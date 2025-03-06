Почему некоторые звезды позволяют себе «принять на грудь» прямо на съемках

Актерам часто приходится изображать выпивших и даже сильно пьяных людей. Но есть среди представителей этой профессии и любители принять на грудь перед съемкой и даже во время ее. Некоторые даже предпочитают настоящий алкоголь в бокалах, а не имитацию выпивки. Вот 6 звезд мирового кино, которые не прочь накатить прямо во время съемок и с этой их прихотью приходится считаться.

© Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Дэниэл Редклифф

Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Редклифф как-то рассказал журналистам, что использует алкоголь как лекарство. Актер с детства страдает от повышенного внутричерепного давления и связанными с ним головными болями. Медицина не сильно помогла звезде, поэтому Редклифф занялся самолечением.

Лучше всего справлялся с болезненным состоянием алкоголь и Дэниел к нему быстро пристрастился. Он признавался, что в 2009 году часто появлялся на съемочных площадках выпившим и регулярно добавлял в ходе съемок. Позднее актер понял, что спиртное дает только иллюзию облегчения и усугубляет недуг. Он не без труда избавился от алкогольной зависимости и все же нашел эффективный способ терапии.

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что спиртное помогает ей бороться со скукой. В ходе съемок фантастической трилогии «Голодные игры» ей было ужасно скучно и приходилось обращаться к «зеленому змию». Крепкие напитки Лоуренс не любит, а вот коктейли — это ее.

Почти всегда в трейлере актрисы можно найти внушительный запас пина-колады и других вкусных, но не полезных жидкостей. Эта актриса вообще знаменита своими пьяными выходками, в том числе на церемониях вручения «Оскара».

Культовый фильм «Бойцовский клуб» окружает множество легенд. Некоторые фанаты даже уверены, что на съемках актеры колотили друг друга кулаками по-настоящему. Так это или нет неизвестно — актеры до сих пор держат интригу. А вот то, что в сцене с игрой в гольф Нортон и Питт снимались пьяными, известно абсолютно точно. Они напились, «чтобы соответствовать сценарию» — так сообщил прессе Питт.

© Эдвард Нортон и Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб»

Шайа Лабаф

Иногда актеры идут на серьезные жертвы, чтобы вжиться в какую-то роль. Они бреют головы, толстеют, худеют и даже перестают мыться. А вот Шайа Лабаф, снимаясь в фильме «Самый пьяный округ в мире», постоянно пил на съемках, чтобы оставаться в нужном образе. При этом актер не признавал полумер и употреблял не какой-то там джин с тоником, а как его герой самый настоящий самогон.

© Шайя Лабаф в фильме «Самый пьяный округ в мире»

Потом Лабафа часто упрекали в этом, но он умело оправдывался. По его словам, спиртное было необходимо не только для создания настроения и атмосферы. Крепкий алкоголь стал идеальным гримом и помог получить самое настоящее опухшее лицо пьяницы со стажем. Гримеры во время съемок «Самого пьяного округа в мире» почти не прикасались к лицу актера.

Снимаясь в комедии «Собутыльник», актриса Анна Кендрик мастерски справлялась с изображением опьянения. Критики высоко оценили ее игру, но позже выяснилось, что дело не только в таланте. Качественно изображать пьяную женщину Анне помогала самая настоящая выпивка, которую Кендрик без стеснения употребляла прямо перед камерой.

© Анна Кендрик в фильме «Собутыльник»

Что интересно, репетиции проходили с безалкогольным пивом. А вот едва звучала команда «Камера, мотор», актеры брались за настоящий алкоголь. Анна однажды призналась, что спиртного было столько, что она временами не отличала настоящее от имитации.

Актриса Марго Робби — настоящий профессионал отлично выполняет свою работу. Но на заре своей блестящей карьеры австралийка была не слишком уверена в себе и очень нервничала. В фильме «Волк с Уолл-Стрит» ей пришлось играть с Леонардо ДаКаприо — звездой первой величины. Марго очень переживала и, чтобы придать себе уверенности, потихоньку прикладывалась к бутылке.

Робби как-то рассказала, что перед съемкой сексуальной сцены с Леонардо, она выпила одну за другой 3 стопки текилы, после чего отправилась на съемочную площадку. Примечательно то, что это было около 9 утра. Актриса клянется, что больше не позволяла себе таких доз спиртного перед работой, приходится верить ей на слово.