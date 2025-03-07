Мата Хари 2.0: история самого сенсационного секс-скандала XX века

Кристин Килер — роковая женщина, рушащая судьбы влюбленных в нее мужчин. Девушка, которая стала центральным лицом самого сенсационного секс-скандала XX века. Ее справедливо называют Матой Хари-2. Правда, фамилия этой живой легенды Keeler, а совсем не Killer.

© Кадр из сериала «Дело Кристин Килер»

Холодная война — напряженное время прошлого века. И, как считают политики Запада — мы проиграли. У нас о ней не любят вспоминать. А на войне, как на войне… Есть свои герои у каждой стороны, и герои того, невидимого фронта, в холодной очень значимы. Их много, очень много, и о ком-то мы никогда не узнаем, тем интересней для нас всплывающие факты. Из этого выпуска вы узнаете о скандальной бомбе времен холодной войны, шпионке и…

Фотография: Шпионские игры Кристин Килер №3 - BigPicture.ru

В Лондонском музее хранится изящный фотопортрет: обнаженная молодая красавица верхом на стуле с высокой спинкой. Снимок был сделан в 1963 году. На нем запечатлена настоящая секс-бомба, взорвавшаяся в реальном мире и разрушившая реальные жизни.

Секс-бомбы не рождаются во дворцах, а Кристина Килер первые шестнадцать лет своей жизни провела даже не в хижине, а в заброшенном железнодорожном вагоне на маленькой станции Рейсбери неподалеку от Лондона.

В 13 лет ей пришлось спать с ножом под подушкой — новый муж матери алчно смотрел на нее. В 15 лет Кристина стала сама зарабатывать на жизнь — ездила в Лондон демонстрировать одежду в одном из магазинов. Там, в магазине, уборщик-африканец получил то, чего тщетно жаждал отчим Кристины, — ее девственность.

Темная кожа произвела на Кристину впечатление, и в 16 лет она уже встречалась со здоровенным чернокожим сержантом с американской военной базы. В деревне с такой репутацией жить было невозможно, и Кристина перебралась в Лондон, где устроилась танцовщицей в одном из ночных клубов веселого района Сохо. Однажды в клуб вошел мужчина, который сразу оценил потенциал Кристины и понял, как его применить.

Мужчину звали Стивен Уорд. Талантливый врач-остеопат, он лечил многих выдающихся политиков. Способный художник, он рисовал портреты представителей многих аристократических семей. Изобретательный эротоман, он устраивал в своей квартире оргии для склонной к таким развлечениям части элиты. Тех, кого коллективный секс не вдохновлял, Уорд знакомил с красивыми юными особами для «индивидуальной» программы.

Кристина Килер стала любимицей Уорда, но это были отношения не любовников, а учителя и ученицы. Он учил Кристину «красивой жизни»: закрытые вечеринки, загородные клубы, родовые замки, общение со знаменитыми, богатыми и влиятельными мужчинами. Летом 1961 года, во время «вечеринки у бассейна» (плавки были обязательны только для мужчин) в имении лорда Астора Кристину представили министру обороны Великобритании Джону Профьюмо (John Profumo).

Кристина действительно могла заставить мужчину забыть обо всем на свете. Джона Профьюмо нисколько не смутило то обстоятельство, что в бассейне, в котором Кристина впервые ему показалась, рядом с ним весело бултыхался капитан Евгений Иванов — военно-морской атташе Советского Союза в Великобритании.

В те времена граждане СССР, которым посчастливилось попасть за границу, пуще жизни берегли «моральный облик строителя коммунизма», а тут такое поведение… Роман британского военного министра Джона Профьюмо с девушкой легкого поведения привел к одному из самых крупных политических скандалов в Великобритании.

В 1963 году Профьюмо был уличен во внебрачной связи с Кристин Килер, длившейся два года. О ловушке, в которую попал Профьюмо, стало известно довольно быстро. Представители спецслужб просветили его, что Евгений Иванов является не столько дипломатом, сколько сотрудником советской разведки. И вот этот самый разведчик, параллельно с министром, спит с Кристиной Килер.

Стивен Уорд посмеивался:

«Джон справа, Евгений слева — Кристина, ты можешь спровоцировать войну».

Впоследствии выяснится, что Кристина действительно была для Иванова «заданием». Только вот беда — Иванов тоже потерял всяческое соображение под влиянием Кристины. Он виделся с ней слишком часто, более того, в нарушение всех мыслимых норм конспирации, он приезжал на ее квартиру в автомобиле посольства.

Когда Джону Профьюмо показали соответствующие фотографии, министр пришел в себя и порвал все отношения с Кристиной, и ему показалось, что все окончено, но это ему только показалось.

У каждой девушки должна быть личная жизнь, и в этой жизни большой любовью Кристины был джаз. Где джаз, там и негры, к которым Кристина была по-прежнему неравнодушна. На этот раз это были выходцы из Ямайки, а где ямайцы — там наркотики.

Личную жизнь Кристины заполнили музыка, марихуана и любовь двух психопатических ямайских наркодилеров, удивительно похожих на персонажей фильмов Гая Ричи. Алоизий Гордон и Джонни Эджкомб никак не могли поделить между собой Кристину. Кончилось дракой, поножовщиной и судом, где свидетелем обязана была выступать Килер. Также она должна была дать показания о своей личной жизни. И вот тут все всплыло окончательно и неотвратимо для Джона Профьюмо.

В прессе стали появляться статьи с заголовками типа «Министр обороны — из постели Кристины, русский шпион — в постель Кристины». У газетных киосков выстраивались километровые очереди, в каждой газете было фото Кристины, статус знаменитости национального масштаба дурманил лучше марихуаны, и девушка упоенно делилась сочными подробностями оргий в салоне Уорда.

Уорд в процессе суда покончил с собой, выпив смертельную дозу снотворного.

Джон Профьюмо был изгнан из политики, премьер-министр Макмиллан впал в депрессию, тяжело заболел, подал в отставку, а его консервативная партия проиграла выборы и долгие годы не могла вернуться к власти. Профьюмо был богатым человеком и мог особо не тужить, но у него в голове что-то щелкнуло — он записался в благотворительное общество и несколько лет бесплатно мыл общественные туалеты. Он умер только в марте 2006 года, сорок с лишним лет прожив с клеймом позора.

Поначалу Кристина жила за счет мужчин, которых не волновала ее репутация. По прошествии двадцати лет, когда все улеглось и даже знаменитую фотографию поместили в музей, стала чуть-чуть зарабатывать на мемуарах, издав четыре книги, каждый раз пересказывая старую историю в новой интерпретации. Она родила двух сыновей от разных мужчин, но один сын не хочет ее знать, а другой навещал только изредка.

Евгения Иванова отозвали в Москву, за провал операции лишили всех перспектив, жена его бросила, а он нашел утешение в алкоголе и считал, что легко отделался. Иванов и Кристина встретились еще раз в 1993 году в Москве, когда Советского Союза уже не было, и ловкий издатель решил выпустить их совместные воспоминания. Встреча оказалась последней — в 1994 году Иванова не стало.

Вот буквально пара слов о нем, одном из главных героев этой легендарной истории: Иванов — человек удивительной судьбы. Потомок Кутузова, друг Василия Сталина, зять председателя Верховного Суда СССР Горкина. И разведчик от Бога! Офицер ГРУ (Главное разведуправление Генштаба СССР) под маской помощника военно-морского атташе фотографировал, воровал секретнейшие документы в Норвегии, Англии. Даже в доме самого Черчилля! Ведь это он же завербовал Стивена Уорда, сделал советским «дворцовым шпионом».

Постаревшая секс-бомбе жила в скромном районе Лондона в маленькой государственной квартирке, вспоминая о времени, когда она была молода, неотразима, глупа и очень, очень опасна.

Она признавала, что предала свою страну, шпионя для СССР, но, видимо, ее судьба в этой стране была не слишком к ней благосклонна, по крайней мере в первой половине ее жизни. Впрочем, судьба ко многим сурова, но не все выбирают такой путь…