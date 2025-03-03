Какие праздники отмечаются 4 марта в России и мире

«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

Всемирный день борьбы с ожирением

4 марта в мире отмечается День борьбы с ожирением. Изначально он отмечался 11 октября, однако с 2020 года дату его проведения изменили. Ожирение и рост числа людей с избыточным весом одна из серьезных угроз для здоровья человечества, которую часто ставят в один ряд с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и раком. Избыточный вес в детстве значимый фактор ожирения во взрослом возрасте: так, 50% детей, имевших избыточный вес в шесть лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте данная вероятность увеличивается до 80%.

Интересные факты о лишнем весе:

Лишний вес и сопутствующие ему заболевания чаще приводят к смерти, чем недостаточный вес.

Популярный усилитель вкуса глютамат натрия способствует ожирению. Научный эксперимент показал, что лабораторные мыши, которых кормили этим химикатом, быстро, легко и уже необратимо набирали лишний вес со всеми негативными последствиями.

У людей, страдающих ожирением, домашние животные, как правило, тоже «пухляши». Это связано с тем, что человек обычно свое пищевое поведение транслирует и на домашних животных.

Специалисты ВОЗ подсчитали: если представить, что ожирения не существует, средняя продолжительность жизни людей на всей Земле возросла бы на пять лет.

Наличие автомобиля – один из факторов ожирения, это подтверждено статистикой. Личный транспорт значительно сокращает физическую активность человека, которая должна занимать не меньше получаса каждый день.

Всемирный день инженерии

4 марта в мире отмечается День инженерии. Праздник был учрежден в ноябре 2019 года на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций. Дата приурочена ко дню образования федерации в 1968 году. В настоящее время она объединяет национальные организации инженеров из более чем ста государств мира.

День театрального кассира

4 марта отмечается неофициальный праздник День театрального кассира. Дата была учрежден в 2009 году по инициативе коллектива Государственного драматического театра «Приют комедианта. С тех пор в первый понедельник марта чествуют представителей такой нужной профессии. Театральный кассир обычно знает все о театральных событиях города, премьерах и гастролях. Он безошибочно может посоветовать зрителю спектакль, который ему будет действительно интересен.

День милиции в Беларуси

4 марта в Беларуси отмечается День милиции. Профессиональный праздник был учрежден указом президента в 1998 году. Он берет истоки с 4 марта 1917 года, когда в стране началось формирование системы МВД. 4 марта 1917 года приказом гражданского коменданта города Минска Михаил Фрунзе был назначен временным начальником милиции Всероссийского Земского Союза по охране порядка в городе Минске.

4 марта также отмечаются Международный день очкарика, День мини-юбки и Вceмиpный дeнь бoльшoгo тeнниca.

События 4 марта:

676 лет назад (1349 год) Новгородское ополчение штурмом взяло крепость Орехов (Орешек), разгромив шведский гарнизон из 800 человек.

236 лет назад (1789 год) вступила в силу Конституция США и начал работать Конгресс США.

81 год назад (1944 год) в рамках Великой Отечественной войны началась Проскуровско-Черновицкая наступательная операция.

Кто родился 4 марта:

Итальянский композитор Антонио Вивальди (1678 1741).

Французский композитор Поль Мориа (1925 2006).

Российский телеведущий Юрий Сенкевич (1937 2003).

Российский певец Борис Моисеев (1954 2022).