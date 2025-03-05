Чем закончился единственный Крестовый поход против Руси

Земли нынешней Ленинградской области издревле принадлежали России. И все время на них кто-то зарился – то немцы, то поляки, то скандинавы. А однажды шведы даже организовали единственный полноценный Крестовый поход на них и захватили крепость Орешек. Но продержались недолго и 676 лет назад, 4 марта 1349 года, новгородцы выбили их оттуда.

О Крестовом походе 1348–1349 годов шведского короля Магнуса II Эриксона у нас знают немного, даже в иностранной научной литературе о нем пишут больше. А между тем это было единственное вторжение на Русь, которое содержало все формальные признаки крестового похода. Даже нападение Тевтонского ордена столетием ранее таковым не было.

Но вот цель совсем не благая – захват земель, а вопросы веры лишь формальность. Это доказывают все предшествующие ему события.

© Крепость Орешек

Крепость Орешек (в летописях – Орёхов) была основана на острове у истоков Невы в 1323 году князем Юрием Даниловичем – внуком Александра Невского и сыном первого московского князя Даниила. Он, как когда-то его дед, был приглашен на княжение в Новгород Великий. Надо сказать, что у новгородцев в то время были особо хорошие отношения с московскими князьями.

И сразу же после основания Орешек вошел в историю – там был подписан Ореховский мирный договор со Швецией от 1323 года. И, надо сказать, что он выполнялся для тех времен очень долго – 25 лет. Обе стороны старались не нарушать мира, а любые инциденты быстро гасились и договор специально вновь подтверждался.

В 1336 году на шведский трон взошел Магнус Эриксон (переводится как Ласковый). Первые годы он занимался укреплением собственной власти в Швеции и Норвегии, где тоже числился в монархах. Но как только все внутренние недруги были усмирены ему стало скучно.

На западе воевать было больно-то не с кем, почти все соседи уже завоеваны или подчинены. Оставался восток и Новгородская Русь. Но эти русские, как на грех, совершенно не давали никаких поводов к войне – вели себя мирно, все пункты договоров соблюдали.

Наконец ему надоело ждать, и он решил придумать повод сам. Ничего оригинального не сочинил – обращение в католическую веру православных. И язычников из местных племен, которых почему-то эти веротерпимые русичи силком не крестили. Тут же нашлась католическая фанатичка, настоятельница Вадстенского монастыря Бригитта, которая сходу выдала идеологические обоснования.

© Портрет Магнуса из сборника шведских законов, 1350-е гг.

Магнус собрал большое войско, куда пригласил еще датских и немецких рыцарей и высадился в устье Невы. Оттуда отправил послов в Новгород с предложением провести религиозный диспут: «Пришлите своих философов, а я пришлю своих, пусть поговорят о вере». И мол, если проиграете, то вступайте в католичество. Откажитесь – пойду войной.

Новгородцы были озадачены. Подумав, архиепископ новгородский Василий, тысяцкий Авраам, посадник Федор Данилович «и все новгородцы» ответили, что это не в их компетенции. Если хотят поспорить чья вера лучше, то пусть отправляются в Царьград, там есть византийский император и патриарх, которому русская церковь подчиняется. Они популярно объяснят что к чему.

Ответ в лагерь Магнуса отвезли лично тысяцкий Авраам и бояре – оказали почет. Заодно спросили какие обиды ему причинили новгородцы. Король понял, что повод для войны ускользает и уже прямо поставил ультиматум. «Обиды мне от вас нет никакой. Ступайте в мою веру, а не пойдете, так иду на вас со всею моею силою», — сказал послам король.

Ультиматум отвергли. Тогда шведы высадились на остров, где стояла крепость Орешек и 6 августа 1348 года взяли ее приступом. При строительстве сделали ошибку – обнесли стенами не весь небольшой островок, а только часть. Поэтому неприятель высадился и спокойно штурмовал Орешек с суши. Стены были деревянные и только одна башня каменной.

Пленных и окрестных жителей насильно обращали в католичество и брили им бороды, отказавшихся – казнили. Тысяцкого Авраама, воеводу Кузьму Твердиславовича и пять новгородских бояр увезли в Швецию.

Новгородцы еще когда высадился Магнус отправили гонцов в Москву за помощью. Князь Симеон Гордый собрал войско и выступил на подмогу. Но около Торжка вдруг остановился и повернул обратно – в Москву ехали какие-то важные послы от ордынского хана.

Однако выделил крупный отряд и во главе с младшим братом Иваном Красивым (отцом Дмитрия Донского) отправил к новгородцам. Тот дошел до Новгорода, постоял там лагерем и тоже вернулся в Москву. Причины такого поведения московских князей до конца не ясны. Кто-то полагает, что они просто не хотели ввязываться в большую войну со шведами. Но вероятны и другие.

Новгородцы тем временем собирали силы в Ладоге. А Магнус наоборот покинул пределы Руси оставив сильный, в 800 профессиональных воинов, гарнизон в Орешке. Историки, и наши, и шведские, отмечают, что поступил логично – большую армию в небогатой ресурсами и людьми местности было не прокормить.

Наступать на Новгород тоже было опасно по тем же причинам. К тому же впереди ранняя северная осень и зима, а войска на ладьях. Как только реки встанут, то и армия с ними тоже – по сугробам до города не добредут. Да и сами новгородцы молча ждать не станут.

Ополченцы боярина Онцифера Лукича еще 23 июля напали на крупный отряд шведов при Жабче. При этом 400 человек русских убили 500 шведов, а сами потеряли только троих. Кажется, Магнус сообразил, что предпринял авантюру. Опыт прошлых правителей ничему не научил. Ну да каждый ведь думает, что он умнее и уж с ним конфуза не случится.

Вскоре сильное новгородское войско появилось под стенами Орешка и осадило его. Были отправлены отряды по окрестностям, которые зачищали земли от шведов. Тысяча воинов взяла Карелу и, по летописям, убила шведского воеводу Людку (предполагают, что правильно имя звучит как Людер).

И наконец 4 марта (24 февраля по старому стилю) 1349 года новгородцы пошли на штурм Орешка. В ходе битвы сумели поджечь деревянные стены и часть построек. Много шведов было перебито, кто-то сгорел в огне, остальных пленили. Летописи утверждают, что потери русских составили лишь 9 человек.

После этого крепость отстроили заново. Но уже учли прошлые ошибки и возвели каменные, очень прочные стены, уже по всему периметру острова. Потом Иван III поставит новые, способные выдерживать артиллерию.

Ну а Магнус Эриксон попытался устроить второй Крестовый поход. Обращался за помощью к папе Римскому, который тогда сидел в Авиньоне. Но, по отрывочным сведениям, когда подошел к устью Невы там его уже ждала новгородская рать. Не рискнув высадится ушел в Финский залив, где весь его флот погиб. Папа Климент VI призывал к новому походу, даже пообещал Магнусу половину десятины от завоеванных земель, но он так и не состоялся. Видать шведам хватило.