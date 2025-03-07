Как русский землепроходец нашел морской путь между двумя континентами

420 лет назад родился выдающийся русский путешественник-землепроходец Семён Дежнёв. Он открыл северо-восточную оконечность Евразии и путь из Северного Ледовитого океана в Тихий. Его исследования вывели на новый уровень освоение Россией Дальнего Востока. Путешествия Дежнёва заложили основу современного Северного морского пути и способствовали значительному расширению русских земель, отмечают специалисты. По словам историков, первопроходец был отважным и мужественным человеком, при этом отличался честностью и добротой.

«Отличался честностью, совестливостью, добротой»

Сведения о детстве и юности Семёна Дежнёва, содержащиеся в исторических источниках, весьма скудны. Происходил он из семьи крестьян-поморов, живших на реке Пинеге. Ещё подростком совершил вместе с отцом морское путешествие на Соловецкие острова, а в 17 лет Семён уехал в Архангельск и поступил на службу к купцу, поучаствовав в экспедиции к устью Оби.

Примерно в 1630 году Дежнёв записался на царскую службу и был направлен в Тобольск, где сначала был рядовым казаком. В дальнейшем он служил в Енисейске и в Якутском остроге. Историки напоминают, что это были недавно присоединённые к России земли и пребывание там было весьма рискованным.

© Историко-архитектурный комплекс в посёлке Соттинцы близ Якутска, связанный с пребыванием в этих местах русского землепроходца Семёна Дежнёва // РИА Новости

Вскоре Семён уже выполнял самостоятельные поручения руководства по сбору ясака — натурального налога, чаще всего в виде пушнины. При этом он успешно мирил между собой враждующих правителей коренного населения.

«Популярность Семёна Дежнёва во многом объясняется и его личными качествами. Помимо несомненной отваги и мужества, он отличался честностью, совестливостью, добротой, умением находить общий язык с коренным населением края и потому, пользуясь у них авторитетом, нередко мирил враждовавшие между собой племена», — рассказал в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Николай Никитин.

В начале 1640-х годов Дежнёв получил ранение, когда вместе с тремя казаками отбивал нападение племени, пытавшегося захватить крупную партию пушнины.

© Семён Дежнёв // РИА Новости

В дальнейшем Дежнёв участвовал в экспедиции с целью сбора ясака на реке Оймякон, где на его отряд напал многократно превосходивший по численности противник. Люди спаслись благодаря помощи местных якутов и тунгусов. Летом 1643 года Семён вместе со спутниками добрался до ранее неизвестной русским реки Колымы, где был возведён острог — небольшая крепость.

«Дежнёв играл сразу несколько ролей. Он одновременно путешественник, госслужащий, военный, торговец, исследователь и «присоединитель» к России новых территорий», — отметил в разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Когда экспедиция разделилась, Дежнёв вместе с 13 спутниками остался в новом укреплении, где русские первопроходцы подверглись атаке примерно 500 юкагиров и отбились от них с большим трудом. Через некоторое время на Колыму прибыло подкрепление. В новые места устремились промысловики и купцы.

«Заложил огромный задел»

По словам историков, в чукотскую экспедицию, которая в дальнейшем прославит его на века, Дежнёв изначально был вовлечён случайно. Приказчик великоустюжских купцов Усовых Федот Попов хотел двигаться дальше на восток в поисках богатых земель. Этому предприятию он хотел придать официальный характер, поэтому пригласил возглавить его находившегося на государственной службе Дежнёва. Тот идею одобрил.

«Почему он согласился пойти в поход, мы можем только догадываться. Это наверняка было обычное среди служилых людей стремление — отличиться перед начальством: приискав новые, богатые земли, можно рассчитывать на повышение в должности и прибавку жалованья, да и самому предоставлялась возможность поправить материальное положение», — рассказал Никитин.

© Репродукция карты-схемы маршрута плавания русского морехода Семёна Дежнёва из устья реки Колымы в устье реки Анадырь через пролив между Азией и Америкой. Впервые пройден Дежнёвым в 1648 году, назван в честь Витуса Беринга, прибывшего сюда в 1728-м // РИА Новости

Экспедиция должна была начаться в 1647 году, но первопроходцам не удалось продвинуться из-за того, что путь на восток закрыли льды. Год спустя в море вышли семь судов-кочей. Судьба большинства из них достоверно не известна. Исследователи полагают, что до северо-восточной оконечности Евразии дошли всего три из них, причём ещё один коч там же и разбился. Два оставшихся судна прошли проливом, который, как мы знаем сегодня, разделяет Евразию и Америку. По словам историков, Дежнёв и члены его экспедиции посетили только несколько островов в проливе, который в дальнейшем назовут Беринговым, и до побережья Американского материка не добрались.

В дальнейшем два коча разделились во время бури. Попов и члены его команды погибли при не выясненных до конца обстоятельствах. А Дежнёв и его спутники смогли высадиться на берег южнее устья реки Анадырь. Они добрались до реки и перезимовали на ней, а затем выжившие построили лодки и двинулись на запад. В 1650 году дежнёвцы встретились с русскими землепроходцами, двигавшимися на восток по суше.

«Русская колонизация принципиально отличалась от европейской тем, что подразумевала под собой исследование и развитие новых земель, а не грабёж и работорговлю. Так вот, Дежнёв был русским колонизатором в самом лучшем смысле этого слова», — отметил Стрельбицкий.

© Челобитная царю Алексею Михайловичу Тишайшему от русского путешественника, землепроходца, морехода Семёна Дежнёва. Экспонат Камчатского областного краеведческого музея // РИА Новости

Семён Дежнёв провёл большую исследовательскую работу, имевшую важное научное и экономическое значение: создал подробную карту реки Анадырь и обнаружил в море огромное лежбище моржей, чьи клыки ценились в то время.

В 1659 году Дежнёв передал руководство Анадырским острогом другому служилому человеку — Курбату Иванову. Сам он с партией моржовых клыков двинулся в Якутск, а затем — в Москву.

«В столицу Дежнёв вернулся с целым обозом моржовой кости, серьёзная доля в котором принадлежала ему лично. Это сразу сделало его богатым человеком», — рассказал в беседе с RT режиссёр-документалист и член Русского географического общества Леонид Круглов.

Кроме того, власти выплатили ему официальное жалованье за 19 лет и, оценив его многочисленные заслуги, произвели Дежнёва в атаманы.

У историков нет однозначного мнения относительно того, насколько широко распространилась тогда информация об обнаружении Дежнёвым прохода из Северного Ледовитого в Тихий океан. Одни говорят, что записи атамана затерялись на десятки лет, а о его устных докладах все быстро забыли. Другие утверждают, что Витус Беринг, который в XVIII веке обследовал северо-восточную часть Евразии, уже хорошо знал, что Чукотку задолго до него обогнули русские мореплаватели. В любом случае пролив, по которому Дежнёв прошёл ещё в конце первой половины XVII столетия, сегодня называется Берингов.

Сам Дежнёв в 1660-е годы успешно выполнял административные поручения царской власти в Сибири. В 1670 году он возглавил группу государственных служащих, сопровождавших в Москву «соболиную казну». В столицу он прибыл в начале 1672 года. Через некоторое время первопроходец тяжело заболел и умер. Точная дата его смерти неизвестна.

© Маяк на мысе Дежнёва в Чукотском автономном округе. Это крайняя восточная точка Чукотского полуострова и, соответственно, крайняя восточная материковая точка России и всей Евразии // РИА Новости

Со временем заслуги Дежнёва были высоко оценены. Его именем назвали открытый им мыс на северо-восточной оконечности Евразии, остров, залив, бухту, ледник и другие объекты. Памятники ему установлены в различных населённых пунктах России.