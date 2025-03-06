Почему некоторые звезды позволяют себе «принять на грудь» прямо на съемках

Шесть актеров с мировым именем, которые снимались пьяными
Актерам часто приходится изображать выпивших и даже сильно пьяных людей. Но есть среди представителей этой профессии и любители принять на грудь перед съемкой и даже во время ее. Некоторые даже предпочитают настоящий алкоголь в бокалах, а не имитацию выпивки. Вот 6 звезд мирового кино, которые не прочь накатить прямо во время съемок и с этой их прихотью приходится считаться.
Дэниэл Редклифф
Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Редклифф как-то рассказал журналистам, что использует алкоголь как лекарство. Актер с детства страдает от повышенного внутричерепного давления и связанными с ним головными болями. Медицина не сильно помогла звезде, поэтому Редклифф занялся самолечением.
Лучше всего справлялся с болезненным состоянием алкоголь и Дэниел к нему быстро пристрастился. Он признавался, что в 2009 году часто появлялся на съемочных площадках выпившим и регулярно добавлял в ходе съемок. Позднее актер понял, что спиртное дает только иллюзию облегчения и усугубляет недуг. Он не без труда избавился от алкогольной зависимости и все же нашел эффективный способ терапии.
Дженнифер Лоуренс
Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что спиртное помогает ей бороться со скукой. В ходе съемок фантастической трилогии «Голодные игры» ей было ужасно скучно и приходилось обращаться к «зеленому змию». Крепкие напитки Лоуренс не любит, а вот коктейли — это ее.
Почти всегда в трейлере актрисы можно найти внушительный запас пина-колады и других вкусных, но не полезных жидкостей. Эта актриса вообще знаменита своими пьяными выходками, в том числе на церемониях вручения «Оскара».
Эдвард Нортон и Брэд Питт
Культовый фильм «Бойцовский клуб» окружает множество легенд. Некоторые фанаты даже уверены, что на съемках актеры колотили друг друга кулаками по-настоящему. Так это или нет неизвестно — актеры до сих пор держат интригу. А вот то, что в сцене с игрой в гольф Нортон и Питт снимались пьяными, известно абсолютно точно. Они напились, «чтобы соответствовать сценарию» — так сообщил прессе Питт.
Шайа Лабаф
Иногда актеры идут на серьезные жертвы, чтобы вжиться в какую-то роль. Они бреют головы, толстеют, худеют и даже перестают мыться. А вот Шайа Лабаф, снимаясь в фильме «Самый пьяный округ в мире», постоянно пил на съемках, чтобы оставаться в нужном образе. При этом актер не признавал полумер и употреблял не какой-то там джин с тоником, а как его герой самый настоящий самогон.
Потом Лабафа часто упрекали в этом, но он умело оправдывался. По его словам, спиртное было необходимо не только для создания настроения и атмосферы. Крепкий алкоголь стал идеальным гримом и помог получить самое настоящее опухшее лицо пьяницы со стажем. Гримеры во время съемок «Самого пьяного округа в мире» почти не прикасались к лицу актера.
Анна Кендрик
Снимаясь в комедии «Собутыльник», актриса Анна Кендрик мастерски справлялась с изображением опьянения. Критики высоко оценили ее игру, но позже выяснилось, что дело не только в таланте. Качественно изображать пьяную женщину Анне помогала самая настоящая выпивка, которую Кендрик без стеснения употребляла прямо перед камерой.
Что интересно, репетиции проходили с безалкогольным пивом. А вот едва звучала команда «Камера, мотор», актеры брались за настоящий алкоголь. Анна однажды призналась, что спиртного было столько, что она временами не отличала настоящее от имитации.
Марго Робби
Актриса Марго Робби — настоящий профессионал отлично выполняет свою работу. Но на заре своей блестящей карьеры австралийка была не слишком уверена в себе и очень нервничала. В фильме «Волк с Уолл-Стрит» ей пришлось играть с Леонардо ДаКаприо — звездой первой величины. Марго очень переживала и, чтобы придать себе уверенности, потихоньку прикладывалась к бутылке.
Робби как-то рассказала, что перед съемкой сексуальной сцены с Леонардо, она выпила одну за другой 3 стопки текилы, после чего отправилась на съемочную площадку. Примечательно то, что это было около 9 утра. Актриса клянется, что больше не позволяла себе таких доз спиртного перед работой, приходится верить ей на слово.