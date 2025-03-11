Почему в Индии почти не едят говядину, а в Японии — сыр

Нередко привычки в еде в некоторых странах могут быть весьма далеки от того, что кажется привычным для других народов. Некоторые продукты, широко распространенные в мире, оказываются под запретом или почти не употребляются. «‎Рамблер» расскажет о причинах отказа от популярных продуктов в разных уголках мира.

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Индия: не едят говядину

Ведущим вероисповеданием в этой стране является индуизм, и одна из его главных концепций — это ахимса, принцип ненасилия. Индуисты считают, что жестокое обращение с животными неприемлемо. Поэтому в Индии говядина считается табу. Для индусов корова священна, она является символом жизни и плодородия. Бережное отношение к крупному рогатому скоту защищается на уровне законодательства, и в некоторых штатах Индии убой коров является преступлением.

Помимо религиозных причин, существует и практическое объяснение. В Индии коровы традиционно используются как рабочие животные для обработки земли и транспортировки товаров. К тому же в большинстве сельских районов они предоставляют молоко, что делает их ценными для местных общин. Поэтому самих коров не едят, а их молоко, наоборот, является основой рациона большинства индийцев.

Немалую роль играет также и климат. Индия — жаркая страна, и для людей в такой среде мясо животных, таких как коровы, не является жизненно необходимым источником пищи. Молочные продукты, бобовые и овощи, богатые белками, обеспечивают большую часть нужных питательных веществ.

Япония: не едят сыр

Японская кухня в своей основе ориентируется на продукты, которые легко доступны, исходя из природных ресурсов и климатических условий страны: рыба, рис, соевые продукты и овощи. Влияние буддизма, который запрещает употребление мяса в некоторых формах, также сыграло свою роль в отношении к молочным продуктам. Культура их потребления в Стране восходящего солнца развилась относительно недавно.

Начиная с конца XIX века, с формированием отношений Японии с Западом, сыр постепенно вошел в японский рацион. Сегодня, благодаря западным влияниям и изменению вкусов, сыр используется в японской кухне, например, в качестве ингредиента для пиццы, сэндвичей или в различных соусах. Однако, несмотря на это, сыр остается менее востребованным, чем в западных странах, и составляет лишь небольшую часть японской гастрономии.

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Китай: не едят молочные продукты

Подобно Японии, Китай исторически не был знаком с молочными продуктами. В Древности. Китайцы использовали их только в качестве ингредиента для лекарств и косметических средств. Основу рациона в основном составляли рис, овощи, мясо и рыба.

Поэтому в современном мире организм многих китайцы не переносят лактозу — молочный сахар, что делает молоко трудноперевариваемым продуктом для значительной части населения. В последние десятилетия, с ростом урбанизации и влияния западной культуры, потребление молочных продуктов в Китае увеличилось, особенно среди молодежи, но все же многие китайцы продолжают избегать молока.

Турция: не едят свинину

Главной религией в Турции является Ислам, и, следовательно, один из главных принципов, которому следуют большинство местных, — это запрет на употребление свинины. В исламской традиции этот вид мяса считается нечистым продуктом, и это ограничение распространяется на все мусульманские страны, в том числе и на Турцию.

В то время как в других странах свинина — популярный продукт, в Турции свинина практически не используется в национальной кухне. Вместо нее в рационе часто встречается баранина, говядина и курятина. Поэтому в традиционных блюдах, таких как кебаб, свинина не используется по сей день. Однако, несмотря на запрет на этот вид мяса, в последние годы в Турции стала популярной продукция из свинины, но она в основном продается для туристов в международных супермаркетах.

Отказ от тех или иных продуктов в разных странах часто объясняется не только религиозными запретами, но и давними культурными традициями, климатическими особенностями или историческими условиями. За счет этого и формируются уникальные гастрономические предпочтения, которые, несмотря на глобализацию, сохраняют свою ценность в формировании национальной идентичности.

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