полгода, но «категорически и однозначно причину установить не удалось». По одной из версий пожар начался из-за включенного паяльника, который забыли в радиорубке. По другой, возгорание случилось в в комнате спецмероприятий работников КГБ.

О событиях, происходивших 25 февраля 1977 года в гостинице «Россия» рассказали: Эдуард Тополь в своем романе «Красная площадь» и трубач Андрей Товмасян в своих «Воспоминаниях». Кроме того, в 2017 году был снят двенадцатисерийный сериал «Гостиница "Россия"», где среди прочих событий показан и этот пожар.

В фильме причиной такого быстрого возгорания называется короткое замыкание и распространение пожара по вентиляционным шахтам.