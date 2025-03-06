Куда подевалась вторая луна Земли

При том, что Луна кажется нам совершенно обычной и ничем особо не примечательной, у нее все же есть одна особенность. Во-первых, даже само наличие естественного спутника отличает Землю от других планет, например, Венеры и Меркурия. Во-вторых, лунная орбита наклонена к плоскости земного экватора почти на 30 градусов, что пока не находит достоверного объяснения. Китайский астрофизик Вэньшуаи Лиу в своей новой работе выдвинул гипотезу о том, что у Земли изначально было два спутника, а не один.

Столкновение с Тейей

Согласно общепринятой теории, Луна образовалась в результате столкновения Земли с гипотетической планетой Тейей, размером с Марс. Осколки от этого столкновения со временем сформировали Луну. Однако эта теория не может объяснить странный наклон лунной орбиты.

Гравитация Земли должна была все равно заставить осколки, образовавшиеся в результате столкновения, вращаться примерно в плоскости экватора, что привело бы к наклону лунной орбиты максимум в 10 градусов. Но наблюдаемый наклон в 28 градусов требует какого-то внешнего воздействия.

Гипотеза двойной Луны

Вэньшуаи Лиу предложил “доработку” к гипотезе Тейи. По его мнению, из обломков образовалось два спутника, которые впоследствии столкнулись и слились в одну Луну. Согласно математическому моделированию, это столкновение могло привести к наклону орбиты на 15 градусов. Правда, это почти в два раза меньше реального значения, но, возможно, наклон в дальнейшем изменился из-за нестабильности, порожденной столкновением двух лун.

Также исследователь рассматривает и другие варианты. Так, вторая Луна могла быть выброшена в межпланетное пространство или упасть на Землю. В обоих случаях лунная орбита приобрела бы больший наклон, что вполне согласуется с ее текущим состоянием.