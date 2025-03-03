Какой праздник отмечается 4 марта

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

Какие праздники отмечаются 4 марта в России и мире
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Всемирный день борьбы с ожирением

4 марта в мире отмечается День борьбы с ожирением. Изначально он отмечался 11 октября, однако с 2020 года дату его проведения изменили. Ожирение и рост числа людей с избыточным весом одна из серьезных угроз для здоровья человечества, которую часто ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и раком. Избыточный вес в детстве значимый фактор ожирения во взрослом возрасте: так, 50% детей, имевших избыточный вес в шесть лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте данная вероятность увеличивается до 80%.

Интересные факты о лишнем весе:

  • Лишний вес и сопутствующие ему заболевания чаще приводят к смерти, чем недостаточный вес.
  • Популярный усилитель вкуса глютамат натрия способствует ожирению. Научный эксперимент показал, что лабораторные мыши, которых кормили этим химикатом, быстро, легко и уже необратимо набирали лишний вес со всеми негативными последствиями.
  • У людей, страдающих ожирением, домашние животные, как правило, тоже «пухляши». Это связано с тем, что человек обычно свое пищевое поведение транслирует и на домашних животных.
  • Специалисты ВОЗ подсчитали: если представить, что ожирения не существует, средняя продолжительность жизни людей на всей Земле возросла бы на пять лет.
  • Наличие автомобиля – один из факторов ожирения, это подтверждено статистикой. Личный транспорт значительно сокращает физическую активность человека, которая должна занимать не меньше получаса каждый день.

Всемирный день инженерии

4 марта в мире отмечается День инженерии. Праздник был учрежден в ноябре 2019 года на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций. Дата приурочена ко дню образования федерации в 1968 году. В настоящее время она объединяет национальные организации инженеров из более чем ста государств мира.

День театрального кассира

4 марта отмечается неофициальный праздник День театрального кассира. Дата была учрежден в 2009 году по инициативе коллектива Государственного драматического театра «Приют комедианта. С тех пор в первый понедельник марта чествуют представителей такой нужной профессии. Театральный кассир обычно знает все о театральных событиях города, премьерах и гастролях. Он безошибочно может посоветовать зрителю спектакль, который ему будет действительно интересен.

День милиции в Беларуси

4 марта в Беларуси отмечается День милиции. Профессиональный праздник был учрежден указом президента в 1998 году. Он берет истоки с 4 марта 1917 года, когда в стране началось формирование системы МВД. 4 марта 1917 года приказом гражданского коменданта города Минска Михаил Фрунзе был назначен временным начальником милиции Всероссийского Земского Союза по охране порядка в городе Минске.

4 марта также отмечаются Международный день очкарика, День мини-юбки и Вceмиpный дeнь бoльшoгo тeнниca.

События 4 марта:

676 лет назад (1349 год) Новгородское ополчение штурмом взяло крепость Орехов (Орешек), разгромив шведский гарнизон из 800 человек.

236 лет назад (1789 год) вступила в силу Конституция США и начал работать Конгресс США.

81 год назад (1944 год) в рамках Великой Отечественной войны началась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция.

Кто родился 4 марта:

Итальянский композитор Антонио Вивальди (1678 1741).

Французский композитор Поль Мориа (1925 2006).

Российский телеведущий Юрий Сенкевич (1937 2003).

Российский певец Борис Моисеев (1954 2022).

Истории
Антонио Вивальди
Поль Мориа
Юрий Сенкевич
Михаил Фрунзе
Борис Моисеев
ВОЗ
ЮНЕСКО
Конгресс США