Остаться в живых. Реальные истории детей, спасшихся в авиакатастрофах

70 лет назад, 4 марта 1955 года, в Пинежском районе Архангельской области близ Полтозера разбился Ил-12 Полярной Авиации Главсевморпути. Самолет выполнял рейс Певек-Москва. В полете из-за нарушения герметичности бензосистемы загорелся левый двигатель. Сильный пожар начал быстро распространяться по центроплану.

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Стремясь сбить пламя, командир резко пошел на снижение. Через 2-3 минуты на высоте 1800-2000 метров разрушилась мотогондола, оторвался мотор. Потом масляный бак. Экипаж попытался посадить машину на поляну в лесу, но дотянуть до нее не смог. Ил-12 с большим креном срезал 12-15 деревьев, ударился крылом, а затем носом о землю…

Всего на борту находился 31 человек. Жертвами стали четыре члена экипажа и пассажир. Несколько человек получили травмы и ушибы. На Ил-12 летели четверо детей, ни один не пострадал. Спасшихся взрослых и ребятишек обнаружили с воздуха у разбитого самолета. Им сбросили теплую одежду, медикаменты и продукты. На следующий день вывезли.

Это, пожалуй, один из первых зафиксированных случаев спасения детей в авиакатастрофе. Но, к счастью, далеко не единственный. История мировой авиации знает совершенно удивительные случаи спасения маленьких авиапассажиров, когда шанс на спасение, казалось, был всего один на миллион.

- 12 августа 1985 года в горах Японии рухнул "Боинг-747" Japan Airlines, летевший из Токио в Осаку. Это одна из самых крупных катастроф в мире. В самолете 524 пассажира и члены экипажа. Через 12 минут после взлета у машины оторвался хвост. Неимоверными усилиями пилоты удерживали ее еще 32 минуты. Спасатели увидеть выживших даже не надеялись. Тем больший шок испытали, обнаружив сразу четверых. В том числе двоих детей.

- 16 августа 1989 года самолет DC-9 авиакомпании Northwest Airlines вылетел из аэропорта Детройта. На борту - 154 человека, среди них и 4-летняя Сессилия Сичан, летевшая с родителями и старшим братом. На взлете лайнер начало раскачивать. Он задел мачту освещения, часть левого крыла оторвалась. DC-9 рухнул на землю... Один из пожарных, прибывших к месту трагедии, услышал среди тлеющих обломков тоненький писк. Маленькая Сессилия, получившая тяжелейшие переломы и ожоги, оказалась единственной, кому удалось спастись.

Девочка перенесла четыре операции. Ее взяли в семью близкие родные. Когда Сессилия выросла, то сделала себе татуировку на запястье в виде самолета. Она признается, что совершенно не боится летать: убеждена, что еще раз подобный ужас повториться просто не может.

- 11 января 1995 года DC-9-14 летел из Боготы в Картахену с 47 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. При заходе на посадку самолет рухнул в болото. 9-летнюю Эрику Дельгадо выбросило из самолета. Она отделалась сломанной рукой. Больше не спасся никто.

- 30 июня 2009 года йеменский А-310 летел из Парижа на Коморские острова. На борту было 153 человека, в том числе 13-летняя Бахия Бакари. За несколько минут до посадки самолет рухнул в Индийский океан. Бахию выбросило через иллюминатор. С ушибами и поврежденной ключицей, она сумела взобраться на один из обломков, остававшихся на плаву. На нем девочка провела 9 часов.

- Июнь 2023 года. В Колумбии нашли детей, выживших после авиакатастрофы. И это настоящее чудо, особенно если учесть возраст ребятишек - 13 лет, 9 лет, 4 года и 11 месяцев.

1 мая они летели со своей матерью на Cessna 206 из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Но в полете отказал двигатель. Самолет упал в густых джунглях. Его обломки обнаружили только через две недели. Спасатели увидели тела трех погибших взрослых, а вот ребятишек на месте трагедии не оказалось. Как потом выяснилось, они сами, под руководством старшей девочки, пытались выйти к людям. Их отыскали только через 40 дней! Дети были обезвожены, пострадали от укусов насекомых. Но главное - живые.