Голландская полиция сообщила о значительном прорыве в деле о пропаже картины «Женщина, несущая угли», написанной фламандским художником Питером Брейгелем Младшим около 1626 года. Произведение искусства, пропавшее из Национального музея в Гданьске в 1974 году, наконец было обнаружено в одном из музеев Нидерландов благодаря усилиям известного арт-детектива Артура Брэнда.

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Исчезновение картины на фоне коммунистического режима в Польше породило множество слухов, в том числе о возможной причастности тогдашних властей. Смена местонахождения картины казалась неразрешимой загадкой и по праву могла бы стать сюжетом для шпионского романа. Учитывая круглый формат произведения, многие считали, что оно пропало навсегда. Однако, согласно информации, предоставленной полицией, картина была найдена под замком в музее в голландской провинции Лимбург.

Ричард Бронсвейк, представитель отдела по борьбе с преступлениями в области искусства голландской полиции, выразил уверенность в том, что найденная картина является тем самым исчезнувшим произведением:

«Мы на 100% уверены, что это та самая картина, которая исчезла из Национального музея в Гданьске в 1974 году».

Первоначальные подозрения о местонахождении картины возникли после того, как журналисты заметили ее на выставке в голландском музее Гауды. Картина, не "всплывавшая" на рынке протяжении последних 40 лет, была передана музею на время из частной коллекции. Артур Бранд, которому дали прозвище «Индиана Джонс в мире искусства» за успешные находки украденных произведений, подключился к расследованию, когда сотрудник Джон Брозиус наткнулся на статью о краже, произошедшей в Гданьске в 1974 году.

В статье была старая черно-белая фотография картины с той, что была выставлена в Гауде.

«Хотя люди из "Винда" не были уверены, это было очень похоже на картину Брейгеля», — рассказал Бранд. В произведении изображена крестьянка, несущая огонь и воду одновременно, иллюстрирующая старую голландскую пословицу о недоверии к людям с двуличием.

Стоимость картины в настоящее время неизвестна, однако работы Брейгеля Младшего обычно оцениваются в миллионы долларов на аукционах. Увидев подобную картину на выставке, Бранд решил изучить ее происхождение и выяснить, кому она принадлежит. Используя базу данных Интерпола, он узнал о «предупреждении» по данной картине и провел сравнительный анализ, который подтвердил его догадки.

«Я пришел к выводу, что картина, внесенная в список Интерпола, и та, что выставлена на выставке, — это одно и то же», — добавил Бронсвейк. В результате совместного расследования голландская полиция уже информировала польские власти о результатах. Ожидается, что Польша направит запрос о правовой помощи.

Похищение картины было зафиксировано 24 апреля 1974 года. В тот день музейный работник случайно сбросил картину со стены, и вместо оригинала из рамки выпала вырезанная из журнала репродукция, что вызвало определенное подозрение. По словам польского искусствоведа Мариуша Пилуса, вскоре после обнаружения похищения произошло еще одно ужасное событие: таможенник, который сообщил о незаконном вывозе предмета искусства через порт в Гдыне, был подожжен и убит, прежде чем его успели допросить. Расследование связано с его смертью и исчезновением произведений было прекращено.

Долгие годы судьба картины оставалась неизвестной, но голландская полиция продолжает выяснять, как произведение искусства оказалось в частной коллекции в Нидерландах. Бранд выразил надежду, что картина Брейгеля вскоре вернется в Гданьск, чтобы быть выставленной в музее, где ей и место.

Известный своим талантом в восстановлении украденных произведений искусства, Бранд ранее вернул картины Винсента ван Гога в 2023 году более чем через три года после кражи. В 2022 году он возвратил римскую статую, украденную в 1973 году, а также восстановил другие известные работы, такие как "Юность" Сальвадора Дали и произведение Пикассо.

В своей карьере Бранд взаимодействовал с террористическими группировками и преступными организациями для выявления предметов искусства на черном рынке.