Почему Солнце делает Землю уязвимой

Может ли солнце играть роль в прогнозировании землетрясений? Новое исследование предполагает, что солнечное тепло может тонко влиять на сейсмическую активность, изменяя температуру поверхности и подземное давление.

Используя передовые модели, исследователи обнаружили, что колебания солнечного тепла влияют на температуру поверхности Земли, потенциально влияя на тектонические движения. Этот эффект, хотя и не является основной причиной землетрясений, может повысить точность прогнозирования . Если его усовершенствовать, этот метод может однажды предложить важные предупреждения, помогая спасать жизни до того, как произойдет катастрофа.

Понимание механики землетрясений

Сейсмологи понимают фундаментальную механику землетрясений: по мере смещения тектонических плит они накапливают энергию деформации, которая в конечном итоге высвобождается, вызывая сейсмические события. Однако точное прогнозирование землетрясений остается серьезной проблемой. Без надежных прогнозов города остаются уязвимыми для катастроф, таких как землетрясение магнитудой 9,0 в Тохоку в 2011 году, вызвавшее разрушительное цунами, и ядерный кризис в Фукусиме, в результате которого погибло более 18 000 человек.

Недавние исследования изучали, могут ли солнце или луна влиять на сейсмическую активность. Некоторые исследования предполагают, что приливные силы или электромагнитные эффекты могут взаимодействовать с земной корой, ядром и мантией, потенциально играя роль в моделях землетрясений.

Исследование роли солнечного тепла

Новое исследование, опубликованное сегодня (4 марта) в Chaos издательством AIP Publishing под руководством исследователей из Университета Цукубы и Национального института передовой промышленной науки и технологий в Японии, изучает, влияет ли климат Земли — в частности, изменения температуры, вызванные солнечным теплом, — на сейсмическую активность. Это основано на их предыдущем исследовании 2022 года, в котором была обнаружена связь между активностью солнечных пятен и сейсмическими моделями, что предполагает возможную причинно-следственную связь.

«Солнечное тепло приводит к изменению температуры атмосферы, что, в свою очередь, может влиять на такие вещи, как свойства горных пород и движение подземных вод», — сказал автор Матеус Энрике Жункейра Салданья. «Такие колебания могут сделать горные породы более хрупкими и склонными к растрескиванию, например, а изменения в количестве осадков и таянии снегов могут изменить давление на границы тектонических плит. Хотя эти факторы, возможно, и не являются основными движущими силами землетрясений, они все равно могут играть роль, которая может помочь предсказать сейсмическую активность».

Подход к прогнозированию на основе данных

Используя математические и вычислительные методы, исследователи проанализировали данные о землетрясениях наряду с записями солнечной активности и температурами поверхности Земли. Среди других результатов они отметили, что когда они включили в свою модель температуру поверхности Земли, прогнозирование стало более точным, особенно для неглубоких землетрясений.

«Это имеет смысл, поскольку тепло и вода в основном влияют на верхние слои земной коры», — сказал Жункейра Салданья.

На пути к новой модели прогнозирования землетрясений

Результаты исследования свидетельствуют о том, что передача солнечного тепла поверхности Земли действительно влияет на сейсмическую активность, хотя и незначительно, и что включение прогнозов солнечной активности в подробные модели температуры Земли может помочь в составлении прогнозов землетрясений.