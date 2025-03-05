Женщина-сенсация рассказала о танце, заставляющем быть женщиной

Первую исполнительницу танца живота в нашей стране Валиду Сачакову называют «женщиной-сенсацией». В детстве врачи пророчили: она не только не сможет танцевать, но и не станет матерью. Но Валиде удалось прославиться, как одной из лучших советских танцовщиц. Она успела поучаствовать в съемках сериала за рубежом, а также открыть первую в нашей стране школу арабского танца. Как она чуть не стала женой Микояна, как относились к танцам 50 лет назад, и почему она не любит современные танцы живота — об этом и многом другом Валида рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.

© Мослента

Про болезнь, которую удалось победить

Родилась я в 1945 году в городе Мары. Пила воду из могучей реки Мургаб. Энергия этой воды живет во мне по сей день.

Родители мои были артистами — мама, Джейран Седулина играла в драматическом театре, а папа играл на трубе и учился в Ташкентской консерватории.

А мне в пять лет поставили диагноз — туберкулез костей.

В 1952 году мама вышла замуж за другого человека, переехала в Москву, и забрала меня с собой. Для меня Москва началась с Туберкулезной больницы имени Русакова. Я лежала на больничной кровати, смотрела на дубовую дверь в палату и считала нарисованных на ней птичек.

© Фото: предоставлено героиней материала

Любопытно: спустя 35 лет я выступала в этой больнице, причем в той самой палате, где лежала, только там была создана сцена. Она была на месте моей кровати.

А в детстве мне категорически запрещалось танцевать, заниматься физическими упражнениями. Малейшее падение, резкое движение могли спровоцировать возвращение туберкулеза костей. Круглыми сутками я носила жесткий корсет от талии до шеи. В результате все органы остались, как у восьмилетнего ребенка.

Врачи сразу же предупредили, что из-за этого я никогда не смогу стать матерью. Что вы думаете? В первом браке я родила мальчика — 4,2 килограмма, рост 52 сантиметра. Сына я назвала Фархад, что означает — «радость».

Про хореографа Моисеева и арабский танец

Подруга моей мамы, танцовщица и хореограф Тамара Ханум привела в наш дом педагога Элеонору Николаевну Крикурову. Она танцевала в ансамбле Игоря Моисеева, а потом работала там хореографом.

По просьбе мамы я станцевала, и Элеонора Николаевна сказала, что у меня есть способности. Она стала со мной заниматься танцами. Когда она увидела мою тонкую талию в 42 сантиметра, которую сделал мне корсет, решила, что меня надо раздевать. Так она стала учить меня арабскому танцу.

Элеонора Николаевна много ездила на стажировки за рубеж, в том числе и в арабские страны. Там она освоила методы обучения. Арабский танец в советское время не запрещали, потому что он шел в ряду танцев народов СССР.

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Про Бернеса, чадру и повышенную ставку

В СССР каждые пять лет артисты должны были проходить аттестацию. В комиссии в тот раз сидели Марк Бернес, Леонид Утесов, Людмила Зыкина, Борис Брунов.

Они спросили: «Есть ли в вашем репертуаре не только танцы союзных республик, но международные?» — и я на свой страх и риск станцевала арабский танец. На мне была чадра — для скромности. Но Бернес попросил поднять чадру, и я подняла.

Зыкина была в восторге от моего танца. Так, в 1964 году я в Министерстве культуры прошла аттестацию по арабскому танцу, и мне повысили ставку — до 9,5 рубля.

Про роман с Микояном

За мной ухаживал сын Анастаса Микояна — Алексей. Познакомились мы через мою приятельницу Маргариту Шишкову. Она была женой романсиста Михаила Шишкова. А отец Маргариты был кремлевским портным.

Алексей Микоян увидел у нее мою фотографию и спросил про меня, и она ответила: «Валида (мой сценический псевдоним, а так я — Валентина) — моя подруга, с ней разовый вариант не пройдет. У нее такая мама, что глупостей не допустит». Микоян сказал, что готов жениться на такой редкой красавице, как я.

Мы встречались, но замуж за него я не пошла. Меня остановила разница в возрасте — 20 лет. Мне было 30 с хвостиком, а Алексею немного за 50. По сегодняшним меркам это ерунда, но в те времена разница была приличная.

Ничего, кроме страха, в этих отношениях я не испытывала. Да, он красиво ухаживал, боготворил, но меня не покидало чувство дискомфорта. Я его боялась. Он отпрашивал меня у мамы: «Отпустите, пожалуйста, Валидушеньку в Париж». Мама не пустила.

Мой сын хорошо помнит Алексея Микояна. Сын собирал значки, и когда увидел у него орден Отечественной войны I степени, попросил поменять его на свой Знак качества. Алексей по понятным причинам не мог на это согласиться.

© Фото: предоставлено героиней материала

Про трех мужей и перестройку

Мой первый муж Александр Шишков был артистом театра «Ромэн». Он ушел из жизни в довольно молодом возрасте. Он встретил в нашем коллективе красавицу Нелли Портоненко. Получилось так, что я была на четвертом месяце беременности, а до этого за восемь лет брака дети у нас не получались. И в это время на нашем пути возникла Нелли.

На гастролях в Ялте с балкона я увидела, как мой муж целуется с ней. После этого я спросила: «Саша, неужели это серьезно?» Он сказал: «Да, это серьезно». Мой муж в цыганском коллективе сыграл свадьбу с Нелли. Надолго этого брака не хватило. Саша просился обратно, но простить предательство я не могла.

О втором браке говорить не хочу. Третьего мужа — Айдына Муратова, предпринимателя — убили в 2005 году. Скинхеды нанесли ему 21 ножевое ранение.

С ужасом вспоминаю перестройку, когда происходил развал страны. Между прочим, в то страшное время я открыла в Москве школу арабского танца. Казалось бы, кому в те годы нужен был арабский танец, когда люди боролись за выживание? Оказалось, что танец нужен женщинам всех профессий и возрастов. Пришли заниматься и учителя, и врачи, и повара.

Про танец, заставляющий быть женщиной

Мое железное правило — принимать учениц в школу арабского танца только с 15 лет. Восточный танец может принести женщине как много пользы, так и немало вреда. Он дает красоту, но при неправильном подходе приводит к уродству.

Пока девочка не сформировалась, не превратилась в молодую женщину, заниматься арабским танцем нельзя. Из-за большого давления на женские органы может происходить деформация.

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Нередко в Школу приходили женщины с бесплодием и после курса занятий рожали. Арабский танец — танец мышцами, и я могу сказать, какие мышцы и как действуют на те или иные органы.

Еще арабский танец — самый демократичный. Нужно только желание, и все. Приходили танцевать и молодые, и пожилые, и тонкие, и толстые… Благодаря арабскому танцу женщина начинает ощущать себя женщиной. Меняется походка, появляется уверенность в себе, уходят болезни. Я не люблю слово «сексуальность», которое сегодня употребляют без разбора, но арабский танец способствует любви, и это факт.

Про суть танца

Арабский танец — это вид искусства, и все это понимали. Но сейчас из него сделали продажную девку, и это меня огорчает.

В ресторанах танцовщицам и в лифчики залезают. Отвратительно.

На самом деле, арабский танец — это три буквы «Э», это экзотично, эротично и эстетично. Я никогда не танцевала его в одной набедренной повязке, как это сейчас происходит. Никто не залезал в мой лифчик. А сейчас арабский танец стали причислять к стриптизу, но это чушь.

Про американский сериал и эротику

Я снялась в американском сериале «Петр Великий», где Максимилиан Шелл играет российского императора. Танцую арабский танец в 25-й серии на площади.

Съемки проходили в Самарканде. Мой танец утвердил сам Омар Шариф, который играл в этом сериале инквизитора.

Во время съемок я была свидетелем эротических сцен знаменитой актрисы Ханны Шигуллы с Хельмутом Гримом. Она играла Екатерину, он — Меньшикова. Ханна снималась абсолютно голой. И любовью занимались по-настоящему. Ханна попросила меня показать, как правильно заматывать чадру — она обольщала Меньшикова восточным танцем.

© Фото: предоставлено героиней материала

На следующий день Ханна подсела к нам во время завтрака за столик и стала разговаривать. Она спросила у меня: «Вы замужем? Есть ли у вас ребенок?» Я сказала: «Да». Ханна пожаловалась, что в течение десяти лет по контракту не может выходить замуж и рожать. Она пыталась мне объяснить, как в Америке снимают откровенные сцены — сказала, что в этом сериале ее героиня проходит через восемь мужчин, и с каждым целуется, и с каждым — эротика, и это — ее профессия, за которую она получает большие деньги. Я этого не понимала.

Ханна задала мне вопрос: «Вы когда приходите на прием к гинекологу, понимаете, что перед вами врач?» Я ответила утвердительно. И Ханна сказала: «Тогда почему вы не понимаете, что перед вами была не Ханна, а Екатерина, у которой было много мужчин, много романов, и ее выбрал Петр Первый?» Ханна убедила меня в своей правоте.

Про любовь к Большому театру

Очень люблю в Москве Дом музыки и Большой театр. В 13 лет я танцевала узбекский танец на сцене Большого театра, выступала от Дома пионеров. Это был момент счастья, который я запомнила на всю жизнь.

Моя педагог Елена Россаль увидела, что на мне корсет, и сказала: «Я никому не скажу, это будет нашим секретом». А ведь в корсете могли запретить выступать.

Еще я люблю Гнесинку — мое училище. Я окончила вокальное отделение, так что была не только танцовщицей, но еще и певицей.