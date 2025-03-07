Какие приметы есть в народном календаре на День Кислых девок

В православии вспоминают святого Поликарпа Смирнского - христианского мученика, жившего в первом-втором веке. В народном календаре это Поликарпов день или день Кислых девок.

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Женским этот день стал задолго до Розы Люксембург и Клары Цеткин, до повальной традиции дарения цветов и подарков всем женщинам в возрасте от детского сада до глубокой пенсии. В древние времена в эту дату предки также думали о женской половине семьи. Точнее, о своих дочерях, которые никак не могли найти себе женихов. Родители старались пристроить дочь, молили святого Поликарпа о женихах. А сами девицы сидели с кислыми лицами, перебирая приданое. Отсюда пошло и название праздника.

Во время поста свадьбы были запрещены, поэтому все ждали его окончания. Но чтобы не терять время, многие пытались привлечь внимание понравившегося молодого человека. Для этого ставили тесто и подкидывали его кусочек во двор избраннику. Затем с его двора забирали горсть снега, добавляли ее в тесто, пекли пирог и угощали им парня, а сами тоже ели.

Еще была забавная примета на удачное замужество. Для этого девушки сами выпекали пирожки с капустой, а потом раздавали их проходящим мимо парням. При этом у молодцев спрашивали имя. Если трижды слышали одно и то же имя - значит так будут звать жениха. Подобный обряд поднимал настроение, и если парню нравилось, как девушка готовит, он начинал за ней ухаживать. Так недолгое общение могло перерасти в дружбу, а потом и в свадьбу.

8 марта было принято осматривать углы дома. Если находилась паутина - семья будет жить в достатке. Паутинку трогать было нельзя, иначе сам притянешь к себе беды и печали. В этот день запрещалось ходить в поношенных вещах, потому что через дыры уйдет финансовая удача. Плохой приметой считалась кошка, которая уснула на столе. Старики поговаривали, что в доме кто-то может сильно заболеть.

Были приметы и на погоду. Например, если в этот день был густой туман - лето ждали холодное и дождливое. Птицы в лужах купаются - к ранней и скорой весне. Если брошенная соломинка в снег провалилась - зима отступает.