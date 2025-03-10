Раскрыты тайны «долины царей» древних скифов

В первом тысячелетии до нашей эры в евразийских степях, от Китая до Карпат, жили кочевые племена скифского типа. Зарождение кочевого образа жизни и хозяйства можно проследить в восточной части этого степного «коридора», в первую очередь на территории современной Республики Тыва в России.

© Naukatv.ru

Турано-Уюкская котловина, находящаяся в этом регионе, известна как «скифская долина царей». Здесь археологи изучают одни из самых древних памятников скифской эпохи — курганы Аржан-1, Аржан-2, Чинге-Тей I, Туннуг-1. В них были захоронения вождей и их ближайшего окружения, представители так называемой алды-бельской культуры — одной из древнейший кочевых культур. Представители подобных культур позднее будут известны и описаны как скифы/саки в ассирийских, ахеменидских и греческих источниках.

Недавно ученые из России и Латвии провели анализ ДНК знатного воина из Чинге-Тей I (VII–VI вв. до н. э.) и сравнили его геном с останками двух людей из кургана Аржан-2, чтобы выяснить, были ли эти люди родственниками. Также изучалась генетическая связь этих элит с другими древними народами Азии. Научная статья опубликована в журнале BMC Genomics.

Курган и захоронение Чинге-Тей I

Выяснилось, что кочевники тувинской культуры Алды-Бель были генетически близки народам Восточного Казахстана, Синьцзяна и Минусинской котловины. Общие гены прослеживаются также с кочевниками более поздней культуры — Уюк-Саглы (V–III вв. до н. э.) из Монголии.

Три изученных представителя культуры Алды-Бель не были друг другу близкими родственниками. Однако женщина из «царской» гробницы Аржан-2 и вождь из Чинге-Тей I, скорее всего, состояли в родстве по матери. Мужская, Y-хромосомная гаплогруппа Q1b1 последнего была широко распространена среди кочевых культур этого региона.

Генетические данные подтверждают археологические находки и указывают на династические связи между элитами кочевых племен Тувы. Исследование стало важным шагом в изучении происхождения древних скифов и их связей с другими народами Евразии.