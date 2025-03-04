«Маятник Таманцева»: кто учил бойцов СМЕРШа уклоняться от пуль?

Секретная техника спецслужб уклонения от выстрела под названием «Маятник Таманцева» – предмет жарких споров. Одни считают его реальным эффективным способом, который использовался в Смерше, другие же настаивают на том, что «Маятник» – не более чем хитроумная мистификация.

© Кадр из фильма "Матрица".

Метод Таманцева

Техника «Маятника» описана в романе писателя Владимира Богомолова «Момент истины» (другое название «В августе сорок четвёртого»). Это произведение было опубликовано в журнале «Новый мир» в 1974 году и принесло своему автору широкую известность. По сюжету книги, оперативник контрразведки старший лейтенант Евгений Таманцев по прозвищу Волкодав помогает ловить немецких агентов в освобождённой Белоруссии и Литве. Лейтенант – один из тех, кто умеет «качать маятник», т. е. раскачиваться в разные стороны, уклоняясь от пуль во время быстрых огневых контактов. Богомолов описывает эту технику, сравнивая её с боксёрскими прыжками.

«Чтобы затруднить ему прицеливание, я непрерывно "качал маятник": пританцовывал левым плечом вперёд, рывками перемещая корпус из стороны в сторону и всё время передвигаясь и сам, – нечто похожее, только попроще, проделывает боксёр на ринге», – рассказывает в книге сам Таманцев об одном из своих столкновений с врагом.

С помощью «Маятника», согласно книге, контрразведчики обладали возможностью взять живым хорошо подготовленного отстреливающегося противника. Мастерство выполнения приёма достигалась усиленными тренировками.

В целом роман основан на реальных эпизодах борьбы смершевцев с фашистским подпольем, поэтому описание секретного метода также было принято публикой за чистую монету. Сразу же после издания «Момента истины» читатели завалили Богомолова письмами, в которых признавались, что тоже хотели бы научиться «качать маятник».

Однако писатель не оставил подробностей о технологии выполнения «Маятника Таманцева». В поздних изданиях своей книги он лишь отмечал, что описанная им техника «наиболее оптимальных действий и поведения при огневых контактах с противником» дала толчок к «инструктивным разработкам» для спецназа и десанта.

Сторонники реальности «Маятника Таманцева» считают, что в сталинские времена действительно существовали люди, владевшие данной практикой, но и сами приёмы, и их носители были глубоко засекречены.

Аргументы противников подлинности «Маятника» сводятся к тому, что других аутентичных советских источников, кроме романа Богомолова, попросту не существует. Людей же, якобы умевших в те времена выполнять этот приём, считают легендарными личностями, поскольку конкретных имён никто не называет.

Исходя из этого многие специалисты делают вывод, что техника Таманцева, как и описанная в романе стрельба «по-македонски» – из двух пистолетов сразу, не имеет никакого отношения к реальности.

Военный журналист Михаил Болтунов рассказывал, что когда шеф КГБ Юрий Андропов, заинтересовавшийся книгой, приказал найти прототипов героев, служивших в контрразведке, их не оказалось.

Сомнений добавляет и версия о том, что сам Богомолов, вопреки официальной биографии, не служил в Смерше, а во время войны жил в эвакуации в Татарстане. На тему того, что писатель попросту выдумал свою военную биографию, высказывался, в частности, знавший его фронтовик Леонид Рабичев.

Что же касается практик уклонения от пуль, основанных на рациональных движениях, то они были известны русским военным задолго до сороковых годов XX века. Например, император Александр II, когда на него в 1879 году покушался революционер Соловьёв, спасся благодаря тому, что начал петлять из стороны в сторону, запутывая стрелка.

Впрочем, есть и компромиссная точка зрения, которая сводится к тому, что роман действительно описывает особую технику, которая была полностью утрачена, поскольку владели ею немногие. Те же системы «Маятника Таманцева», которые возродилось в двухтысячные годы стараниями мастеров рукопашного боя и инструкторов по стрельбе, согласно этой версии, не более чем новодел, к которому следует относиться с осторожностью.