«Курить только с разрешения родителей»: какой была «Пионерка» 100 лет назад

Всего лишь четыре полосы, но на них — целый мир советского ребенка. Ровно столетие назад, 6 марта 1925 года, главная детская газета СССР вышла с многообещающим заголовком на первой полосе: «Пионерская газета воспитывает комсомольцев». Эти слова оказались пророческими. Воспитала, причем не одно поколение. Лучшее тому подтверждение — среди нас: каждый второй наш «комсомолец», то есть журналист «МК», готов вспомнить, как в детстве зачитывался «Пионеркой», разгадывал кроссворды и даже писал письма в редакцию.

«В С.С.С.Р. (название недавно образованной страны писали именно так, с точками. — «МК») растет новый молодой народ. Пионерское движение становится с каждым днем стержнем, вокруг которого идет коммунистическое воспитание этого нового народа. Это движение нуждается в правильном руководстве и ярком правильном освещении. Молодая пионерская печать должна явиться могучим средством коммунистического воспитания. Эти задачи должна взять на себя «Пионерская правда». Пожелаем нашим молодым товарищам, чтобы «Пионерская правда» воспитала таких же хороших, дисциплинированных, преданных пролетарской революции комсомольцев, таких преданных делу рабочего класса коммунистов», — такое открытое письмо-приветствие за подписью товарища Емельяна Ярославского было опубликовано на первой полосе самого первого номера «Пионерской правды» 6 марта 2025 года.

Там же не обошлось и без заметки в честь 8 Марта с комментариями товарища Крупской. Дальше — краткий дайджест (как бы сейчас сказали) новостей из советских республик, заметка о голодающих детях Ирландии и недурной очерк о пионерах, которые жалуются на перегрузку их работой. И еще — целая полоса «Наша жизнь», посвященная пионерским будням. На ней, среди прочего, заметка о том, как в одной из школ Калужской губернии боролись с курением учеников: было решено, что «курить могут только те учащиеся, которые принесут от родителей удостоверение». Беспроигрышное условие.

...Все это было сто лет назад. Тогда же в правом верхнем углу — там, где в нашей газете сегодня шпигель, — примечание-инструкция: «Заметки, присылаемые в редакцию, должны быть аккуратно написаны чернилами на одной стороне листа. Непременно указывать фамилию, адрес, название отряда и звена». И этой инструкцией пользовались — еще как! Пика популярности «Пионерка» достигла в 1960–1970-х годах, тогда же у нее были самые большие тиражи.

«Именно моя газета»

Сделать вырезки из еще пахнущей типографской краской «Пионерки». Потащить газету в школу, потому что сегодня политинформация. Все это — будни полувековой давности, которые сегодня превратились в историю. Удивительное дело, но ни один читатель «Пионерки» сейчас, несколько десятилетий спустя, не вспомнил, как ему что-то «навязывалось». Может, потому, что работали над главным детским идеологическим изданием страны интеллигентные, талантливые и по-настоящему «верующие» в социализм люди?

Ее основателем считают энциклопедиста Николая Бухарина. Здесь создавали новые рубрики и печатали свои произведения Максим Горький, Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар. Маяковский придумал ей слоган:

Стой! Предлагаю не в шутку, вправду Подписаться на «Пионерскую правду»!

В «Пионерке» печатались Лев Кассиль и Самуил Маршак. Позже «туда писали» Михаил Зощенко, Ильф и Петров, Кир Булычев, Георгий Адамов. Да и весь цвет советской детской литературы: Валентин Катаев, Николай Носов, Александр Волков, Анатолий Алексин…

А еще она была местом «движа и пиара», как бы сейчас сказали. Продвигались дружба, взаимопомощь, сотрудничество и спорт. А именно — тимуровское движение, детские турниры «Кожаный мяч» и «Золотая шайба», «Клуб авиамоделистов», шахматная «Белая ладья» и игра «Зарница» — все родом оттуда, из редакции «Пионерской правды».

Без этой газеты не сумел вырасти ни один советский ребенок — и даже мимо некоторых постсоветских она не прошла. И каждому нашлось что вспомнить.

— Для меня «Пионерка» была важна, — говорит 58-летняя Ярослава, инженер по профессии. — В нашей семье у каждого была своя газета. У деда «Красная звезда», у мамы «Вечерка», у меня «Пионерская правда». Тетка выписывала «Новый мир», которым была завалена вся терраса на даче. Но для меня было важно, что есть именно моя газета, я бежала ее доставать из ящика, с наслаждением вдыхая запах свежей типографской краски. «Пионерка» тогда уже была цветная, красивая. Мы жили возле Главпочтамта и периодически наблюдали очередь из желающих подписаться на детскую газету. Я всегда прочитывала свежий номер от корки до корки и в школе во время политинформации рассказывала, добавляла, «что там еще пишут в газете». Мне детская газета была очень нужна — вспоминаю с нежностью.

— Я лучше всего запомнил, как мы по призыву «Пионерской правды» макулатуру собирали, — говорит программист Илья, которому недавно стукнуло 60 лет. — В одном старом доме нам выдали большую картонную коробку с газетами, мы сверху еще свое наложили... еле ее до школы втроем дотащили. Заняли первое место не только по школе, но и, кажется, по району. А потом оказалось, что внутри коробки был чугунный угольный утюг. Одни соседи его туда положили как пресс, а другие об этом ничего не знали.

— Мое «пионерское детство» пришлось на начало 1980-х, и, боюсь, мы были уже не самыми идейными пионерами. Не помню, чтобы я «Пионерскую правду» внимательно изучала, — делится 54-летняя Наталья. — Хотя на последней странице всегда можно было найти что-то интересное: стихи, ребусы, головоломки, какие-то смешные истории... Такие материалы проглатывались мгновенно. И сейчас мне совсем не стыдно за подобную избирательность: дети — существа, как правило, искренние. Что интересно, то и читают.

— Я писала письмо в «Пионерскую правду», — вспоминает 49-летняя Ольга. — Вроде бы про мусор во дворе, который «губит кусты», в общем, про экологию. И мне ответили! А моя одноклассница, которая писала страшно графоманские стихи, даже вела переписку с газетой. Литературный редактор ей терпеливо отвечала, разбирала «огрехи», советовала, что почитать… Знаю, что при поступлении на журфак публикации в «Пионерской правде» принимались, считались за «настоящие».

Пионеры XXI века — история продолжается

Идеологическая подоплека начала слегка раздражать школьников уже в 1980-х, ведь не все тогда требовали свободы Луису Корвалану, вязали носки для голодающего доктора Хайдера или переписывались через КИД — Клуб интернациональной дружбы. Но культовой газете нашлось место и в новые времена. И без преданных читателей не обошлось.

— Я вступил в школьную пионерскую организацию в Бескудникове в 2004 году. Она называлась «Солнечная», после нам еще присвоили имя пионера-героя Зины Портновой. Мы, кстати, ездили в Питер и разговаривали с ее родной сестрой, она рассказывала о Зине, — поделился с «МК» «поздний» пионер Василий Фунтиков. — «Пионерскую правду» на собрания приносили, читали, что-то обсуждали и брали идеи оттуда. Вообще было довольно много активности, пусть не как в советское время. Но все-таки мы отмечали День пионерии 19 мая. Собирались на Красной площади возле Вечного огня, и там принимали в пионеры новых ребят. Несколько раз всем отрядом ездили в деревню Рогачево, где в Великую Отечественную шли большие бои. Приводили в порядок памятники, общались с местными жителями, цветы возлагали. Пионером я был вплоть до самого выпуска из школы в 2009 году. Кстати, когда я учился в 8-м классе, про наш школьный хор «Солнечный» написали в «Пионерской правде». Бережно храню эту публикацию. Мечта сбылась — я стал артистом.

А история продолжается — в это сложно поверить, но «Пионерская правда» выходит по сей день.